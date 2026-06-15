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Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania, sufrió daños significativos y un incendio de gran magnitud como consecuencia de los ataques, según informó el jefe de la Administración Militar, Tymur Tkachenko. El funcionario acusó a Moscú de atacar deliberadamente “el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos”

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Rusia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania durante la madrugada de este lunes, con misiles y drones que dejaron al menos cinco rescatistas muertos en Kharkiv, cuatro fallecidos en Kiev, más de una veintena de heridos y graves daños en infraestructuras civiles, incluido un incendio en el histórico complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, uno de los principales símbolos religiosos del país.

Los cinco integrantes de los servicios de emergencia murieron en la ciudad de Kharkiv durante un segundo ataque ruso que impactó la zona mientras combatían un incendio provocado por una ofensiva anterior, según informó el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko. Además, al menos otros cinco trabajadores de emergencias resultaron heridos.

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La ofensiva también alcanzó la capital ucraniana, donde una serie de fuertes explosiones se escuchó durante la noche. Las autoridades señalaron que Rusia lanzó una combinación de misiles balísticos y drones Shahed, lo que obligó a numerosos residentes a buscar refugio en estaciones subterráneas y otros espacios protegidos.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en la Catedral de la Dormición de la Lavra de Pechersk de Kiev, que resultó dañada durante los ataques con misiles y drones rusos (REUTERS)
Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en la Catedral de la Dormición de la Lavra de Pechersk de Kiev, que resultó dañada durante los ataques con misiles y drones rusos (REUTERS)

Kiev está bajo el principal ataque. Existe una destrucción significativa de infraestructura civil”, afirmó Klymenko al describir el alcance de los bombardeos sobre la ciudad.

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De acuerdo con el jefe de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev, Tymur Tkachenko, veinte personas, entre ellas un menor de edad, solicitaron asistencia médica tras los ataques.

Las autoridades locales indicaron que en menos de treinta minutos se registraron cinco impactos sobre objetivos civiles en el distrito de Shevchenkivskyi. Entre los edificios alcanzados se encontró una torre residencial de 25 pisos. Además, un mercado y una tienda de comestibles se incendiaron como consecuencia de los bombardeos.

En otro sector de la capital, el distrito de Obolonskyi, un edificio residencial de nueve plantas recibió un impacto directo. Los daños se extendieron a varias zonas urbanas y movilizaron a los equipos de emergencia durante gran parte de la madrugada.

El complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania (REUTERS)
El complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania (REUTERS)

Tkachenko acusó a Rusia de atacar deliberadamente edificios de viviendas. “Esta es su decisión deliberada”, sostuvo el funcionario al referirse a los impactos sobre complejos residenciales.

Uno de los episodios más relevantes de la jornada ocurrió en el complejo monástico de Kyiv-Pechersk Lavra, considerado uno de los principales centros espirituales del cristianismo ortodoxo en Ucrania. Según Tkachenko, el lugar sufrió daños de consideración y registró un incendio de gran magnitud.

El funcionario denunció que Rusia atacó de manera intencional “el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos”.

Por su parte, el metropolitano Epifanio, líder de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, informó que el techo de la Catedral de la Dormición se incendió durante el ataque nocturno.

El jerarca religioso condenó el bombardeo y lo calificó como otro crimen ruso “contra la humanidad, contra la historia y contra el cristianismo”. Asimismo, pidió oraciones para preservar el histórico complejo religioso afectado por el fuego.

En otro sector de la capital, el distrito de Obolonskyi, un edificio residencial de nueve plantas recibió un impacto directo. Los daños se extendieron a varias zonas urbanas y movilizaron a los equipos de emergencia durante gran parte de la madrugada (REUTERS)
En otro sector de la capital, el distrito de Obolonskyi, un edificio residencial de nueve plantas recibió un impacto directo. Los daños se extendieron a varias zonas urbanas y movilizaron a los equipos de emergencia durante gran parte de la madrugada (REUTERS)

El Kyiv-Pechersk Lavra, conocido también como el Monasterio de las Cuevas, constituye uno de los lugares más emblemáticos del patrimonio cultural y religioso de Ucrania. El conjunto está formado por monasterios e iglesias construidos entre los siglos XI y XIX y figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Parte de sus estructuras se conecta mediante un extenso sistema de cuevas subterráneas que supera los 600 metros de longitud. A lo largo de los siglos, el complejo se consolidó como uno de los principales destinos de peregrinación de Europa oriental.

La Catedral de la Dormición, junto con otras iglesias y edificios históricos del monasterio, se encuentra sobre la margen derecha del río Dniéper y domina parte del paisaje de la capital ucraniana.

(Con información de Associated Press)

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