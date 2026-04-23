Más californianos eligen el tren: el precio de la gasolina provoca cambios en el transporte público

El sistema Metro de Los Ángeles superó los 6,3 millones de pasajeros en marzo tras un alza de los combustibles superior al 30% desde enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales ciudades de California registraron en marzo un repunte notable en el uso de los sistemas ferroviarios urbanos, en coincidencia con un aumento del 30% en los precios de la gasolina desde enero.

El encarecimiento del combustible, impulsado en parte por el conflicto en Irán y su impacto en el suministro petrolero de Medio Oriente, ha llevado a nuevos usuarios a optar por el transporte público, aunque expertos advierten que aún es prematuro hablar de una tendencia consolidada, según informa Los Angeles Times.

El incremento del precio de la gasolina en regiones clave evidencia el vínculo entre los costos energéticos y el transporte urbano.

En el área de Los Ángeles-Long Beach, el precio promedio de la gasolina regular alcanzó USD 5,93 en marzo, frente a USD 4,67 en febrero, según datos de la U.S. Energy Information Administration y la American Automobile Association, citados por Los Angeles Times.

En San Francisco, el precio subió de USD 4,83 a USD 5,99 en el mismo periodo. Estos aumentos coincidieron con un salto de aproximadamente 1 millón de pasajeros en los sistemas ferroviarios de ambas regiones.

Expertos advierten que la preferencia por el automóvil persiste y solo un encarecimiento prolongado de la gasolina podría consolidar el cambio al transporte público (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema Metro de Los Ángeles superó los 6,3 millones de pasajeros en marzo, según un análisis del propio medio, frente a los 5,8 millones de marzo de 2025 y los 5,7 millones del año anterior.

En San Francisco, el sistema Bay Area Rapid Transit (BART) contabilizó 5,4 millones de usuarios en marzo, comparado con 4,5 millones en 2025 y 4,1 millones en 2024.

El aumento en los precios de la gasolina, atribuido a la guerra en Irán, está correlacionado con el alza significativa de usuarios en marzo.

Sin embargo, aún no existe certeza sobre la permanencia de este fenómeno, ya que influyen otros factores como la reactivación de eventos y el retorno paulatino al trabajo presencial, según Los Angeles Times.

Cambios en el uso del transporte público y factores asociados

El sector de autobuses también experimentó cambios: el servicio Muni de San Francisco pasó de un estimado de 13 millones de pasajeros en marzo de 2024 a casi 15 millones en marzo de 2026. El Metro de Los Ángeles se mantuvo estable en torno a los 20 millones de pasajeros en el mismo periodo.

De acuerdo con Maya Pogoda, portavoz de Metro, el repunte reciente difiere del patrón observado en los primeros meses del año, cuando el crecimiento en el uso del tren respondía principalmente a viajes de ocio en fines de semana.

La imagen contrasta una gasolinera con precios elevados y poca afluencia de vehículos con una concurrida estación de tren, reflejando el impacto del encarecimiento del combustible en los patrones de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pogoda detalló a Los Angeles Times: “Observamos un incremento del 8,6% en los viajes durante días laborables respecto a marzo de 2024”, lo que sugiere que más personas están eligiendo el tren para acudir al trabajo, más allá de los desplazamientos ocasionales.

La afluencia de pasajeros también se vio impulsada por actividades como el inicio de la temporada de béisbol de las Grandes Ligas, protestas locales y eventos como el Game Developers Conference: Festival of Gaming y la conferencia de ciberseguridad RSAC 2026 en San Francisco.

En el sur del estado, la celebración de los Premios óscar el 15 de marzo coincidió con un pico de usuarios en la estación cercana de la línea B.

A pesar del importante aumento en el transporte ferroviario, la dependencia estructural del automóvil privado persiste.

Michael Manville, profesor en la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de UCLA, explicó a Los Angeles Times que la preferencia por el coche personal es resistente incluso ante aumentos en el precio de los combustibles: “Incluso cuando sienten el impacto económico, no suelen modificar su forma de trasladarse; prefieren reducir gastos por otros conceptos”.

Desafíos estructurales y estrategias de las autoridades

Ethan N. Elkind, director del Programa de Clima del Centro de Derecho, Energía y Medio Ambiente de la Universidad de California en Berkeley, indicó que los cambios de hábito en el transporte suelen comenzar entre las personas de menores ingresos, quienes migran primero al transporte público si los precios de la gasolina se mantienen altos durante un periodo prolongado.

El antecedente más reciente fue al inicio de la guerra en Ucrania, en 2022, cuando un incremento similar en los precios del combustible produjo un alza momentánea en el uso del transporte masivo, aunque sin establecerse una relación causal definitiva.

Elkind detalló que la transformación en la movilidad depende de la duración de los precios elevados de la gasolina: “La gente podría empezar suprimiendo viajes secundarios, pero luego comenzaría a pasarse al transporte público porque ya no pueden costear el automóvil o simplemente incorporan el gasto extra en sus cálculos. Eso inclina la balanza a favor del uso del tren, aunque implique trayectos más largos”.

Para fomentar el uso sostenido del sistema, Metro de Los Ángeles amplía su red con proyectos como la conexión al aeropuerto internacional LAX mediante un nuevo sistema “people mover”, actualmente en fase de pruebas.

El auge de vehículos eléctricos usados y la necesidad de ubicar estaciones cerca de zonas residenciales clave determinan el futuro de la movilidad urbana en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la red sumó cuatro estaciones a la línea A en el valle de San Gabriel y promueve actividades en estaciones, como mercados nocturnos y actuaciones musicales, para convertirlas en destinos y no solo en puntos de paso.

Perspectivas a futuro y alternativas emergentes

Elkind advirtió que para lograr una transición significativa, las estaciones deben ubicarse cerca de viviendas y centros comerciales o laborales, una condición que solo cumplen áreas como Koreatown, downtown Los Ángeles, West Hollywood, Santa Mónica, downtown San Francisco, Oakland y Berkeley.

Entre las alternativas al transporte público, el auge de los vehículos eléctricos podría moderar la presión sobre los trenes. Aunque la venta de unidades nuevas disminuyó desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y la eliminación de incentivos, el mercado de vehículos eléctricos usados es actualmente más accesible que el de modelos convencionales, según Los Angeles Times.

La consolidación de un aumento permanente en el uso del sistema ferroviario en California dependerá no solo del precio de los combustibles y la recuperación de la presencialidad laboral, sino también de un rediseño urbano que acerque la vida cotidiana de los residentes a las estaciones de tren y metro.