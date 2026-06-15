Retiran fórmula para bebés de Nara Organics tras brote de botulismo en EE. UU.: qué hacer si la compraste en Target o en línea

La FDA ordenó el retiro nacional inmediato de la fórmula para bebés Nara Organics por el riesgo de botulismo infantil (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El retiro inmediato de una fórmula para bebés por riesgo de botulismo en Estados Unidos mantiene en alerta a familias hispanas que compran en Target o en tiendas en línea.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ordenó la retirada nacional de la fórmula orgánica Nara Organics tras confirmarse tres casos graves de botulismo infantil vinculados al producto.

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Las familias que adquirieron la fórmula Nara Organics en polvo para bebés en Target o a través de internet deben dejar de usarla de inmediato.

La FDA recomendó tomar una foto del envase, anotar el número de lote y la fecha de vencimiento, marcar el producto como “NO USAR” y vigilar de cerca la salud del bebé. Si aparecen síntomas sospechosos, hay que consultar al pediatra y contactar a las autoridades sanitarias.

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El retiro nacional se produjo después de que tres lactantes, de entre dos y cinco meses, desarrollaran botulismo en California, Pensilvania y Washington, de acuerdo con la FDA y AP News.

La FDA recomendó tomar una foto del envase, anotar el número de lote y la fecha de vencimiento y marcar el producto como “NO USAR” (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

El producto se vendió en establecimientos de Target y en plataformas digitales, lo que elevó la preocupación entre consumidores de todo el país.

Qué es el botulismo infantil y cómo reconocerlo

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero grave que puede causar parálisis y dificultades respiratorias potencialmente mortales, indicó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Entre los síntomas se encuentran llanto débil, pérdida del control de la cabeza, debilidad muscular, estreñimiento, problemas al alimentarse y falta de aire. El CDC advirtió: “El botulismo infantil puede ser mortal si no se trata rápidamente”.

Ante cualquier señal de alarma, como debilidad, llanto inusual o dificultades respiratorias, el CDC recomendó acudir a emergencias médicas sin demora.

La orientación oficial subraya que la atención temprana es clave cuando se trata de lactantes con síntomas compatibles con botulismo.

Tres lactantes de entre dos y cinco meses desarrollaron botulismo en California, Pensilvania y Washington tras el uso de la fórmula Nara Organics, según la FDA y AP News (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del producto afectado y cómo identificarlo

La fórmula retirada corresponde a Nara Organics Whole Milk Organic Powdered infant formula. Según la FDA, se trata de un envase de leche entera orgánica en polvo, comercializado en Target y otras tiendas en línea.

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Para identificar el lote afectado, se indicó revisar la etiqueta del producto y seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria.

El producto está dirigido principalmente a recién nacidos y lactantes. Las autoridades recomendaron aislar cualquier envase almacenado para evitar riesgos en menores y no permitir que se use por error en el hogar o por otros cuidadores.

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Medidas y recomendaciones oficiales para las familias

La FDA instruyó suspender el uso del producto de forma inmediata, registrar los datos del lote y la fecha de caducidad, y mantener el envase marcado como “NO USAR” durante al menos 30 días.

Después, si no se presentan síntomas, se puede desechar el producto de manera segura. La recomendación incluyó mantener una vigilancia activa de la salud del bebé.

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La FDA indicó mantener el envase marcado como “NO USAR” durante al menos 30 días y contactar al pediatra o a las autoridades sanitarias ante cualquier síntoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CDC enfatizó la importancia de consultar al pediatra ante señales como debilidad o estreñimiento. En sus comunicados, la FDA indicó: “Deje de usar la fórmula afectada de inmediato y contacte a su pediatra si su bebé presenta síntomas”.

En paralelo, se sugirió reportar el caso o la tenencia del producto para facilitar el seguimiento sanitario del retiro.

Dónde obtener más información y orientación

Las familias pueden comunicarse con la FDA para notificar la posesión del producto o recibir orientación a través del 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332) o visitar la página oficial en español (www.fda.gov/espanol).

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El CDC también ofrece información sobre botulismo infantil y atención en español en https://www.cdc.gov/botulism/español.html.

AP News resaltó que la advertencia resultó especialmente relevante para familias que compran fórmulas infantiles en Target o por internet, por la amplia circulación del producto entre comunidades hispanas.

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