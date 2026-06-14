Cuatro estaciones de enfriamiento y 60 refugios con aire acondicionado, la respuesta de Miami al calor del Mundial

Miami-Dade intensificó los operativos para proteger a aficionados y trabajadores ante la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el riesgo de calor extremo (REUTERS/Paul Childs)

Las autoridades de Miami-Dade intensificaron sus operativos para proteger a aficionados y trabajadores ante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un contexto de calor extremo que plantea riesgos para futbolistas y público.

Según la organización World Weather Attribution, 26 de los 104 partidos podrían disputarse bajo condiciones de calor consideradas peligrosas, un escenario asociado al avance del cambio climático.

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La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) fijó como referencia que, cuando la temperatura de bulbo húmedo global (WBGT) alcanza los 28 ℃, los expertos recomiendan suspender los encuentros.

De acuerdo con datos de ONU Cambio Climático, cinco partidos del torneo podrían llegar a ese umbral. El índice WBGT integra calor, humedad, radiación solar y viento para estimar el estrés térmico real sobre el cuerpo humano.

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Casi la mitad de los partidos programados tendría al menos un 50 % de probabilidades de jugarse bajo calor que afecta el rendimiento.

World Weather Attribution advirtió que 26 de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrían disputarse bajo condiciones de calor peligrosas (REUTERS/Bernadett Szabo)

En total, 97 encuentros se disputarían en condiciones que, si se agravan, podrían reducir la intensidad y alterar los planteos tácticos por el impacto del clima extremo.

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El riesgo no será uniforme en las sedes. Las ciudades del sur y el interior de Estados Unidos, junto con las sedes mexicanas, aparecen entre las zonas con mayor exposición.

Estadios al aire libre en Miami, Kansas City y Filadelfia concentran una probabilidad elevada de alcanzar niveles peligrosos de temperatura durante el certamen.

Cómo impacta el calor en el rendimiento y la táctica

Los cuerpos técnicos y los futbolistas ya ajustaron rutinas y planes de juego para minimizar el desgaste. Investigaciones recientes concluyeron que, bajo calor extremo, los jugadores tienden a presionar menos, hacen menos esprints y administran la energía con mayor cautela.

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Un estudio que analizó 57 partidos del Mundial de Clubes 2025 detectó que en 31 la WBGT superó los 28 ℃. En ese contexto se reportaron desmayos de periodistas, aficionados y un árbitro asistente; además, algunos suplentes se quedaron en los vestuarios y varios futbolistas pidieron el cambio por malestar físico.

El calor extremo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría afectar el rendimiento, reducir la intensidad y alterar los planteos tácticos en 97 partidos (REUTERS/Dylan Martinez)

Los datos también trazaron una relación consistente entre el aumento simultáneo de temperatura y humedad y la caída de la actividad física: cuando el estrés térmico sube, los equipos recorren menos distancia y disminuye la intensidad de los desplazamientos, con partidos más conservadores y menos transiciones rápidas.

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Plan de prevención y logística en Miami-Dade

Ante ese escenario, el Condado Miami-Dade desplegó medidas para mitigar el impacto del calor durante los eventos vinculados a la Copa.

El Departamento de Gestión de Recursos Ambientales (DERM) y el Departamento de Gestión de Emergencias (DEM) coordinan con los organizadores del estadio y del Fan Fest el acceso a zonas de enfriamiento con aire acondicionado y a estaciones de hidratación gratuitas.

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La alcaldesa Daniella Levine Cava sostuvo: “el calor no es un juego, y en Miami-Dade lo sabemos”. También pidió priorizar la hidratación, buscar sombra y reconocer síntomas de enfermedades asociadas al calor, como el agotamiento y el golpe de calor.

El condado instaló cuatro estaciones de enfriamiento dentro del estadio y habilitó una red de 60 bibliotecas, parques y edificios públicos con aire acondicionado, disponibles para residentes y visitantes durante la Copa.

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Sumó remolques con agua y ocho estaciones HydroStations™ en paradas de transporte público, con el objetivo de facilitar el acceso a agua fresca y el relleno de botellas.

La campaña "El calor no es un juego" recomienda hidratarse cada 20 minutos, buscar sombra y reconocer síntomas de agotamiento y golpe de calor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Recomendaciones para el público y red de apoyo comunitaria

Las autoridades difundieron pautas para quienes asistan a partidos, Fan Fest y eventos paralelos: beber agua cada 20 minutos, hacer pausas en zonas con sombra o climatizadas, usar ropa liviana y clara, aplicar protector solar y vigilar señales de agotamiento por calor.

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También recomendaron visitar a familiares y vecinos vulnerables y buscar atención médica inmediata ante síntomas graves.

La campaña “El calor no es un juego” apunta a reforzar la prevención y a ordenar la logística de protección en espacios de alta concentración de público.

El condado informó que la lista de puntos de enfriamiento y sus horarios se publica en su sitio web para que los asistentes planifiquen traslados y pausas de hidratación.

Según el pronóstico de ONU Cambio Climático, hacia 205014 de las 16 sedes del Mundial podrían volverse inseguras sin medidas de adaptación.

El aumento del calor extremo dejó de ser un episodio aislado y quedó planteado como un condicionante estructural para el fútbol y para las ciudades anfitrionas de grandes eventos deportivos.