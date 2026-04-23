La nueva realidad de los vuelos en Los Ángeles: más cancelaciones y mayores costos para pasajeros y aerolíneas

El aumento récord en los precios del combustible obliga a Norse Atlantic Airways a cancelar todos sus vuelos desde Los Ángeles a Europa para el verano (@flyLAXairport)

El aumento sostenido de los precios del combustible de aviación ha impactado directamente en el tráfico aéreo internacional con origen en Los Ángeles, obligando a Norse Atlantic Airways a cancelar todos sus vuelos programados desde el aeropuerto de Los Ángeles (LAX) para la temporada de verano.

Según el portal Secret Los Angeles, la aerolínea justificó esta medida al indicar que operar ciertas rutas dejó de ser económicamente viable, anticipando ajustes similares en otras compañías y un verano con restricciones inéditas para quienes planean viajar entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos.

La suspensión de las operaciones de Norse Atlantic Airways desde Los Ángeles para el verano elimina de forma abrupta todas las opciones de la aerolínea en la ruta transatlántica durante el periodo de mayor demanda, lo que afecta tanto a turistas como a residentes con la intención de desplazarse a Europa.

El informe de Secret Los Angeles advierte que la situación podría replicarse en otras empresas, ya que el incremento de los costos operativos y la volatilidad en la demanda crean un entorno de incertidumbre para la industria.

El panorama no se limita a Norse Atlantic Airways. Otras aerolíneas europeas, como KLM, implementaron recortes significativos: la compañía neerlandesa redujo más de 150 vuelos en su red global, según el mismo medio.

El recorte de rutas afecta la conectividad transatlántica en la temporada de mayor demanda entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos (@flyLAXairport)

Esta disminución de frecuencias subraya el alcance de los ajustes que enfrenta el sector ante el encarecimiento del combustible y el reto de mantener rutas rentables en mercados internacionalmente competitivos.

En paralelo, el aumento de los costes afecta también a los operadores estadounidenses. Compañías como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue y Southwest Airlines han modificado sus políticas comerciales, reestructurando la tarifa de equipaje y ajustando las estructuras de precios para amortiguar el impacto del alza del combustible, según recoge Secret Los Angeles.

Estas decisiones buscan sostener la rentabilidad en un contexto de márgenes ajustados, trasladando parte de la presión al consumidor final, que afronta tarifas más elevadas y condiciones menos flexibles.

La consecuencia inmediata para los pasajeros internacionales es una oferta reducida de rutas, incremento en el costo total del viaje y mayor probabilidad de cambios inesperados en los itinerarios.

Expertos consultados por Secret Los Angeles recomiendan adoptar medidas preventivas, como la reserva flexible, que permite modificar o cancelar vuelos sin penalización, aunque implique un gasto mayor en la compra inicial del billete.

Optar por compañías con amplias redes de rutas y vuelos frecuentes representa una estrategia para mitigar el impacto de las cancelaciones, ya que estas aerolíneas tienen mayor capacidad de reubicar pasajeros y ofrecer alternativas.

La contratación de seguros de viaje o el uso de tarjetas de crédito con cobertura ante cancelaciones y retrasos son herramientas que ayudan a compensar gastos imprevistos, como estadías en hoteles o alimentación adicional.

Planificar escalas más largas reduce el riesgo de perder conexiones ante retrasos, mientras que utilizar las aplicaciones digitales propias de las aerolíneas facilita la gestión de cambios de billete, evitando esperas prolongadas en los mostradores.

KLM recorta más de 150 vuelos en su red global por la subida del costo operacional del combustible de aviación (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Estas recomendaciones buscan dotar a los viajeros de margen de maniobra en un entorno donde la volatilidad de los precios y la reducción de la oferta se han convertido en variables centrales en la planificación de viajes internacionales.

Norse Atlantic cancela su operación veraniega en LAX y KLM recorta más de 150 vuelos

Norse Atlantic Airways ha cancelado completamente su operación estival entre Europa y la costa oeste de Estados Unidos, eliminando toda su oferta transatlántica desde Los Ángeles, según lo informado por Secret Los Angeles.

Esta decisión, motivada por la inviabilidad económica de las rutas debido al incremento del precio del combustible, marca un precedente en la industria y anticipa un verano con menor conectividad entre ambos continentes.

A esta tendencia se suma la respuesta de grandes aerolíneas europeas como KLM, que recortó más de 150 vuelos ante las mismas presiones financieras.

La reducción de capacidad no se limita al mercado estadounidense, sino que se replica en otras regiones, generando una caída generalizada en la conectividad global justo en el periodo de mayor movimiento turístico entre Europa y América del Norte, de acuerdo con el análisis de Secret Los Angeles.

La reducción en la oferta de vuelos internacionales eleva el costo total del viaje y aumenta la probabilidad de alteraciones inesperadas en los itinerarios (@flyLAXairport)

Las aerolíneas estadounidenses, incluyendo American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue y Southwest Airlines, reaccionaron reestructurando sus modelos tarifarios y elevando la tarifa de equipaje para compensar los nuevos costes sin sacrificar la continuidad de las operaciones.

Aunque estas medidas alivian la presión financiera, trasladan parte del impacto a los pasajeros, quienes se ven ante precios más altos y condiciones menos predecibles.

En este contexto, quienes planean viajar desde o hacia Los Ángeles durante el verano enfrentarán mayor probabilidad de alteraciones en los itinerarios, precios superiores y menos opciones de vuelos directos entre los principales puntos de conexión transatlántica.

Las recomendaciones del sector destacan la flexibilidad tarifaria, el uso de coberturas aseguradoras y la pronta gestión de cambios a través de plataformas digitales como las claves para navegar un entorno de volatilidad y restricciones inéditas en la aviación internacional.