Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como principal tema de discusión

Los líderes del G7 se reúnen en Francia con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán como eje de la agenda (REUTERS)

Los líderes del Grupo de los Siete (G7) inician este lunes una cumbre de tres días en la ciudad francesa de Evian, a orillas del lago de Ginebra, con el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio como principal tema de discusión.

El encuentro reúne a los dirigentes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, además de varios invitados internacionales convocados por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien busca ampliar el alcance político del foro con la participación de países de otras regiones.

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La cumbre comienza apenas horas después del anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán. Macron anticipó que los líderes examinarán las consecuencias del entendimiento alcanzado y sus efectos sobre la estabilidad regional y los mercados energéticos.

“El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura duradera de Ormuz y, por supuesto, la conclusión de un acuerdo sobre las actividades nucleares y balísticas en Irán”, afirmó Macron.

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El mandatario francés también señaló que los participantes abordarán alternativas para reducir la dependencia energética de la región. “También examinaremos las formas y los medios para diversificar las rutas energéticas desde la región, para alejarnos de nuestra dependencia”, agregó.

Macron anticipó que los líderes examinarán las consecuencias del entendimiento alcanzado y sus efectos sobre la estabilidad regional y los mercados energéticos (REUTERS)

La reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz figura entre las principales prioridades de los países presentes. La vía marítima es considerada estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas, y su normal funcionamiento podría contribuir a aliviar las presiones sobre los precios de la energía.

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Además de la situación en Oriente Medio, los líderes del G7 tienen previsto debatir la guerra en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegará el martes para participar en una sesión dedicada al conflicto con Rusia.

Antes de viajar a Francia, Zelensky informó que prevé reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump durante la cumbre. Según indicó, ambos analizarán “buenas ideas que podrían ayudar a avanzar la paz y proteger vidas”. Los países europeos y Canadá también buscarán insistir en la necesidad de que Rusia acepte una paz en los términos planteados por Ucrania, más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa.

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Trump llegará este lunes a Evian para mantener una reunión bilateral con Macron antes de una cena de trabajo con el conjunto de los participantes. El mandatario estadounidense extenderá además su permanencia en Francia más allá del cierre formal de la cumbre para compartir una cena con el presidente francés en el Palacio de Versalles el miércoles.

Trump llegará este lunes a Evian para mantener una reunión bilateral con Macron antes de una cena de trabajo con el conjunto de los participantes (EP)

La reunión se desarrolla bajo un amplio dispositivo de seguridad que moviliza a miles de policías y militares tanto en territorio francés como en la vecina Suiza. Las medidas fueron reforzadas después de incidentes registrados el domingo en Ginebra, donde manifestantes contrarios a la cumbre se enfrentaron con las fuerzas de seguridad cerca de la sede de las Naciones Unidas. Según las autoridades, los manifestantes lanzaron botellas, piedras, fragmentos de cemento y petardos contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

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Macron también incluyó en la agenda asuntos económicos y tecnológicos. Entre ellos figuran la reducción de los desequilibrios económicos globales y una mayor regulación del ámbito digital, especialmente en relación con la inteligencia artificial.

El miércoles se celebrará un almuerzo dedicado a la protección de menores en el entorno digital, con la participación del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del responsable de Anthropic, Dario Amodei, y de Arthur Mensch, representante de la empresa europea Mistral AI.

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La lista de invitados internacionales incluye además a los presidentes de Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur. El presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, participará en las conversaciones relacionadas con Irán junto a otros dirigentes árabes.

El miércoles se celebrará un almuerzo dedicado a la protección de menores en el entorno digital, con la participación del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman (REUTERS)

China no forma parte de la reunión, aunque varios de los debates previstos abordarán cuestiones vinculadas al papel de Beijing en la economía mundial. Los líderes analizarán, entre otros asuntos, el dominio chino en el mercado de las tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de numerosos dispositivos electrónicos de uso cotidiano.

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(Con información de AFP)