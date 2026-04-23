Una mujer, su hijo de 12 años y su hija adolescente embarazada fueron hallados asesinados y con las manos atadas

Las autoridades descartaron conflicto doméstico familiar e indicaron que los responsables actuaron con premeditación y extrema violencia (WKRG)

Una madre, su hija adolescente embarazada y un niño de 12 años fueron hallados muertos con las manos atadas en su vivienda de Wilmer, Alabama, en un triple asesinato que, según confirmó el sheriff del condado de Mobile, Paul Burch, aún no tiene sospechosos identificados y podría tener repercusiones legales adicionales por la muerte del feto.

Las autoridades enfatizaron que no se observa ningún indicio de conflicto doméstico familiar y que el móvil aún no ha sido esclarecido.

De acuerdo con el reporte difundido por New York Post, las víctimas fueron identificadas como Lisa Gail Fields, de 46 años, quien fue apuñalada; Keziah Arionna Luker, de 17 años y ocho meses de embarazo, quien murió por disparo de arma de fuego; y Thomas Cordelle Jr., de 12 años, quien sufrió un corte en el cuello que casi lo decapitó.

Un dato que subraya la gravedad de los hechos es que en la casa se encontraba además una niña de 18 meses, hija de Luker, que resultó ilesa y permanece bajo el cuidado de familiares cercanos, según confirmaron tanto Fox 10 como KPTV.

El triple asesinato en Wilmer, Alabama, dejó como víctimas a una madre, su hija adolescente embarazada y un niño de 12 años con las manos atadas (Foto familiar)

Responsables del crimen planificaron la acción y actuaron con extrema violencia

El sheriff Burch declaró que las tres víctimas fueron localizadas en habitaciones separadas con las manos atadas a la espalda utilizando bridas plásticas, lo que sugiere premeditación y la probable participación de más de una persona.

Ninguna de las puertas o ventanas presentaba signos de entrada forzada. Según los oficiales encargados de la investigación, la vivienda fue encontrada en total desorden, lo que indica que los criminales buscaban algo en particular y que su accionar fue deliberado.

La identidad y número de los agresores aún es materia de investigación. Fox 10 informó que la oficina del fiscal del distrito del condado de Mobile, encabezada por Keith Blackwood, considera posibles cargos por asesinato capital debido, entre otros factores, a que dos víctimas eran menores de 14 años y al fallecimiento del feto.

Blackwood señaló: “Hay varias formas en que se podrían presentar los cargos por asesinato capital. Hay dos víctimas menores de 14 años; eso podría ser un cargo potencial dependiendo de lo que revele la investigación. Si hubo allanamiento con el propósito de cometer asesinato, si fue en presencia de un niño”.

Móviles económicos no han sido confirmados y las autoridades no han precisado si hubo objetos robados, pero el sheriff Burch recalcó a KPTV que “alguien estaba buscando algo”. Ningún familiar cercano figura como sospechoso, descartándose hasta el momento la hipótesis de un conflicto interno.

La investigación del condado de Mobile considera cargos por asesinato capital debido a que dos víctimas eran menores de 14 años y hubo la muerte de un feto (Fox 10)

Cómo se alertó la familia y hallazgo de la escena del crimen

El descubrimiento se produjo luego de que el padre del hijo que gestaba Keziah Luker —quien trabaja en alta mar— se alarmó al detectar la actividad del teléfono móvil de la joven mediante la aplicación Life 360, pero no pudo contactarla.

Un miembro de la familia acudió entonces a la residencia, localizando los cuerpos de los tres en habitaciones distintas, todos con las manos atadas, según reportó New York Post.

El contexto familiar de la joven subraya el impacto del hecho. El padre de Luker relató a Fox 10 que su hija había completado recientemente su GED (equivalente estadounidense a la secundaria) y expresó el dolor por la pérdida.

“Era un rayo de sol. Una persona que te hacía sonreír, que podía hacerte reír cuando estabas triste. Ella tenía empatía por todos. Amaba a sus hermanos, a su mamá y a toda la familia”, declaró. Añadió que la joven quería ser una buena madre y un buen ejemplo para sus hermanos.

El hallazgo de los cuerpos se produjo tras la alarma del padre del bebé que gestaba la joven, quien detectó la inactividad telefónica mediante una aplicación (WKRG/Foto familiar)

La investigación avanza con “pistas positivas” y posibles cargos agravados

El sheriff del condado de Mobile informó al New York Post que los investigadores cuentan con “pistas positivas” y que confía en identificar pronto a los responsables. La fiscalía determinará si la muerte del feto ameritará cargos adicionales de homicidio cuando se concrete una detención.

El triple asesinato de Lisa Gail Fields, Keziah Arionna Luker y Thomas Cordelle Jr. en Wilmer ha conmocionado a la comunidad y plantea interrogantes tanto por el grado de violencia como por la aparente premeditación y la ausencia de motivos explícitos hasta el momento.