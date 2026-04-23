¿Se puede trabajar con visa de turista en Estados Unidos?: reglas y consecuencias que debes conocer

Las autoridades migratorias de Estados Unidos prohíben trabajar con visa de turista y refuerzan controles en puntos de entrada. (ARCHIVO)

La imposibilidad de trabajar con visa de turista en Estados Unidos afecta a millones de extranjeros que ingresan al país cada año. Las autoridades migratorias han reforzado los controles y la claridad de las reglas para quienes viajan con visa B-2 o B-1/B-2, en un contexto de alto flujo internacional y consultas frecuentes sobre el teletrabajo. Las regulaciones actuales del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia federal encargada del control de fronteras, establecen criterios estrictos sobre lo que constituye trabajo, así como las consecuencias por incumplimiento.

Según información oficial del Departamento de Estado, las visas B-2 y B-1/B-2 permiten únicamente actividades turísticas, visitas familiares, tratamientos médicos y ciertos viajes de negocios, prohibiendo cualquier tipo de empleo remunerado o prestación de servicios para empresas estadounidenses. La CBP advierte que la violación de estas condiciones puede derivar en cancelación de visa, deportación y restricciones para futuras entradas. El refuerzo de los controles en los puntos de ingreso responde al incremento de visitantes y a casos detectados de abuso de la condición migratoria.

En los últimos años, el sistema migratorio estadounidense ha endurecido la fiscalización sobre los motivos de viaje y los lazos con el país de origen. Datos del Departamento de Estado muestran que en 2025 se expidieron más de 7,5 millones de visas B-2, lo que representa un aumento respecto a años anteriores. El crecimiento en la expedición de visados se acompaña de una mayor vigilancia sobre el cumplimiento de las normativas, especialmente en torno a la prohibición de empleo.

¿Se puede trabajar en Estados Unidos con visa de turista?

No se puede trabajar en Estados Unidos con visa de turista. La normativa oficial del Departamento de Estado establece que la visa B-2 autoriza exclusivamente actividades de turismo, visitas familiares o tratamientos médicos. La visa B-1, por su parte, permite únicamente reuniones, conferencias y negociaciones, sin que el visitante desempeñe tareas productivas ni reciba remuneración de fuentes estadounidenses. La guía oficial disponible en travel.state.gov especifica: “Los titulares de visados B-2 y B-1/B-2 no pueden trabajar ni aceptar empleo o recibir pago de ninguna fuente dentro de Estados Unidos”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sostiene que el incumplimiento de esta condición es una violación del estatus migratorio y puede derivar en sanciones inmediatas.

La visa B-2 autoriza solo actividades turísticas, visitas familiares y tratamientos médicos, sin permitir ningún tipo de empleo remunerado. (Reuters)

¿Qué actividades se permiten y cuáles no con la visa de turista B-2 o B-1/B-2?

Las actividades permitidas bajo la visa de turista B-2 incluyen turismo, visitas a familiares, tratamientos médicos, asistencia a eventos sociales y deportivos, y participación en actividades recreativas sin remuneración. El Departamento de Estado precisa que la visa B-1 permite asistir a reuniones, conferencias, negociaciones y capacitaciones, siempre que el visitante no ocupe un puesto ni realice tareas operativas o productivas para empresas estadounidenses, ni reciba compensación local.

La CBP indica que tampoco está autorizado el trabajo remoto para empresas estadounidenses ni la prestación de servicios profesionales a compañías locales. El voluntariado solo se admite si se realiza para organizaciones sin fines de lucro, sin compensación y bajo condiciones específicas.

La ley migratoria prohíbe el empleo, el trabajo autónomo y cualquier actividad que genere ingresos en territorio estadounidense para quienes ingresan con visa de turista. El Departamento de Estado y la CBP advierten que la realización de tareas laborales, la prestación de servicios profesionales o la aceptación de empleo constituye una infracción grave.

La CBP enfatiza que incluso el trabajo remoto para una empresa extranjera puede ser motivo de sanción si se determina que esa es la finalidad principal del viaje. En la sección de preguntas frecuentes de CBP.gov, se sostiene: “Si el propósito principal de la visita es residir temporalmente para trabajar a distancia, el oficial migratorio puede considerar que se trata de empleo no autorizado”.

¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con visa de turista en Estados Unidos?

La violación de las condiciones de la visa B-2 o B-1/B-2 puede acarrear consecuencias graves. El Departamento de Estado y la CBP advierten que las sanciones incluyen la cancelación inmediata de la visa, la deportación y la prohibición de reingreso por períodos de hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Según la información publicada en travel.state.gov, toda persona que incumpla estas condiciones puede ser sujeta a procedimientos de expulsión y a la revocación de su visa. También puede verse afectada la posibilidad de obtener futuros visados o la residencia.

¿Existen excepciones para trabajar en Estados Unidos con visa de turista?

Las excepciones son muy limitadas. El Departamento de Estado reconoce que ciertos técnicos extranjeros pueden ingresar con visa B-1 para instalar, mantener o reparar equipos vendidos fuera de Estados Unidos, bajo contrato previo y sin realizar tareas de construcción o recibir pago de una fuente estadounidense.

La participación en reuniones, capacitaciones o consultas está permitida bajo la visa B-1 solo si el beneficio y el pago corresponden a la compañía extranjera. El voluntariado puede ser aceptado si se lleva a cabo para organizaciones sin fines de lucro, sin remuneración y bajo condiciones específicas.

El trabajo remoto o prestación de servicios para empresas estadounidenses no está permitido con visa de turista según la normativa de CBP y el Departamento de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Está permitido el teletrabajo para una empresa extranjera con visa de turista en Estados Unidos?

El trabajo remoto para una empresa extranjera desde territorio estadounidense no está autorizado si constituye el motivo principal del viaje. La CBP advierte que, aunque no exista relación laboral con una empresa estadounidense, la estadía puede ser considerada como empleo no autorizado si se realiza teletrabajo de manera prolongada o sistemática.

El Departamento de Estado recomienda que cualquier actividad laboral, incluida la remota, se realice fuera del territorio estadounidense o con el visado correspondiente. En caso de dudas, se sugiere consultar antes de viajar.

¿Qué opciones existen para extranjeros que quieren trabajar en Estados Unidos legalmente?

Quienes desean trabajar en Estados Unidos deben tramitar una visa de trabajo específica, como la H-1B, L-1, O-1 u otras categorías laborales. Cada tipo de visa tiene requisitos particulares en cuanto a formación, empleadores, duración y tipo de actividad permitida. El proceso suele requerir una oferta de trabajo previa y la aprobación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la entidad gubernamental responsable de procesar solicitudes migratorias.

El Departamento de Estado señala que ingresar con visa de turista para trabajar puede comprometer futuras solicitudes migratorias, incluyendo la posibilidad de obtener visas de trabajo o residencia.

¿Qué documentación revisan las autoridades migratorias al ingresar a Estados Unidos?

Al llegar a un puerto de entrada, los oficiales de la CBP pueden solicitar documentos que acrediten el motivo del viaje, como reservas hoteleras, itinerarios turísticos, cartas de invitación de familiares y evidencias de vínculos con el país de origen. El Departamento de Estado recomienda portar pruebas de solvencia económica, pasajes de regreso y documentación que respalde el itinerario declarado.

La CBP realiza controles exhaustivos y, en caso de dudas sobre el motivo real de la visita, puede realizar entrevistas adicionales o revisar dispositivos electrónicos.

Las sanciones por incumplir las condiciones de la visa de turista pueden incluir cancelación de visado, deportación y restricción de ingreso por hasta 10 años. (ARCHIVO)

¿Puede una empresa de Estados Unidos contratar a un extranjero con visa de turista?

No es legal que una empresa estadounidense contrate a un extranjero que se encuentre en el país con visa de turista. Esta acción constituye una infracción tanto para el empleador como para el visitante. La CBP y el Departamento de Estado aplican sanciones a las compañías que incumplen la normativa, incluyendo multas y procesos legales.

Las empresas deben asegurarse de que sus trabajadores extranjeros cuenten con la visa de trabajo adecuada antes de iniciar cualquier relación laboral.

¿Dónde consultar información oficial sobre visas y casos migratorios?

La información más actualizada sobre visas y normas migratorias está disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado (travel.state.gov) y en la página de la CBP (CBP.gov). Las embajadas y consulados estadounidenses brindan asesoría sobre casos particulares y requisitos para cada tipo de visa.

El Departamento de Estado recomienda consultar siempre fuentes oficiales y, en caso de dudas, solicitar orientación antes de viajar. La decisión sobre el ingreso recae en el oficial migratorio en el punto de entrada.

¿Cuál es el impacto de estas reglas para los visitantes internacionales?

La normativa sobre la visa de turista en Estados Unidos fija límites precisos para quienes planean ingresar al país, afectando tanto a turistas como a profesionales que buscan realizar actividades laborales a distancia. El control migratorio se ha reforzado con nuevas pautas y entrevistas en frontera, según las autoridades estadounidenses.

El cumplimiento de las condiciones de la visa resulta fundamental para evitar sanciones y asegurar futuras oportunidades de viaje u obtención de otros visados. El Departamento de Estado insiste en la importancia de consultar fuentes oficiales y cumplir la normativa vigente.