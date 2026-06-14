Filadelfia, Houston y Arlington se miden a calor, humedad y tormentas en una jornada clave del Mundial 2026

Houston registró calor intenso y riesgo de tormentas, aunque los estadios cubiertos reducen el impacto directo sobre los partidos del Mundial 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)

El Mundial 2026 afronta este domingo una amenaza de calor, humedad y tormentas. Según The Athletic, el partido entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia es el de mayor riesgo de interrupción: los modelos ubican el posible impacto de tormentas cerca de las 21:00, ya en la segunda mitad.

El escenario meteorológico combinó altas temperaturas, humedad elevada y probabilidad de tormentas eléctricas en varias sedes del torneo.

Según The Athletic, el partido Costa de Marfil-Ecuador en el Lincoln Financial Field concentró el mayor riesgo de demora por rayos, mientras que los encuentros en Houston y Arlington se jugaron bajo calor intenso, aunque con la protección de estadios cubiertos.

PUBLICIDAD

Una parte de los 104 encuentros del torneo se disputará por encima de 32°C (90°F), según The Athletic, en lo que perfila a esta edición organizada por Estados Unidos, Canadá y México como la más calurosa en Norteamérica desde 1994, cuando Estados Unidos fue sede en solitario.

El protocolo por tormentas y el antecedente más reciente

El medio señaló que el calor extremo y la humedad pueden alterar el desarrollo deportivo, pero que el mayor desafío operativo puede venir de las tormentas eléctricas.

PUBLICIDAD

Afuera del AT&T Stadium, en Arlington, el calor y la humedad marcan la previa del Mundial 2026 (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

En Estados Unidos, de acuerdo con el protocolo citado por The Athletic, un partido debe suspenderse si se detectan rayos o descargas eléctricas dentro de un radio de ocho millas, equivalentes a 12,9 kilómetros, alrededor del estadio.

Una vez activada esa medida, comienza una cuenta regresiva de 30 minutos, que se reinicia si se registra otra descarga antes de que termine ese plazo, según The Athletic.

PUBLICIDAD

El medio recordó que el verano pasado el partido de Chelsea contra Benfica por el Mundial de Clubes en Charlotte, Carolina del Norte, tardó cuatro horas y 38 minutos en completarse por demoras reiteradas causadas por rayos.

Filadelfia concentra el mayor riesgo de demora

Para el encuentro entre Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field, con inicio previsto a las 19:00, The Athletic indicó que la situación meteorológica requirió un seguimiento estrecho. La jornada comenzó con cielo despejado y un aumento rápido de la temperatura, que a las 12:00 alcanzó 31°C (88°F).

PUBLICIDAD

Más tarde aumentó la nubosidad y se desarrollaron lluvias y tormentas, según el pronóstico difundido por el medio. The Athletic precisó que el horario de esas tormentas “podría ciertamente afectar el partido”, en especial la segunda mitad, porque los modelos informáticos “actualmente predicen” su llegada alrededor de las 21:00.

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador en Filadelfia concentra el mayor riesgo de interrupción por tormentas cerca de las 21:00 (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

El pronóstico también contempló tormentas de intensidad fuerte. Según The Athletic, la amenaza principal fueron vientos dañinos, aunque también fueron posibles lluvias intensas y descargas eléctricas frecuentes sobre Filadelfia.

PUBLICIDAD

La previsión diaria se elaboró con la colaboración de Aaron Mentkowski, meteorólogo jefe de WKBW-TV Buffalo, según The Athletic.

El medio informó además que Mentkowski participará en la cobertura en vivo para explicar lo que ocurra si se producen demoras por tormentas.

Houston y Arlington tendrán calor intenso con estadios cubiertos

En Houston, el partido previsto en el NRG Stadium a las 12:00 local se jugó con una temperatura de 31°C (88°F) y una probabilidad de tormentas del 30%, según The Athletic. El factor más exigente para los asistentes fue la humedad, que hizo que la sensación térmica llegara a 38°C (100°F).

PUBLICIDAD

A la salida del encuentro, cerca de las 14:00, las condiciones fueron parecidas: la temperatura rondó los 32°C (90°F) y aumentó la probabilidad de tormentas, según The Athletic. El medio subrayó que el estadio tiene techo, un elemento que redujo el impacto directo de esas condiciones sobre el juego.

En Arlington, donde el partido se disputó a las 15:00 en el AT&T Stadium, The Athletic anticipó una probabilidad muy alta de lluvia y tormentas eléctricas.

PUBLICIDAD

También en este caso el estadio dispuso de techo, una condición que el medio consideró una ventaja ante un día cálido y húmedo.

Para la hora de ingreso al estadio, la temperatura se ubicó cerca de 29°C (85°F), con cielo mayormente nublado y tormentas dispersas capaces de dejar lluvias fuertes por momentos, según The Athletic. El pronóstico para las 17:00 mantuvo un escenario similar.

PUBLICIDAD

Monterrey tendrá calor y baja amenaza de tormenta

Monterrey tendrá un partido nocturno con calor, cielo mayormente nublado y baja amenaza de tormenta en el Estadio BBVA (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El partido nocturno en el Estadio BBVA de Guadalupe, en el área de Monterrey, comenzó a las 20:00 con un panorama menos riesgoso que el de Filadelfia, según The Athletic. La jornada fue cálida y húmeda, con lluvias dispersas y temperaturas máximas cercanas a 29°C (85°F).

El medio indicó que la puesta de sol será a las 19:33 y que la temperatura bajará hasta unos 27°C (80°F) para el inicio del encuentro.

Durante el partido se esperó cielo mayormente nublado, con posibilidad de una lluvia breve en la primera mitad y una amenaza baja de tormenta, según The Athletic.