Más de 130 millones de personas en EEUU bajo alerta por tornados, granizo gigante e inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alerta sobre tormentas severas con riesgo de tornados, granizadas y lluvias intensas en una franja de 2.400 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 14 de abril, una extensa franja del centro y el este de Estados Unidos se encuentra bajo alerta por tormentas severas con potencial de tornados intensos, granizo de hasta 7 centímetros, inundaciones y la posibilidad de impactos graves, según advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Más de 130 millones de personas podrían verse afectadas en una de las mayores amenazas meteorológicas del año, que abarca desde Texas hasta Nueva York y comprende ciudades como Chicago, Milwaukee y Des Moines.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Storm Prediction Center (SPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la jornada representa un “riesgo mejorado” (nivel 3 sobre 5) para el desarrollo de superceldas capaces de generar tornados intensos y granizadas de hasta 7 centímetros de diámetro (2,8 pulgadas). La agencia de noticias Reuters informó que las autoridades han dispuesto la activación de protocolos de emergencia en los estados más expuestos, mientras que el NWS mantiene actualizaciones en tiempo real sobre la evolución de los sistemas tormentosos.

La alerta se produce tras una serie de eventos extremos ocurridos el lunes 13 de abril, cuando varios tornados y granizadas severas provocaron daños en Kansas, Minnesota y Wisconsin. Según reportó la agencia de noticias Fox Weather, el condado de Miami en Kansas resultó afectado, con viviendas destruidas y dos personas lesionadas. Las autoridades locales confirmaron la apertura de refugios temporales y la suspensión de servicios en varias comunidades.

¿Cuál es el pronóstico de tormentas severas para hoy en Estados Unidos?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el martes 14 de abril se esperan condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas en un corredor de más de 2.400 kilómetros, desde el Big Bend de Texas hasta sectores de Nueva Inglaterra. El SPC identificó el mayor riesgo en el este de Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Illinois, donde la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y cizalladura del viento favorece la formación de superceldas.

El NWS indicó: “Las tormentas podrán intensificarse a partir de la tarde, con el pico de actividad previsto para las primeras horas de la noche”. Según el último informe, el área bajo vigilancia abarca a más de 130 millones de personas, incluidas ciudades como Chicago, Milwaukee, Des Moines, Dallas y Nueva York. El canal meteorológico The Weather Channel coincidió con la proyección oficial y afirmó que el fenómeno podría causar daños estructurales, cortes de energía y alteraciones en la movilidad.

Más de 130 millones de personas permanecen bajo vigilancia meteorológica por posibles tornados intensos y granizo de hasta 7 centímetros entre Texas y Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué zonas están bajo mayor riesgo de tornados y granizo?

El Storm Prediction Center estimó que el mayor potencial de tornados se concentra en el este de Iowa, el sur de Wisconsin y el norte de Illinois, donde existe hasta 10% de probabilidad de tornados fuertes (EF-2 o superiores). Según la NOAA: “Las condiciones son especialmente favorables para la formación de superceldas capaces de producir vientos intensos y granizadas de gran tamaño”.

En el sur de las Grandes Llanuras, la presencia de una línea seca en Oklahoma y el oeste de Texas podría detonar el desarrollo de tormentas severas aisladas. El NWS resaltó: “Estos eventos suelen estar acompañados de ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora (62 millas por hora) y granizo de hasta 7 centímetros (2,8 pulgadas)”. Los modelos meteorológicos muestran que la actividad más peligrosa se concentrará en la franja central del país durante el final de la tarde y el inicio de la noche.

¿Qué daños ocasionaron las tormentas del lunes?

El lunes 13 de abril, una serie de tornados y granizadas severas afectaron varios estados del Medio Oeste. Según informes oficiales recogidos por la agencia de noticias Reuters, un tornado impactó en Hillsdale, condado de Miami, Kansas, destruyendo viviendas, comercios y dejando al menos dos personas heridas. La oficina del sheriff local confirmó la clausura de caminos y la apertura de refugios para los residentes desplazados.

En Minnesota, el NWS verificó el paso de un tornado cerca de Truman, fenómeno que fue documentado en tiempo real por meteorólogos en la zona. Las autoridades indicaron que, si bien no se registraron daños graves en esa localidad, el sur del estado sufrió el impacto de granizo del tamaño de pelotas de golf, lo que afectó edificaciones, vehículos y cultivos.

En Wisconsin, las tormentas causaron cortes de energía y daños en infraestructuras rurales, aunque no se reportaron víctimas. La agencia de noticias Fox Weather confirmó que los equipos de emergencia trabajan en la restauración del suministro eléctrico y el despeje de rutas bloqueadas por árboles y postes derribados.

Las ciudades de Chicago, Milwaukee, Des Moines, Dallas y Nueva York enfrentan protocolos de emergencia por amenazas meteorológicas, según el pronóstico del NWS y la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante esta situación?

El NWS y la NOAA sugieren a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, reconocer refugios cercanos y contar con un plan de emergencia. La NOAA resaltó: “Las personas que residen en áreas bajo alerta deben estar atentas a los avisos de tornado y tormenta severa, y evitar desplazamientos innecesarios”. La entidad puntualizó la importancia de no cruzar zonas inundadas, dado el riesgo de arrastre de vehículos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comunicó que se han habilitado centros de refugio temporal en las regiones más vulnerables y que las cuadrillas de restauración avanzan en la reposición del servicio eléctrico y el despeje de caminos. “La coordinación entre los servicios meteorológicos y los organismos de protección civil es fundamental para reducir los riesgos”, declaró FEMA a la agencia de noticias Fox Weather.

El NWS actualiza de manera periódica sus pronósticos y mantiene comunicación directa con los organismos estatales y locales. La recomendación es permanecer en resguardo durante las horas de mayor riesgo y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de evacuación.

¿Cuál es la previsión para los próximos días?

El patrón de clima severo se mantendrá durante el miércoles 15 de abril, según los modelos meteorológicos consultados por Fox Weather. El sistema frontal avanzará hacia los valles de los ríos Mississippi y Ohio, lo que incrementará la posibilidad de tormentas con ráfagas de viento superiores a 110 kilómetros por hora (68 millas por hora), lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas.

El NWS mantiene una advertencia por acumulaciones de agua de entre 25 a 50 milímetros (1 a 2 pulgadas) en zonas que ya presentan saturación de suelos. Las regiones más expuestas comprenden sectores de Oklahoma, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois y Wisconsin. La NOAA precisó que “la vigilancia se mantendrá hasta el jueves 16 de abril, con una posible disminución de la intensidad hacia el fin de semana”.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados por canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar zonas inundadas ante el peligro de arrastre de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esta situación a la vida cotidiana y los servicios?

La amenaza de tormentas severas tiene impacto en la vida diaria de millones de personas, especialmente en áreas rurales y suburbanas donde el acceso a servicios básicos puede verse interrumpido. De acuerdo con Fox Weather, numerosas escuelas suspendieron las clases presenciales y recomendaron a las familias permanecer en resguardo hasta nuevo aviso.

El suministro eléctrico y la movilidad también presentan complicaciones por la caída de árboles y postes, así como por el anegamiento de caminos. Las autoridades locales solicitan a la población que priorice la seguridad y respete las restricciones de tránsito en las zonas bajo alerta.

¿Qué medidas de prevención han dispuesto las autoridades?

Los servicios de emergencia de los estados afectados mantienen activos los protocolos de respuesta ante tormentas severas. El NWS refuerza sus campañas de información para alertar a la población sobre los riesgos y las acciones recomendadas. La FEMA coordina con gobiernos estatales y municipales la habilitación de refugios, el despliegue de equipos de rescate y la atención a las personas damnificadas.

Según reportó Fox Weather: “Las autoridades monitorean en tiempo real la evolución de los sistemas tormentosos y actualizan las alertas de manera continua, priorizando la protección de la vida y la integridad de los habitantes”.

¿Qué se puede esperar en las próximas horas?

El desarrollo de este patrón de clima severo podría prolongarse hasta el jueves 16 de abril, aunque los meteorólogos anticipan una reducción gradual de la intensidad conforme avance la semana. El NWS continuará ajustando sus pronósticos y focalizando los operativos de emergencia en las zonas más afectadas.

La situación requiere máxima atención a los avisos oficiales y la ejecución de planes de emergencia a nivel familiar y comunitario. El cumplimiento estricto de las recomendaciones de las autoridades será determinante para mitigar los efectos de esta ola de tormentas en el centro y este de Estados Unidos.