El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es uno de los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos

LAX obtuvo la octava posición en el ranking de estrés por sus elevados precios de estacionamiento y prolongados tiempos de traslado a los centros urbanos (REUTERS/David Swanson).

Un estudio realizado por la empresa de traslados aeroportuarios Mozio posicionó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) entre los más estresantes de Estados Unidos. El informe se centró en tres factores principales para definir el nivel de estrés de los pasajeros: la puntualidad de los vuelos, el costo diario del estacionamiento y la distancia entre la terminal y un punto central de la ciudad, como el Ayuntamiento o una estación principal de tren.

En base a esto, la investigación analizó los veinte aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en el país y asignó una puntuación de estrés a cada uno.

Aeropuertos más y menos estresantes en Estados Unidos

Dentro del ranking, LAX se ubica en el octavo puesto con un puntaje de 5,09 debido a la combinación de altos precios de estacionamiento y tiempos de traslado prolongados hacia el centro de Los Ángeles. Según el reporte, el 82% de los vuelos que parten de LAX despegan dentro de los 15 minutos posteriores al horario programado, lo que constituye el mejor desempeño en puntualidad entre los grandes aeropuertos del país.

Sin embargo, el estacionamiento tiene un costo de USD 60 diarios, una de las tarifas más altas registradas en la investigación. Además, el trayecto en automóvil entre la terminal y el Ayuntamiento de Los Ángeles puede demorar 26 minutos en condiciones ideales, aunque la congestión habitual suele aumentar de manera significativa el tiempo de viaje.

Por su parte, el aeropuerto que encabeza el listado es Chicago O’Hare, que obtuvo una puntuación de 8,42 sobre 10. En este aeropuerto, únicamente el 74,6% de los vuelos parte en horario, mientras que el costo diario del estacionamiento asciende a USD 43. Además, el viaje en automóvil desde O’Hare hasta la Estación Union puede superar con facilidad una hora, especialmente en horarios de alta congestión.

LaGuardia, en Nueva York, ocupa el segundo lugar en el ranking y se distingue por registrar la tarifa de estacionamiento más elevada del país, con USD 80 diarios. El 26,3% de los vuelos en LaGuardia sale con retraso y el trayecto en automóvil hacia Manhattan puede demorar cerca de una hora.

Chicago O’Hare encabeza la lista de aeropuertos más estresantes por sus bajas cifras de puntualidad y trayectos que superan la hora al centro (REUTERS/Jim Vondruska).

En la tercera posición figuran empatados el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Ambos aeropuertos presentan tarifas de estacionamiento de USD 70 diarios y tiempos de viaje hacia el centro de la ciudad superiores a 30 minutos. En JFK, el 78,3% de los vuelos despega en horario, mientras que en Newark Liberty la tasa de puntualidad desciende al 76,2%.

En contraste, el Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul fue identificado como el menos estresante del país, con una puntuación de 1,76. En esta terminal, más del 81% de los vuelos parte dentro del horario previsto, el costo del estacionamiento asciende a USD 30 diarios y el trayecto hasta el Capitolio de Minnesota requiere apenas 20 minutos.

A su vez, la lista de aeropuertos con menor nivel de estrés incluye a Phoenix Sky Harbor International Airport, San Francisco International Airport, Harry Reid International Airport en Las Vegas y Charlotte Douglas International Airport en Charlotte.

Por ejemplo, Phoenix destaca por su proximidad al centro urbano, solo 11 minutos en automóvil hasta el City Hall, y tarifas de estacionamiento moderadas. Por su parte, San Francisco sobresale por su puntualidad, con más del 81% de los vuelos que parten en horario y un trayecto de 18 minutos hacia Union Square.

A pesar del estrés, LAX lidera en puntualidad entre aeropuertos grandes, con el 82% de vuelos despegando dentro de los 15 minutos programados (REUTERS).

El impacto de los costos y la distancia en la experiencia de viaje

El informe subraya que los costos elevados y los trayectos largos pueden transformar el paso por el aeropuerto en una fuente de estrés considerable para los viajeros. Las tarifas de estacionamiento en los principales aeropuertos, como LAX, LaGuardia y JFK, se encuentran entre las más altas del país.

Asimismo, los traslados hacia el centro de las ciudades más grandes suelen demandar tiempos significativos, lo que puede complicar aún más la logística de los viajes, sobre todo en horarios de alta demanda. Por ello, Mozio sugiere que planificar con anticipación el traslado desde el aeropuerto y reservar el estacionamiento puede contribuir a reducir los contratiempos y la incertidumbre.