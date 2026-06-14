Gio Reyna anunció que será padre tras su gol en el Mundial y desató la euforia en el debut de Estados Unidos

El festejo de Gio Reyna marcó una jornada inolvidable para Estados Unidos en su regreso al Mundial (@Permanently Yours Jewelry)

En el debut de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, Gio Reyna no solo fue protagonista dentro de la cancha, sino también fuera de ella al revelar que será padre, tras marcar el último tanto en la victoria 4-1 frente a Paraguay.

La celebración del mediocampista, que incluyó el tradicional gesto de la pelota bajo la camiseta y el pulgar en la boca, se transformó en noticia internacional y confirmó una especulación que circulaba en redes sociales.

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Según informó NBC News, Reyna declaró al término del encuentro: “Lo sé desde hace un par de meses, así que estaba esperando el momento perfecto. Esto se sintió como eso”.

El mediocampista dedicó su gol a su familia y compartió la noticia del embarazo en sus redes sociales (@chloeareyna)

El dominio de Estados Unidos y la actuación de Reyna marcaron una jornada histórica en Los Ángeles

La actuación de Estados Unidos en el estadio angelino estuvo marcada por una ofensiva contundente y un dominio que permitió a los dirigidos por Mauricio Pochettino alcanzar el triunfo más abultado para el equipo en una Copa del Mundo desde 1930, según datos de US Soccer.

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Ante más de 70.000 espectadores, los norteamericanos inauguraron el marcador con un gol en contra de Paraguay, y ampliaron la diferencia gracias a un doblete de Folarin Balogun, antes de que Reyna pusiera cifras definitivas en tiempo de descuento con su primer gol mundialista. El equipo apenas permitió un tiro al arco rival, demostrando solidez y eficacia en el inicio del Grupo D.

El ingreso de Gio Reyna desde el banco en el minuto 82 aportó frescura y puso el cierre a una jugada colectiva de 26 pases que terminó con su remate de derecha al ángulo, según detalló AP News. Tras el gol, Reyna se tapó los oídos, gesto que explicó como “un chiste interno con amigos”, antes de anunciar la noticia familiar.

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La escena fue celebrada tanto por sus compañeros como por el propio entrenador, quien cruzó el campo para abrazar al jugador. La repercusión del festejo se multiplicó en redes sociales y medios internacionales, con mensajes de felicitación incluso del presidente estadounidense.

El entrenador argentino celebró junto a sus dirigidos un debut soñado en la Copa del Mundo (REUTERS/Daniel Cole)

La convocatoria de Reyna había sido objeto de debate en la prensa estadounidense por su temporada irregular en el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga.

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“Siempre tengo confianza, así que eso nunca fue un problema para mí. Lo que sea que pueda hacer para ayudar a este equipo, lo voy a hacer”, afirmó el futbolista en diálogo con NBC News.

Su desempeño en el estreno mundialista se interpretó como una respuesta a quienes cuestionaban su lugar en la lista de Pochettino.

Las críticas a su presente en Europa quedaron atrás tras su actuación decisiva ante Paraguay (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

El ambiente en el estadio y los próximos desafíos aumentan las expectativas sobre Reyna y Estados Unidos

El próximo compromiso del equipo será ante Australia en Seattle, en un partido que podría definir el futuro de la selección en el certamen. Según precisó US Soccer, el cierre de la fase de grupos será nuevamente en Los Ángeles frente a Turquía.

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La expectativa sobre la continuidad de Reyna en el once inicial crece tras su impacto inmediato y la atención mediática que generó su festejo, mientras Estados Unidos busca consolidar su candidatura jugando como anfitrión.

El ambiente en el estadio fue descrito como uno de los más vibrantes para el seleccionado norteamericano desde la edición de 1994, con una presencia mayoritaria de público local y celebraciones en todo el país.

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El propio cuerpo técnico calificó la actuación como “una de las más completas de la historia reciente” y valoró la solidez defensiva y la eficacia ofensiva. “He demostrado por qué estaba en el campo y la capacidad de interpretar el juego”, señaló Reyna en declaraciones recogidas por NBC News.

La multitud en Los Ángeles acompañó cada jugada mientras el equipo piensa ya en el duelo frente a Australia (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

La jornada inaugural dejó a Estados Unidos en una posición favorable de cara a la clasificación a octavos de final, con la atención puesta en la evolución de figuras como Reyna, Balogun y Pulisic.

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El anuncio personal del mediocampista añadió un componente emotivo a la victoria y proyecta una nueva narrativa para el equipo en lo que resta del torneo mundialista.