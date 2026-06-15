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Milly Alcock revela que la capa de ‘Supergirl’ se hizo con la misma tela que de la Christopher Reeve: “Se encontraron 16 metros y ahora la llevo yo”

El vestuario de la mítica película de 1978, dirigida por Richard Donner, fue realizado por la nacionalizada española Yvonne Blake, que falleció en 2018 y fue presidenta de la Academia de Cine

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“Supergirl”, la nueva película de DC Studios que aterriza en la pantalla grande, se estrenará en cines de todo el mundo en junio, de la mano de Warner Bros. Pictures. La película está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl / Kara Zor-El y dirigida por Craig Gillespie, a partir de un guión de Ana Nogueira. (Warner BRos)

Ya queda muy poco para el estreno de Supergirl, que tendrá lugar el próximo 26 de junio. Se trata de la nueva película del renovado universo DC Studios con Milly Alcock al frente que tendrá la misión de medir si el impulso de Superman se mantiene en la taquilla.

El proyecto adapta la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow y sitúa a Kara Zor-El en una travesía espacial en busca de Krypto.

Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, ya había aparecido al final de Superman, cuando irrumpe en la Fortaleza de la Soledad. A partir de ahí, la nueva película toma como base el cómic creado por Tom King, aunque modifica el motor de la trama: en lugar de una cacería por venganza, la protagonista emprende una búsqueda de Krypto junto a Ruthye Marie Knoll.

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Lo que sabemos de ‘Supergirl’

En el material original, la kriptoniana viajaba por el espacio con Ruthye para perseguir a Krem de las Montañas Amarillas, responsable de la muerte del padre de la joven. La versión cinematográfica mantiene el viaje compartido, pero cambia el objetivo de la misión hacia la mascota de Kara.

El reparto reúne a Matthias Schoenaerts como antagonista principal y a Eve Ridley como Ruthye Marie Knoll. También participan Jason Momoa en el papel de Lobo, además de David Krumholtz y Emily Beecham.

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Primer plano de Milly Alcock como Supergirl con el traje azul y rojo, cabello rubio al viento, mirando directamente a la cámara bajo un cielo luminoso
La actriz Milly Alcock se presenta como Kara Zor-El en el primer vistazo oficial de su traje de Supergirl para DC Studios, luciendo el icónico escudo rojo y azul con capa (Warner Bros.)

En la pasada CinemCon, además del trailer se mostró nuevo metraje de la película. Ese material enseñó a la protagonista combatiendo contra droides araña y piratas, una pista más del tono de aventura espacial que marcará el largometraje.

La información adelantada hasta ahora apunta a una combinación de acción y comedia en la línea del estilo que James Gunn ha consolidado en sus producciones.

La capa de Supergirl, herencia de Superman

Ahora, la actriz protagonista, Milly Alcock, ha revelado un dato que hasta el momento no sabíamos: que la capa de Supergirl ha sido confeccionada con la misa tela que la del Superman de Christopher Reeve de 1978. Lo contó en el podcast Raiders of the Lost Podcast.

Christopher Reeve - accidente
Christopher Reeve como Superman

“La capa en esta película se rehizo usando material de la capa original de Superman”, dijo Alcock. “Creo que encontraron como 16 metros de ese material, así que eso está en la parte de atrás de mi capa ahora”, dijo la actriz, que de alguna forma recoge el testigo del mítico superhéroe.

Recordemos, además, que la persona que hizo el vestuario de la mítica película de Richard Donner, fue la diseñadora británica nacionalizada española Ivonne Blake, que fue dos años presidenta de la Academia de Cine hasta que falleció en 2018. La creadora ganó un Oscar por su trabajo en Nicolás y Alejandra y entre sus grandes hitos, además de Superman, se encuentra el vestuario de la distópica Fahrenheit 451, de François Truffaut o el musical Jesucristo Superestar.

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