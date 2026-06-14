Estados Unidos

Un avión de combate se estrella en el estado de Washington y provoca un incendio forestal

El caza F/A-18 Hornet del Cuerpo de Marines chocó al mediodía durante un entrenamiento en el condado de Yakima, cerca de Rimrock Lake, y obligó a evacuar campamentos mientras brigadas y helicópteros trabajaban en la contención

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Fuego intenso con llamas anaranjadas y amarillas generando una gran columna de humo negro sobre un campo verde bajo un cielo gris claro
Un caza F/A-18 Hornet del Cuerpo de Marines de Estados Unidos chocó contra una montaña en el condado de Yakima, en Washington, y desató un incendio cerca de Rimrock Lake (@teleSURtv)

Un caza F/A-18 Hornet del Cuerpo de Marines de Estados Unidos chocó este sábado contra una montaña en el condado de Yakima, en el estado de Washington, y desató un incendio en un área boscosa próxima a Rimrock Lake.

El incidente ocurrió al mediodía durante un entrenamiento rutinario y obligó a evacuar campamentos, además de movilizar a brigadas forestales y equipos de emergencia.

El piloto se eyectó antes del impacto y sufrió lesiones leves. Tras el accidente, un agente del Departamento del Sheriff del condado de Yakima lo asistió en el lugar y luego fue trasladado a un hospital para su evaluación médica.

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El Departamento de Bomberos de Naches confirmó esa secuencia y señaló que el operativo se concentró primero en garantizar la seguridad de las personas que estaban en la zona de recreación.

La aeronave estaba asignada al Marine Aircraft Group 11 de la 3rd Marine Aircraft Wing y había despegado desde la Marine Corps Air Station Miramar, en California, para una misión de entrenamiento.

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Las autoridades militares informaron que se trató de una actividad planificada, sin que por ahora se hayan difundido detalles sobre el perfil de vuelo o las maniobras previas a la colisión.

Columna de humo blanco se eleva desde un denso bosque verde en una montaña bajo un cielo azul claro, vista desde un área de grava en primer plano
El accidente del F/A-18 Hornet ocurrió durante un entrenamiento rutinario al mediodía y obligó a evacuar campamentos y a movilizar brigadas forestales y equipos de emergencia (Naches Fire Department Facebook)

El choque y el incendio en el bosque

El impacto provocó un incendio que se extendió sobre matorrales y sectores de bosque, dentro del Okanogan-Wenatchee National Forest.

Para contener las llamas intervinieron recursos del Servicio Forestal de Estados Unidos, además de dotaciones de bomberos locales.

El despliegue incluyó helicópteros y vehículos especializados, con el objetivo de frenar el avance del fuego en una zona de difícil acceso y con vegetación que favorece la propagación.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Naches, una de las prioridades fue la protección de estructuras cercanas a las cabañas de Bear Creek.

Las unidades despejaron el área y establecieron posiciones defensivas para evitar que el fuego alcanzara instalaciones y zonas utilizadas por visitantes.

Aunque el área inmediata fue asegurada, un camión cisterna permaneció en el lugar y se evaluó su regreso en los días siguientes para apoyar tareas de remoción y la extinción final de focos residuales.

Las autoridades locales mantuvieron activa la coordinación con agencias estatales y federales para atender el frente ambiental y el componente operativo del siniestro.

En paralelo, se organizaron medidas preventivas ante la posibilidad de que el incendio se reavivara por cambios en el viento o por la presencia de combustible vegetal seco en los alrededores del lago y de los campamentos evacuados.

Investigación militar y alcance del operativo

La aeronave siniestrada estaba asignada al Marine Aircraft Group 11 de la 3rd Marine Aircraft Wing y había despegado desde la Marine Corps Air Station Miramar, en California
La aeronave siniestrada estaba asignada al Marine Aircraft Group 11 de la 3rd Marine Aircraft Wing y había despegado desde la Marine Corps Air Station Miramar, en California (Captura de video)

El Marine Aircraft Group 11 inició una investigación para establecer las causas del accidente. Según comunicó la unidad, el proceso podría extenderse por varios meses y, mientras esté en curso, no se divulgarán detalles adicionales para resguardar la integridad del procedimiento.

Por el momento, tampoco se informó si el avión realizaba un vuelo en solitario o en coordinación con otras aeronaves.

El área del accidente quedó bajo resguardo para facilitar el trabajo de peritos y equipos especializados, en un contexto en el que también se busca determinar el impacto ambiental asociado al incendio y a los restos del aparato.

Las tareas incluyeron la evaluación de puntos críticos cercanos a rutas de acceso y sectores de recreación, con el fin de reducir riesgos para los equipos que operaron en tierra.

El hecho ocurrió al sureste de Seattle, aunque la distancia varía según el punto de referencia utilizado: algunas fuentes ubicaron el sitio a 89 kilómetros de la ciudad, mientras que otras lo situaron a 201 kilómetros.

Esa diferencia se explicó por los distintos criterios para calcular la ubicación exacta dentro del terreno montañoso del condado de Yakima.

No se reportaron víctimas fatales. Las autoridades continuaron trabajando en la contención del incendio y en la investigación del choque, mientras se monitorearon posibles efectos secundarios en el entorno forestal y en las áreas utilizadas por residentes y turistas durante la temporada de actividades al aire libre.

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