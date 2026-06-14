Estados Unidos

Las autoridades de Misuri confirman la muerte de 12 personas en un accidente aéreo en Butler

La aeronave se precipitó en un campo junto al Butler Memorial Airport y se incendió, tras un aviso recibido cerca de las 11:30 del domingo, mientras varias agencias de emergencia acudieron al lugar

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Vehículo siniestrado y humeante junto a una carretera de asfalto en un campo verde con personas mirando. Cielo azul con nubes
Las autoridades de Misuri confirmaron la muerte de 12 personas tras el accidente de un avión cerca del Butler Memorial Airport, en Butler (Captura @UKR_token)

Las autoridades de Misuri confirmaron la muerte de 12 personas tras el accidente de un avión en las cercanías del Butler Memorial Airport, en la ciudad de Butler.

El hecho movilizó a diversas agencias de emergencia, que acudieron a la zona para coordinar las tareas de asistencia y control tras el siniestro.

La aeronave, que según informó el sargento Justin Ewing transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, cayó en un campo adyacente al aeropuerto y se incendió, de acuerdo con lo reportado por la patrulla estatal.

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La emergencia se reportó cerca de las 11:30 del domingo, cuando las autoridades recibieron el aviso de una avioneta caída y envuelta en llamas.

En el operativo participaron equipos de la Missouri State Highway Patrol, junto con efectivos del Butler Police Department y la Bates County Sheriff’s Office.

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Restos de una avioneta ardiendo con humo blanco espeso en un campo de hierba verde junto a una carretera, bajo un cielo azul. Varias personas observan la escena
La aeronave que cayó en Butler transportaba pasajeros para realizar saltos en paracaídas, según informó el sargento Justin Ewing (Captura @UKR_token)

Los agentes desplegados colaboraron con las tareas de contención y con el cierre de una vía próxima al lugar, como parte de las medidas preventivas adoptadas, según explicó Ewing.

Dónde ocurrió el accidente y cómo se desplegó el operativo

El accidente ocurrió a 105 kilómetros al sur de Kansas City, en las inmediaciones del principal aeródromo local. El despliegue de recursos y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y emergencia se mantuvieron durante varias horas tras el impacto, mientras se aseguró la zona y se iniciaron las investigaciones correspondientes.

La National Transportation Safety Board asumirá la investigación para determinar las causas del siniestro, de acuerdo con lo indicado por las autoridades estatales.

El hecho dejó como saldo la muerte de la totalidad de los ocupantes del avión, todos ellos vinculados con una actividad de paracaidismo, según se desprende de los reportes iniciales de los organismos competentes.

Según autoridades estatales citadas por The Associated Press, las 12 personas a bordo del avión habían despegado para realizar paracaidismo y murieron tras estrellarse cerca del Butler Memorial Airport.

La Policía Estatal de Carreteras de Misuri informó que equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se dirigían al lugar para investigar el siniestro.

Ewing indicó a The Associated Press que los equipos de emergencia lograron apagar el fuego poco después del impacto y describió la escena como “brutal”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los rescatistas revisaron el área bajo la trayectoria de vuelo y no encontraron a nadie que hubiera intentado saltar antes del choque.

El avión privado era operado por Skydive Kansas City, según declaró a The Associated Press Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la agencia de manejo de emergencias del condado de Bates.

Jacobs afirmó que la aeronave “acababa de despegar y giró a la izquierda” antes de caer, y sostuvo: “En mi opinión creo que estaba perdiendo potencia, y él estaba tratando de llegar a la autopista y aterrizar, y se quedó sin sustentación y se fue en picada de nariz y se incendió”.

De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación citados por The Associated Press, el avión siniestrado era un Pacific Aerospace 750XL, un turbohélice monomotor fabricado en 2010, un modelo usado con frecuencia para vuelos de paracaidismo.

La patrulla estatal precisó que el choque ocurrió cerca del aeródromo de Butler, un poblado de unas 4.300 personas.

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