Estados Unidos

El clima amenaza con alterar la velada especial de la UFC en la Casa Blanca

Las tormentas eléctricas y el calor húmedo previstos para Washington podrían provocar demoras o pausas en una cartelera de siete combates al aire libre, con el tramo más riesgoso entre las 17 y las 22 horas

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UFC Freedom 250 en la Casa Blanca afronta riesgo de calor, humedad y tormentas eléctricas que pueden alterar la cartelera del domingo (REUTERS/Evan Vucci)
UFC Freedom 250 en la Casa Blanca afronta riesgo de calor, humedad y tormentas eléctricas que pueden alterar la cartelera del domingo (REUTERS/Evan Vucci)

El evento UFCFreedom250 previsto este domingo en la Casa Blanca afronta una amenaza meteorológica que puede alterar o demorar parte de la cartelera: calor y humedad propios del verano en Washington, junto con tormentas eléctricas cuya evolución sigue siendo incierta, según The Weather Channel y el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

La principal franja de riesgo se concentra entre las 17 horas y las 22 horas, justo en el horario en que está programada la velada, según dijo Kyle Pallozzi, pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional. En ese tramo, la probabilidad de lluvia comienza en 30%, alcanza 70% a las 20h y vuelve a 30% hacia la medianoche, de acuerdo con el mismo pronosticador citado por USA Today.

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El evento al aire libre se realizará en el jardín sur de la Casa Blanca con una cartelera de siete combates de artes marciales mixtas. La función está vinculada al 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos y coincide con el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

La franja de mayor riesgo para UFC Freedom 250 se concentra entre las 17h y las 22h, cuando la probabilidad de lluvia sube hasta 70% a las 20h (REUTERS/Nathan Howard)
La franja de mayor riesgo para UFC Freedom 250 se concentra entre las 17h y las 22h, cuando la probabilidad de lluvia sube hasta 70% a las 20h (REUTERS/Nathan Howard)

Mayor amenaza para la cartelera: actividad eléctrica entre la tarde y la noche

La respuesta central sobre qué puede interrumpir la jornada es concreta: la lluvia leve o moderada no obligaría por sí sola a detener el espectáculo, pero los rayos, los vientos fuertes y otras condiciones más severas sí activarían una suspensión temporal, según declararon directivos de la organización a distintos medios.

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Craig Borsari, director de contenidos de UFC, dijo durante la jornada de prensa, en declaraciones citadas por The Weather Channel, que habrá un meteorólogo en el lugar para seguir la situación. También explicó que “diría que, con lluvia ligera a quizá moderada, intentaremos seguir adelante y concluir el evento”.

El mismo Borsari añadió que existe un protocolo distinto para tormentas eléctricas o vientos intensos: “Cualquier cosa más allá de eso, ya sea, como dije, aumento del viento, vientos fuertes, rayos, claramente tenemos que detenernos. Si hay rayos a menos de ocho millas del octágono. Esos planes forman parte de una planificación de contingencia diferente a la de una lluvia ligera a moderada”.

El evento al aire libre de UFC Freedom 250 se realizará en el jardín sur de la Casa Blanca con siete combates y está vinculado al 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Annabelle Gordon)
El evento al aire libre de UFC Freedom 250 se realizará en el jardín sur de la Casa Blanca con siete combates y está vinculado al 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Annabelle Gordon)

Dana White, director ejecutivo de UFC, resumió ese criterio con una regla puntual. “Los rayos son lo único. Tendríamos que esperar a que pasen... y luego hacer la pelea”, planteó White en sus declaraciones.

La previsión incluye además otros riesgos asociados a las tormentas. Pallozzi señaló a USA Today que la probabilidad de vientos dañinos de al menos 50 mph, equivalentes a 80 km/h, es de 30%, mientras que la de tornados es de 2% y la de granizo alcanza 5%.

Dana White afirmó que los rayos son el factor que obliga a detener UFC Freedom 250 hasta que pase la tormenta (Amber Searls-Imagn Images)
Dana White afirmó que los rayos son el factor que obliga a detener UFC Freedom 250 hasta que pase la tormenta (Amber Searls-Imagn Images)

El montaje protege el octágono, pero no a todo el público

Sobre el octágono se instaló una estructura temporal de 28 metros de altura y 47 metros de ancho conocida como “the claw”. La revista Forbes precisó que esa cubierta puede resguardar la jaula de la lluvia, aunque amplias zonas de asientos para espectadores permanecerán expuestas a la intemperie.

El calor también aparece como un factor deportivo y logístico. Según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, que la temperatura máxima prevista para el domingo en Washington es de 34 °C (94 °F), con posibilidad de lluvias y tormentas entre las 14 horas y las 17 horas.

UFC mantendrá la velada con lluvia ligera o moderada, pero suspenderá de forma temporal si hay rayos, vientos fuertes u otras condiciones severas (REUTERS/Jonathan Ernst)
UFC mantendrá la velada con lluvia ligera o moderada, pero suspenderá de forma temporal si hay rayos, vientos fuertes u otras condiciones severas (REUTERS/Jonathan Ernst)

El medio SBNation publicó que la sensación térmica podría acercarse a 38 °C (100 °F), con humedad elevada, tormentas en la tarde, en las primeras horas de la noche y otra vez antes de la medianoche. Ese medio añadió que la probabilidad total de precipitaciones es de 60% por la tarde y de 40% durante la noche, con ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

Mientras que The Weather Channel indicó que las tormentas aisladas podrían desarrollarse entre las 15 horas y las 18 horas y transformarse más probablemente en chaparrones hacia las 19 horas. Ese medio también advirtió que, incluso a uno o dos días de distancia, seguían abiertas preguntas sobre la ubicación exacta, el momento y la intensidad de esos focos de tormenta.

El comportamiento reciente del tiempo ya afectó la agenda paralela del fin de semana. USA Today informó que el mal tiempo y la presencia de rayos en la zona obligaron el viernes a posponer una conferencia de prensa de UFC por más de una hora, mientras que el pesaje ceremonial del sábado se desarrolló con cielo despejado y sin lluvia.

La estructura temporal instalada sobre el octágono protege la jaula de la lluvia, pero amplias zonas de asientos del público en la Casa Blanca seguirán expuestas (REUTERS/Evan Vucci)
La estructura temporal instalada sobre el octágono protege la jaula de la lluvia, pero amplias zonas de asientos del público en la Casa Blanca seguirán expuestas (REUTERS/Evan Vucci)

Un evento que supera ampliamente el costo habitual de la UFC

La organización desembolsó más de USD 60 millones para montar la velada, según un expediente judicial del Servicio de Parques Nacionales. Fue así que Forbes también señaló que UFC suele gastar entre USD 2 millones y USD 3 millones al mes en sus eventos de mayor perfil.

La relación entre Dana White y Donald Trump también forma parte del contexto político del espectáculo. White respaldó la candidatura de Trump con discursos en las últimas tres convenciones nacionales republicanas y que Trump apoyó a UFC en sus primeros años al ofrecer el Trump Taj Mahal como sede de UFC 31 y UFC 32 en 2001.

White había asegurado en Forbes que “no hay nada transaccional” en su relación con el presidente. También sostuvo ante ese medio: “Él supo el día que me pidió hacer este evento que yo iba a aparecer y a cumplir”.

UFC destinó más de USD 60 millones al montaje de Freedom 250 en la Casa Blanca, muy por encima del costo habitual de sus grandes eventos (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)
UFC destinó más de USD 60 millones al montaje de Freedom 250 en la Casa Blanca, muy por encima del costo habitual de sus grandes eventos (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

En la misma entrevista con Forbes, White reconoció que mucha gente “probablemente” ve a UFC alineada políticamente con Trump, pero agregó: “De todos modos nunca vas a cambiarles la opinión a esos tipos. Si tienes la oportunidad de hacer una pelea en la Casa Blanca, Obama, Trump, Bush, Reagan, sin importar quién esté allí, ¿por qué no lo harías?”.

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