Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es uno de los aeropuertos más estresantes de Estados Unidos

Un informe determinó que el tráfico vehicular, los elevados precios de estacionamiento y la distancia con el centro urbano aumentan el malestar en los usuarios que utilizan esta terminal

Guardar
LAX obtuvo la octava posición en el ranking de estrés por sus elevados precios de estacionamiento y prolongados tiempos de traslado a los centros urbanos (REUTERS/David Swanson).
LAX obtuvo la octava posición en el ranking de estrés por sus elevados precios de estacionamiento y prolongados tiempos de traslado a los centros urbanos (REUTERS/David Swanson).

Un estudio realizado por la empresa de traslados aeroportuarios Mozio posicionó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) entre los más estresantes de Estados Unidos. El informe se centró en tres factores principales para definir el nivel de estrés de los pasajeros: la puntualidad de los vuelos, el costo diario del estacionamiento y la distancia entre la terminal y un punto central de la ciudad, como el Ayuntamiento o una estación principal de tren.

En base a esto, la investigación analizó los veinte aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en el país y asignó una puntuación de estrés a cada uno.

Aeropuertos más y menos estresantes en Estados Unidos

Dentro del ranking, LAX se ubica en el octavo puesto con un puntaje de 5,09 debido a la combinación de altos precios de estacionamiento y tiempos de traslado prolongados hacia el centro de Los Ángeles. Según el reporte, el 82% de los vuelos que parten de LAX despegan dentro de los 15 minutos posteriores al horario programado, lo que constituye el mejor desempeño en puntualidad entre los grandes aeropuertos del país.

Sin embargo, el estacionamiento tiene un costo de USD 60 diarios, una de las tarifas más altas registradas en la investigación. Además, el trayecto en automóvil entre la terminal y el Ayuntamiento de Los Ángeles puede demorar 26 minutos en condiciones ideales, aunque la congestión habitual suele aumentar de manera significativa el tiempo de viaje.

Por su parte, el aeropuerto que encabeza el listado es Chicago O’Hare, que obtuvo una puntuación de 8,42 sobre 10. En este aeropuerto, únicamente el 74,6% de los vuelos parte en horario, mientras que el costo diario del estacionamiento asciende a USD 43. Además, el viaje en automóvil desde O’Hare hasta la Estación Union puede superar con facilidad una hora, especialmente en horarios de alta congestión.

LaGuardia, en Nueva York, ocupa el segundo lugar en el ranking y se distingue por registrar la tarifa de estacionamiento más elevada del país, con USD 80 diarios. El 26,3% de los vuelos en LaGuardia sale con retraso y el trayecto en automóvil hacia Manhattan puede demorar cerca de una hora.

Chicago O’Hare encabeza la lista de aeropuertos más estresantes por sus bajas cifras de puntualidad y trayectos que superan la hora al centro (REUTERS/Jim Vondruska).
Chicago O’Hare encabeza la lista de aeropuertos más estresantes por sus bajas cifras de puntualidad y trayectos que superan la hora al centro (REUTERS/Jim Vondruska).

En la tercera posición figuran empatados el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty. Ambos aeropuertos presentan tarifas de estacionamiento de USD 70 diarios y tiempos de viaje hacia el centro de la ciudad superiores a 30 minutos. En JFK, el 78,3% de los vuelos despega en horario, mientras que en Newark Liberty la tasa de puntualidad desciende al 76,2%.

En contraste, el Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul fue identificado como el menos estresante del país, con una puntuación de 1,76. En esta terminal, más del 81% de los vuelos parte dentro del horario previsto, el costo del estacionamiento asciende a USD 30 diarios y el trayecto hasta el Capitolio de Minnesota requiere apenas 20 minutos.

A su vez, la lista de aeropuertos con menor nivel de estrés incluye a Phoenix Sky Harbor International Airport, San Francisco International Airport, Harry Reid International Airport en Las Vegas y Charlotte Douglas International Airport en Charlotte.

Por ejemplo, Phoenix destaca por su proximidad al centro urbano, solo 11 minutos en automóvil hasta el City Hall, y tarifas de estacionamiento moderadas. Por su parte, San Francisco sobresale por su puntualidad, con más del 81% de los vuelos que parten en horario y un trayecto de 18 minutos hacia Union Square.

Un avión blanco de United Airlines despegando con el tren de aterrizaje extendido frente a una torre de control alta y montañas azules en la distancia
A pesar del estrés, LAX lidera en puntualidad entre aeropuertos grandes, con el 82% de vuelos despegando dentro de los 15 minutos programados (REUTERS).

El impacto de los costos y la distancia en la experiencia de viaje

El informe subraya que los costos elevados y los trayectos largos pueden transformar el paso por el aeropuerto en una fuente de estrés considerable para los viajeros. Las tarifas de estacionamiento en los principales aeropuertos, como LAX, LaGuardia y JFK, se encuentran entre las más altas del país.

Asimismo, los traslados hacia el centro de las ciudades más grandes suelen demandar tiempos significativos, lo que puede complicar aún más la logística de los viajes, sobre todo en horarios de alta demanda. Por ello, Mozio sugiere que planificar con anticipación el traslado desde el aeropuerto y reservar el estacionamiento puede contribuir a reducir los contratiempos y la incertidumbre.

Temas Relacionados

Aeropuertos Estados UnidosLos AngelesCostos ViajeExperiencia PasajeroEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Florida inicia investigación sobre OpenAI por posible exposición de menores a contenidos dañinos

La revisión oficial apunta a esclarecer si ChatGPT ha sido un factor en incidentes graves entre jóvenes y si existen riesgos para la seguridad pública y nacional

Florida inicia investigación sobre OpenAI por posible exposición de menores a contenidos dañinos

Un posible gobernador republicano, una California dividida y el debate entre revolución y caos sacude el panorama político estatal

El avance de candidatos conservadores en la contienda electoral ha generado tensiones inéditas, con especialistas advirtiendo posibles escenarios de enfrentamiento, bloqueos legislativos y desafíos inéditos para el equilibrio institucional en el estado

Un posible gobernador republicano, una California dividida y el debate entre revolución y caos sacude el panorama político estatal

La historia detrás del nuevo documental de Netflix sobre una secta religiosa en Estados Unidos

La docuserie “Trust Me: The False Prophet” estrenada el 8 de abril expone la historia de la secta encabezada por Samuel Bateman y el entramado de abusos en la comunidad polígama de Short Creek, localizada entre Hildale, Utah, Colorado y Arizona

La historia detrás del nuevo documental de Netflix sobre una secta religiosa en Estados Unidos

Expansión récord, innovación digital y menú renovado impulsan el liderazgo de The Cheesecake Factory en Estados Unidos

La apertura de nuevos restaurantes, el lanzamiento de una app con recompensas y la diversificación de la carta consolidan a la compañía como protagonista de la restauración casual en un mercado en constante evolución

Expansión récord, innovación digital y menú renovado impulsan el liderazgo de The Cheesecake Factory en Estados Unidos

Así comunicó Brian Hooker a su amigo la desaparición de su esposa Lynette Hooker en las Bahamas

Una confusa noche en las Bahamas desata preguntas entre familiares y amigos sobre lo que realmente ocurrió mientras crece la incertidumbre sobre el paradero de Lynette

Así comunicó Brian Hooker a su amigo la desaparición de su esposa Lynette Hooker en las Bahamas

TECNO

Cómo hacer frutinovelas con IA: tutorial paso a paso para crear tu propio drama viral

Cómo hacer frutinovelas con IA: tutorial paso a paso para crear tu propio drama viral

Cómo enviar archivos de tu Android a cualquier PC sin cables ni apps extra

Cuál es la máxima velocidad que se puede conseguir con el Wi-Fi de tu router

Papelera secreta de WhatsApp en tu teléfono: el gran misterio

¿PC sin virus pero lenta? Sigue estos 3 consejos para recuperar su rendimiento

ENTRETENIMIENTO

Una foto escolar de Chad Michael Murray genera sorpresa en redes sociales por la transformación del actor

Una foto escolar de Chad Michael Murray genera sorpresa en redes sociales por la transformación del actor

El legado de The Rock: Simone Johnson rompe moldes y deja su huella en la lucha libre como Ava Raine

Lisa Kudrow y el lado menos visto del éxito en televisión: “Hay que encontrar oportunidades en el rechazo y seguir intentando”

Jaden Smith y Jackie Chan se reencuentran 16 años después de Karate Kid

De la fantasía a la realidad: Elle Fanning se reinventa y conquista Hollywood con proyectos propios

MUNDO

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

Trump y Starmer acordaron impulsar un “plan práctico” para reabrir el estrecho de Ormuz y normalizar el tráfico marítimo

De símbolo del Renacimiento italiano a tragedia en el Atlántico: el Andrea Doria y la noche que cambió la historia naval

El fenómeno Joopiter, la plataforma de Pharrell Williams que conecta arte, lujo y cultura pop en subastas únicas

Tragedia en el canal de la Mancha: murieron cuatro migrantes arrastrados por corrientes al intentar cruzar de Francia a Reino Unido

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico