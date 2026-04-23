Estados Unidos

¿Se puede trabajar con visa de turista en Estados Unidos?: reglas y consecuencias que debes conocer

Las autoridades migratorias han reforzado los controles en frontera y advierten sobre sanciones severas ante cualquier incumplimiento del estatus permitido

Guardar
Visa Estados Unidos-Colombia
Las autoridades migratorias de Estados Unidos prohíben trabajar con visa de turista y refuerzan controles en puntos de entrada. (ARCHIVO)

La imposibilidad de trabajar con visa de turista en Estados Unidos afecta a millones de extranjeros que ingresan al país cada año. Las autoridades migratorias han reforzado los controles y la claridad de las reglas para quienes viajan con visa B-2 o B-1/B-2, en un contexto de alto flujo internacional y consultas frecuentes sobre el teletrabajo. Las regulaciones actuales del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia federal encargada del control de fronteras, establecen criterios estrictos sobre lo que constituye trabajo, así como las consecuencias por incumplimiento.

Según información oficial del Departamento de Estado, las visas B-2 y B-1/B-2 permiten únicamente actividades turísticas, visitas familiares, tratamientos médicos y ciertos viajes de negocios, prohibiendo cualquier tipo de empleo remunerado o prestación de servicios para empresas estadounidenses. La CBP advierte que la violación de estas condiciones puede derivar en cancelación de visa, deportación y restricciones para futuras entradas. El refuerzo de los controles en los puntos de ingreso responde al incremento de visitantes y a casos detectados de abuso de la condición migratoria.

En los últimos años, el sistema migratorio estadounidense ha endurecido la fiscalización sobre los motivos de viaje y los lazos con el país de origen. Datos del Departamento de Estado muestran que en 2025 se expidieron más de 7,5 millones de visas B-2, lo que representa un aumento respecto a años anteriores. El crecimiento en la expedición de visados se acompaña de una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las normativas, especialmente en torno a la prohibición de empleo.

¿Se puede trabajar en Estados Unidos con visa de turista?

No se puede trabajar en Estados Unidos con visa de turista. La normativa oficial del Departamento de Estado establece que la visa B-2 autoriza exclusivamente actividades de turismo, visitas familiares o tratamientos médicos. La visa B-1, por su parte, permite únicamente reuniones, conferencias y negociaciones, sin que el visitante desempeñe tareas productivas ni reciba remuneración de fuentes estadounidenses. La guía oficial disponible en travel.state.gov especifica: “Los titulares de visados B-2 y B-1/B-2 no pueden trabajar ni aceptar empleo o recibir pago de ninguna fuente dentro de Estados Unidos”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostiene que el incumplimiento de esta condición es una violación del estatus migratorio y puede derivar en sanciones inmediatas.

Primer plano de una mano sosteniendo una bandera pequeña de Estados Unidos y un folleto con las letras del himno nacional en un evento
La visa B-2 autoriza solo actividades turísticas, visitas familiares y tratamientos médicos, sin permitir ningún tipo de empleo remunerado. (Reuters)

¿Qué actividades se permiten y cuáles no con la visa de turista B-2 o B-1/B-2?

Las actividades permitidas bajo la visa de turista B-2 incluyen turismo, visitas a familiares, tratamientos médicos, asistencia a eventos sociales y deportivos, y participación en actividades recreativas sin remuneración. El Departamento de Estado precisa que la visa B-1 permite asistir a reuniones, conferencias, negociaciones y capacitaciones, siempre que el visitante no ocupe un puesto ni realice tareas operativas o productivas para empresas estadounidenses, ni reciba compensación local.

La CBP indica que tampoco está autorizado el trabajo remoto para empresas estadounidenses ni la prestación de servicios profesionales a compañías locales. El voluntariado solo se admite si se realiza para organizaciones sin fines de lucro, sin compensación y bajo condiciones específicas.

La ley migratoria prohíbe el empleo, el trabajo autónomo y cualquier actividad que genere ingresos en territorio estadounidense para quienes ingresan con visa de turista. El Departamento de Estado y la CBP advierten que la realización de tareas laborales, la prestación de servicios profesionales o la aceptación de empleo constituye una infracción grave.

La CBP enfatiza que incluso el trabajo remoto para una empresa extranjera puede ser motivo de sanción si se determina que esa es la finalidad principal del viaje. En la sección de preguntas frecuentes de CBP.gov, se sostiene: “Si el propósito principal de la visita es residir temporalmente para trabajar a distancia, el oficial migratorio puede considerar que se trata de empleo no autorizado”.

¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con visa de turista en Estados Unidos?

La violación de las condiciones de la visa B-2 o B-1/B-2 puede acarrear consecuencias graves. El Departamento de Estado y la CBP advierten que las sanciones incluyen la cancelación inmediata de la visa, la deportación y la prohibición de reingreso por períodos de hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Según la información publicada en travel.state.gov, toda persona que incumpla estas condiciones puede ser sujeta a procedimientos de expulsión y a la revocación de su visa. También puede verse afectada la posibilidad de obtener futuros visados o la residencia.

¿Existen excepciones para trabajar en Estados Unidos con visa de turista?

Las excepciones son muy limitadas. El Departamento de Estado reconoce que ciertos técnicos extranjeros pueden ingresar con visa B-1 para instalar, mantener o reparar equipos vendidos fuera de Estados Unidos, bajo contrato previo y sin realizar tareas de construcción o recibir pago de una fuente estadounidense.

La participación en reuniones, capacitaciones o consultas está permitida bajo la visa B-1 solo si el beneficio y el pago corresponden a la compañía extranjera. El voluntariado puede ser aceptado si se lleva a cabo para organizaciones sin fines de lucro, sin remuneración y bajo condiciones específicas.

Primer plano de billetes de dólares de varias denominaciones sobre una mesa de madera. Al fondo, una visa estadounidense borrosa y una pequeña bandera de EE.UU.
El trabajo remoto o prestación de servicios para empresas estadounidenses no está permitido con visa de turista según la normativa de CBP y el Departamento de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Está permitido el teletrabajo para una empresa extranjera con visa de turista en Estados Unidos?

El trabajo remoto para una empresa extranjera desde territorio estadounidense no está autorizado si constituye el motivo principal del viaje. La CBP advierte que, aunque no exista relación laboral con una empresa estadounidense, la estadía puede ser considerada como empleo no autorizado si se realiza teletrabajo de manera prolongada o sistemática.

El Departamento de Estado recomienda que cualquier actividad laboral, incluida la remota, se realice fuera del territorio estadounidense o con el visado correspondiente. En caso de dudas, se sugiere consultar antes de viajar.

¿Qué opciones existen para extranjeros que quieren trabajar en Estados Unidos legalmente?

Quienes desean trabajar en Estados Unidos deben tramitar una visa de trabajo específica, como la H-1B, L-1, O-1 u otras categorías laborales. Cada tipo de visa tiene requisitos particulares en cuanto a formación, empleadores, duración y tipo de actividad permitida. El proceso suele requerir una oferta de trabajo previa y la aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la entidad gubernamental responsable de procesar solicitudes migratorias.

El Departamento de Estado señala que ingresar con visa de turista para trabajar puede comprometer futuras solicitudes migratorias, incluyendo la posibilidad de obtener visas de trabajo o residencia.

¿Qué documentación revisan las autoridades migratorias al ingresar a Estados Unidos?

Al llegar a un puerto de entrada, los oficiales de la CBP pueden solicitar documentos que acrediten el motivo del viaje, como reservas hoteleras, itinerarios turísticos, cartas de invitación de familiares y evidencias de vínculos con el país de origen. El Departamento de Estado recomienda portar pruebas de solvencia económica, pasajes de regreso y documentación que respalde el itinerario declarado.

La CBP realiza controles exhaustivos y, en caso de dudas sobre el motivo real de la visita, puede realizar entrevistas adicionales o revisar dispositivos electrónicos.

Las sanciones por incumplir las condiciones de la visa de turista pueden incluir cancelación de visado, deportación y restricción de ingreso por hasta 10 años. (ARCHIVO)
Las sanciones por incumplir las condiciones de la visa de turista pueden incluir cancelación de visado, deportación y restricción de ingreso por hasta 10 años. (ARCHIVO)

¿Puede una empresa de Estados Unidos contratar a un extranjero con visa de turista?

No es legal que una empresa estadounidense contrate a un extranjero que se encuentre en el país con visa de turista. Esta acción constituye una infracción tanto para el empleador como para el visitante. La CBP y el Departamento de Estado aplican sanciones a las compañías que incumplen la normativa, incluyendo multas y procesos legales.

Las empresas deben asegurarse de que sus trabajadores extranjeros cuenten con la visa de trabajo adecuada antes de iniciar cualquier relación laboral.

¿Dónde consultar información oficial sobre visas y casos migratorios?

La información más actualizada sobre visas y normas migratorias está disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado (travel.state.gov) y en la página de la CBP (CBP.gov). Las embajadas y consulados estadounidenses brindan asesoría sobre casos particulares y requisitos para cada tipo de visa.

El Departamento de Estado recomienda consultar siempre fuentes oficiales y, en caso de dudas, solicitar orientación antes de viajar. La decisión sobre el ingreso recae en el oficial migratorio en el punto de entrada.

¿Cuál es el impacto de estas reglas para los visitantes internacionales?

La normativa sobre la visa de turista en Estados Unidos fija límites precisos para quienes planean ingresar al país, afectando tanto a turistas como a profesionales que buscan realizar actividades laborales a distancia. El control migratorio se ha reforzado con nuevas pautas y entrevistas en frontera, según las autoridades estadounidenses.

El cumplimiento de las condiciones de la visa resulta fundamental para evitar sanciones y asegurar futuras oportunidades de viaje u obtención de otros visados. El Departamento de Estado insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales y cumplir la normativa vigente.

Temas Relacionados

Visa de TuristaDepartamento de EstadoControl MigratorioTrabajo RemotoEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

La nueva etapa productiva en el país presenta desafíos debido a las irregularidades de las lluvias, la influencia del fenómeno del Niño y ajustes en el acceso a insumos, según líderes del sector agrícola salvadoreño

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Establecimientos ajustan accesos utilizando estructuras abiertas mientras la ciudad impulsa mayor visibilidad y refuerza la seguridad nocturna

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

El científico y empresario centroamericano recibe un prestigioso reconocimiento internacional gracias a su trabajo con Duolingo y reCAPTCHA, herramientas que han ampliado el acceso a la tecnología educativa en todo el mundo

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

La nueva realidad de los vuelos en Los Ángeles: más cancelaciones y mayores costos para pasajeros y aerolíneas

El incremento en las cancelaciones y los elevados precios del combustible están transformando la dinámica del aeropuerto internacional de la ciudad californiana, generando incertidumbre y nuevos desafíos para quienes dependen del transporte aéreo

La nueva realidad de los vuelos en Los Ángeles: más cancelaciones y mayores costos para pasajeros y aerolíneas

Deserción escolar en la secundaria dominicana afecta a 52,918 adolescentes y deja una brecha salarial del 28 % en mujeres

El abandono de estudios secundarios impacta en la trayectoria laboral y social, afectando salarios, perspectivas de empleo y acceso a mejores condiciones de vida según un informe revelado por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad

Deserción escolar en la secundaria dominicana afecta a 52,918 adolescentes y deja una brecha salarial del 28 % en mujeres

TECNO

Así es Alexa+: el asistente de IA que llega a España para responderte de manera personalizada

Así es Alexa+: el asistente de IA que llega a España para responderte de manera personalizada

Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Los electrodomésticos que más energía consumen y que deberías desconectar luego de usarlos

Cuatro minutos fatales: el tiempo que necesita un ciberdelincuente para robar tu información y dinero

Menos tarjetas gráficas en el mercado: Nvidia reduce su producción y precios podrían dispararse

ENTRETENIMIENTO

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

¿Habrá una cuarta temporada de Euphoria? Su creador revela el futuro de los personajes

La muerte del investigador de OVNIs David Wilcock reaviva teorías de conspiración sobre una cadena de desapariciones

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

MUNDO

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra

El precio del petróleo sube y las bolsas europeas operaron con cautela en medio de las tensiones en Medio Oriente

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Fuerzas antipandillas se desplegarán en Haití por etapas para restaurar la seguridad y enfrentar la crisis humanitaria