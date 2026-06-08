Irán e Israel anunciaron el cese de las hostilidades tras el episodio más intenso desde la tregua de abril

Un edificio residencial, dañado en un ataque estadounidense e israelí en marzo, en Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Israel e Irán anunciaron el cese de sus ataques mutuos el lunes tras el intercambio directo más intenso desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril, en un episodio que amenazó con descarrilar las negociaciones de paz auspiciadas por Washington y que sacudió los mercados internacionales de energía.

El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Teherán respondió con una salva de misiles. Israel replicó con ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas la capital, y apuntó contra sistemas de defensa aéreos y el complejo petroquímico de Mahshahr, en el suroeste del país. Según el Ministerio de Emergencias de Irán, 15 personas resultaron heridas en esos ataques, 14 de ellas en el condado de Mahshahr, sin víctimas mortales.

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El mando de las fuerzas armadas iraníes fue el primero en anunciar el alto el fuego, afirmando haber “infligido una respuesta contundente” a Israel. No obstante, advirtió que “si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas”. Horas después, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó el cese por su parte: “Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos”.

Netanyahu añadió que si Irán “comete el error de reanudar sus ataques”, Israel respondería “con toda la fuerza”. El presidente estadounidense Donald Trump, quien había exigido a ambas partes que detuvieran “de inmediato” los ataques, publicó en redes sociales que las negociaciones avanzan “salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino”, según Reuters.

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A pesar del cese de hostilidades entre los dos países, los combates en suelo libanés no se detuvieron. Un bombardeo israelí alcanzó un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur del país, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA. La Cruz Roja señaló que el impacto ocurrió cerca de uno de sus centros en la ciudad, con cuatro rescatistas heridos.

Una mujer observa los escombros de su casa, dañada en un ataque aéreo estadounidense e israelí en marzo, en Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El Ministerio de Salud libanés reportó que otro ataque en la región de Nabatiyeh mató a siete personas, entre ellas un niño sirio y una mujer. El ejército israelí afirmó haber interceptado tres proyectiles lanzados desde Líbano; un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera constató tres explosiones en el aire.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, rechazó en un comunicado las advertencias iraníes sobre Líbano: “Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza”. Israel mantiene que su campaña en ese país debe tratarse de forma independiente a cualquier acuerdo con Irán.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, reconoció que el proceso diplomático podría verse “afectado” por la escalada, aunque aseguró que las consultas seguían en marcha. Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores en Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP presente en la rueda de prensa. Baghaei describió el clima de los intercambios con Washington como de “extrema suspicacia” y acusó a Israel de actuar en Líbano para sabotear la diplomacia.

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Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen. Europa Press

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese que su país no había “abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones”. Los precios del petróleo subieron hasta un 5% durante el pico de los ataques, según Reuters, antes de recortar ganancias cuando Irán anunció el fin de su primera oleada. El dólar también retrocedió desde su nivel más alto en casi dos meses.

Teherán mantiene bloqueado el tránsito por el Estrecho de Ormuz, que antes del conflicto canalizaba una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado del mundo, de acuerdo con Reuters. Las exigencias iraníes para cualquier acuerdo incluyen el levantamiento de sanciones internacionales, la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y el reconocimiento de su control sobre el estrecho. Trump ha condicionado cualquier pacto a garantías de que Irán no pueda desarrollar armas nucleares.

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Un rayo de luz ilumina el cielo durante un ataque con misiles lanzado desde Irán hacia Israel, visto desde Jerusalén, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Ammar Awad

El embajador estadounidense en Líbano, Michel Issa, anunció el lunes que las negociaciones entre Beirut y Tel Aviv tenían previsto retomarse en Washington. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, emitieron un comunicado en el que prometieron atacar la navegación israelí en el Mar Rojo y afirmaron haber lanzado también misiles contra Israel.

Las autoridades israelíes decretaron el cierre de escuelas en todo el país durante el lunes, aunque el Ministerio de Educación anunció su reapertura para el martes. En Teherán, un chef de 35 años identificado como Farhad resumió el estado de ánimo de la capital a la AFP: “La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos. Nadie sabe qué nos deparará el mañana”.

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(Con información de AFP y Reuters)