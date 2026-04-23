Un tornado arrasó en Wisconsin y destruyó 75 viviendas

El tornado en Ringle, Wisconsin, destruyó 75 viviendas y dejó cientos de vecinos sin hogar, según reportó Miami Herald (WAOW )

Un tornado destruyó 75 viviendas en la pequeña localidad de Ringle, Wisconsin, el viernes pasado, dejando a cientos de residentes sin hogar y provocando daños materiales extensos, aunque ningún herido grave fue reportado. La colaboración entre los habitantes y los equipos de rescate permitió recuperar a todas las mascotas que habían desaparecido tras el fenómeno climático, un desenlace que sorprendió por la magnitud de los destrozos, según informó el periódico estadounidense Miami Herald.

En esta comunidad de menos de 2.000 personas, los vientos interrumpieron servicios esenciales y dañaron infraestructuras clave. El jefe de bomberos, Chris Kielman, indicó a Miami Herald que la localidad nunca había enfrentado una emergencia de tal alcance. “Esta es probablemente la peor zona; el tornado abarcó una extensión considerable, así que evaluamos muchos más daños de los que esperábamos anoche”, puntualizó.

Los organismos de emergencia aseguraron que todos los residentes refugiados en sótanos salieron ilesos. “Alguien nos cuida”, expresó Kielman. “Gracias a Dios que nadie resultó herido. Las casas pueden repararse, y como comunidad, vamos a ayudarnos”.

El rescate animal: todas las mascotas localizadas

La protección de animales domésticos fue una prioridad inmediata. La organización Fetch Foster Rescue coordinó operativos para buscar y asistir a perros, gatos y otras mascotas afectadas o extraviadas. De acuerdo con Miami Herald, todos los animales reportados como perdidos habían sido encontrados hasta el último parte.

El jefe de bomberos Chris Kielman destacó que Ringle nunca había enfrentado una emergencia de tal magnitud en su historia reciente ( WSAW)

La voluntaria Season Schmitz relató a la cadena local WSAW-TV, citada por Miami Herald: “Estamos buscando hogares de emergencia. Las familias están afectadas y apenas pueden asimilar lo sucedido, y encima deben pensar en el bienestar de sus animales”. Fetch Foster Rescue brindó alojamientos temporales y atención veterinaria a las mascotas recuperadas mientras avanzaban las tareas de limpieza.

Algunos animales sufrieron lesiones que requirieron su sacrificio, según detalló Schmitz, aunque la mayoría sobrevivió y fue reubicada. Los equipos de rescate facilitaron trampas y cámaras especiales para quienes todavía no pudieron recuperar a sus mascotas.

Daños en infraestructura y respuesta comunitaria

El tornado provocó la caída de árboles, la interrupción de líneas eléctricas y el corte temporal de gas en los sectores más afectados de Marathon County. Las autoridades instalaron un refugio provisional en la escuela secundaria local para asistir a los desplazados, mientras se trabajaba en la restauración de los servicios básicos.

Ningún residente resultó gravemente herido tras el fuerte tornado que afectó a la pequeña comunidad de Ringle, en Marathon County (Reuters)

Una escuela primaria cercana sufrió daños menores. Técnicos municipales inspeccionaron las viviendas para determinar cuáles podían ser habitadas y cuáles necesitaban reparaciones importantes. En una comunidad tan pequeña, la destrucción de 75 viviendas representó una parte considerable del total, lo que incrementó la urgencia por la recuperación y la ayuda mutua.

Solicitudes y ayuda para animales desplazados

El operativo de rescate animal continuó luego de que todas las mascotas fueron localizadas. Fetch Foster Rescue solicitó a propietarios e inmobiliarias que permitan, de manera excepcional, el alojamiento temporal de animales donde suelen existir restricciones. “Sabemos que existen reglas, pero dadas estas circunstancias sería fantástico si se pudieran hacer excepciones”, señaló Schmitz a WSAW-TV, de acuerdo con Miami Herald.

La organización sigue recibiendo donaciones de alimentos y suministros, y señala que su misión es “ofrecer esperanza, sanación y segundas oportunidades a perros rescatados de refugios, entregas voluntarias y operaciones de crianza a gran escala dentro de Wisconsin”, según su página oficial.

Sin muertos ni mascotas extraviadas

Las tareas de limpieza y evaluación de daños comenzaron de inmediato y siguen en marcha. En una comunidad de menos de 2.000 habitantes donde 75 viviendas quedaron destruidas o gravemente dañadas, la ausencia de víctimas y la localización de todas las mascotas reportadas como desaparecidas constituyen el saldo positivo de una jornada que puso a prueba la solidaridad local, de acuerdo con Miami Herald.