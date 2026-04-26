Las fotos y videos del presunto tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

El Servicio Secreto evacuó a Donald Trump de la cena de corresponsales tras un tiroteo en el Hotel Washington Hilton (AP Photo/Mark Schiefelbein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó ileso y fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y altos funcionarios tras un tiroteo durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Washington Hilton la noche del sábado.

El incidente generó pánico entre los asistentes, quienes se refugiaron bajo las mesas tras escuchar entre cinco y ocho disparos apenas comenzaba el evento, mientras equipos de seguridad armados irrumpían en el salón de banquetes y aseguraban la zona.

El presunto tirador fue detenido por la policia poco después del inicio de la gala (AP Photo/Tom Brenner)

Equipos tácticos armados tomaron posiciones en el escenario donde había estado Trump minutos antes (AP Photo/Tom Brenner)

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Agentes de seguridad escoltaron rápidamente al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr., fuera del lugar durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, realizada el sábado 25 de abril de 2026 en Washington (AP Photo/Tom Brenner)

El Servicio Secreto actuó de inmediato, escoltando a Trump, al vicepresidente JD Vance y a miembros del gabinete fuera del salón mientras la policía acordonaba el hotel.

El presunto tirador, un hombre de 30 años oriundo de California, fue detenido por las fuerzas de seguridad. Un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala, aunque fuentes indicaron que la lesión no pone en riesgo su vida.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue evacuado del Hotel Washington Hilton por agentes de seguridad en medio del operativo tras los disparos registrados durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La Casa Blanca informó que ni Trump ni Melania resultaron heridos en el tiroteo

Miembros de las fuerzas de seguridad intervinieron durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado 25 de abril de 2026 en Washington (AP Photo/Tom Brenner)

Durante el operativo, la evacuación también alcanzó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y a otros funcionarios de alto rango. Afuera del hotel, las calles permanecieron bloqueadas y helicópteros sobrevolaron la zona.

En declaraciones en Truth Social, Trump confirmó que ni él ni el resto de los evacuados sufrieron heridas y agradeció la labor del Servicio Secreto y las fuerzas del orden, destacando la rapidez y valentía de su intervención. El presidente anunció que la cena será reprogramada en un plazo de 30 días y que ofrecerá una conferencia de prensa para brindar detalles.

El director del FBI, Kash Patel, aparece hablando por teléfono mientras altos funcionarios estadounidenses eran evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada, el sábado 25 de abril de 2026, en Washington (AP/Tom Brenner)

Personas se abrazaron tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril de 2026 (Reuters)

Las personas que se encontraban en la cena siguen alli (Reuters)

Testigos describieron escenas de confusión y temor en el salón, donde los invitados, vestidos de gala, buscaban protegerse ante la incertidumbre por lo que ocurría.

El operativo de seguridad se desplegó tanto dentro como fuera del hotel y las autoridades iniciaron una investigación para determinar cómo el atacante logró acceder al área restringida.

Los comensales se mantenian debajo de las mesas esperando que termine el tiroteo (Reuters)

Diversos grupos de asistentes optaron por abandonar la cena tras el incidente (Reuters)

Los agentes de seguridad ayudaban a los corresponsales a irse del evento (Reuters)

Muchos invitados comenzaron a llamar a sus familiares para contarles lo ocurrido y recibir ayuda (Reuters)

Marco Rubio y su esposa se encontraban en la cena (Reuters)

El secretario de Estado, Marco Rubio, y su esposa se encontraban presentes entre los invitados a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca la noche del incidente.

Tras la evacuación, los organizadores informaron que el programa continuaría (Reuters)

La cena será reprogramada en los próximos 30 días, según el propio presidente (Reuters)

La seguridad era casi de nivel nacional por la presencia de altos funcionarios (Reuters)

Testigos afirman haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones (Reuters)

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang, confirmó que no hubo heridos entre los asistentes y agradeció a las fuerzas de seguridad por su trabajo.

El evento, que suele contar con estrictos controles en el salón de baile, mantuvo durante varios minutos a la mayoría de los invitados encerrados en el lugar, a la espera de instrucciones oficiales.

El evento fue interrumpido justo cuando comenzaba la noche de gala (AP)

El evento fue interrumpido justo cuando comenzaba la noche de gala (Reuters)

Se encontraban una gran cantidad de periodistas en la cena, que luego del presunto tiroteo comenzaron a salir al aire en vivo para contar lo acontecido (Reuters)

Los asistentes fueron guiados lentamente por las escaleras mecánicas del hotel (Reuters)

El FBI y la Policía Metropolitana participan en la investigación y el refuerzo de las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca y los funcionarios federales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre los motivos del atacante ni han dado detalles sobre el estado de otros posibles involucrados. La Casa Blanca confirmó que Trump, Melania y todos los protegidos están a salvo.

El incidente ocurrió cerca del área de control de seguridad con magnetómetros (Reuters)

Los periodistas se encuentran preparados para una conferencia de prensa de Trump tras el tiroteo (Reuters)

Las primeras imágenes del presunto autor del tiroteo

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre que causó pánico en Hotel Washington Hilton y activó un protocolo de seguridad por parte del Servicio Secreto y las fuerzas del orden para resguardar la vida de Donald Trump.