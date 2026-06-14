San Francisco tuvo su debut como sede del Mundial pero varios asientos quedaron vacíos por las altas temperaturas

Los asientos vacíos en Levi’s Stadium durante el Qatar-Suiza del Mundial 2026 se explicaron por aficionados que dejaron sus butacas para refugiarse del calor y buscar sombra (REUTERS/Eloisa Lopez)

Los miles de asientos rojos vacíos que se vieron el sábado en Levi’sStadium durante el empate 1-1 entre Qatar y Suiza no respondieron a una baja venta de entradas, sino a que muchos aficionados dejaron sus lugares para refugiarse del calor en los pasillos de un estadio con poca sombra, en el primer partido del Mundial 2026 en el Área de la Bahía, según Associated Press.

La asistencia oficial fue de 67.966 espectadores sobre una capacidad de 68.827 para partidos del Mundial, una diferencia de 861 localidades no vendidas o no utilizadas, de acuerdo con SFGATE. Aun así, la imagen del estadio mostró claros huecos en las tribunas, sobre todo mientras los aficionados se concentraban en las zonas cubiertas del anillo interior.

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El partido comenzó poco después del mediodía, un horario poco habitual entre los encuentros programados en Santa Clara, y se disputó bajo una advertencia por calor vigente en el condado hasta las 19:00 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional informó, de acuerdo con SFGATE, que las temperaturas equivalían a 25 °C al inicio del encuentro, 26 °C en la pausa de hidratación del primer tiempo y hasta 27 °C al descanso, con una máxima prevista de 32 °C más tarde en la jornada.

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El partido entre Qatar y Suiza en Santa Clara comenzó al mediodía bajo una advertencia por calor, con temperaturas que llegaron a 27 °C al descanso (Reuters/David Gonzales)

El calor empujó a varios aficionados hacia los pasillos

La explicación inmediata de los asientos vacíos estuvo en el diseño del recinto y en la exposición solar. El anillo del nivel 100 después de la pausa de hidratación y durante el entretiempo, y describió varias filas de personas de pie detrás de cada sección, además de aficionados reunidos frente a televisores o sentados en mesas sin visión directa del campo.

En los partidos de la NFL, el estadio suele registrar llegadas tardías por las reuniones previas en los estacionamientos, pero esa práctica no está permitida en el Mundial, señaló Associated Press. Por eso, el ingreso fue fluido y ya había filas pequeñas varias horas antes del comienzo.

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La situación se acentuó en el descanso. Muchos espectadores abandonaron sus asientos al llegar el entretiempo, congestionaron los pasillos y dejaron al estadio con una apariencia todavía más vacía al inicio de la segunda mitad. El fenómeno se notó especialmente del lado ocupado por los hinchas de Qatar, expuestos al sol de frente durante todo el encuentro.

Además, la agencia AP consignó que muchas de las butacas desocupadas estaban en el sector este del estadio, que suele calentarse con intensidad durante buena parte del año. Sumado a que los aficionados suizos, vestidos de rojo, se confundían visualmente con los asientos vacíos del mismo color.

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El diseño de Levi’s Stadium y la escasa sombra empujaron a cientos de aficionados a seguir el partido del Mundial 2026 desde los pasillos y zonas cubiertas (REUTERS/Eloisa Lopez)

FIFA atribuyó escenas similares a aficionados que siguieron los partidos fuera de sus asientos

Un día antes, la FIFA había explicado los asientos vacíos observados en el partido entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara por la presencia de hinchas que seguían el juego desde los pasillos. Mientras que SFGATE añadió que el organismo no informó que estuviera vendiendo entradas de pie para este encuentro en Santa Clara, a diferencia de lo que sí había hecho en el estadio de Monterrey durante el repechaje final.

Si quienes estaban en el recinto tenían entradas asignadas a butacas, entonces los aficionados apostados en los pasillos habían dejado sus asientos para permanecer a la sombra. Esa lectura coincidió con la explicación previa de FIFA en México.

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El horario de las 12:00 también respondió a la televisión. Ese arranque permitía que el partido se viera en una franja razonable en Suiza, nueve horas por delante de la costa oeste de Estados Unidos, y en Qatar, con una diferencia de 10 horas.

El resultado deportivo también aportó contexto al ambiente de la jornada. Qatar rescató el empate en tiempo añadido y sumó su primer punto en una Copa del Mundo, según San Francisco Chronicle. El zaguero Boualem Khoukhi marcó de cabeza en el cuarto minuto de los seis agregados del segundo tiempo.

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Akram Afif, delantero de Qatar, evaluó el ambiente en declaraciones a San Francisco Chronicle: “Fue muy bonito. Todo está bien. Ojalá en Canadá sea mejor”. Granit Xhaka, mediocampista de Suiza, aseguró: “Para ser sincero, no esperaba que hubiera demasiada gente aquí, pero esto demuestra al país que aman el fútbol. Aman el soccer, como ustedes dicen”.

FIFA atribuyó escenas similares de asientos vacíos en el Mundial 2026 a hinchas que siguieron los partidos fuera de sus asientos y no informó entradas de pie para Santa Clara (Reuters/David Gonzales)

Primer partido del Mundial en Santa Clara

Para el torneo, FIFA rebautizó el recinto como San Francisco Bay Area Stadium y cubrió cualquier referencia comercial a Levi’s, según San Francisco Chronicle. Ese medio informó que la cartelería con el nombre original fue tapada con lonas blancas porque las reglas del organismo exigen ocultar marcas que no son patrocinadoras del Mundial.

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La cifra oficial rozó el 99% del aforo informado por FIFA, pero la percepción dentro del estadio fue distinta. El diario comparó esa entrada con la temporada pasada de los San Francisco 49ers, que promediaron 71.177 espectadores en un recinto expandible hasta 75.000 para fútbol americano.

Levi’s Stadium tiene capacidad para 68.500 en la NFL y puede ampliarse a más de 70.000 para fútbol, según Associated Press. Hace dos años, Brasil y Colombia reunieron 70.971 espectadores en un partido de la fase de grupos de la Copa América, añadió la agencia.

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El horario de las 12:00 en Santa Clara respondió a la televisión para ofrecer una franja de transmisión razonable en Suiza y Qatar (REUTERS/Eloisa Lopez)

El recinto de Santa Clara también había sido sede del Super Bowl apenas cuatro meses antes. En 1994, cuando el Área de la Bahía albergó seis partidos del Mundial en Stanford Stadium, ese estadio con capacidad máxima para 90.000 promedió 81.736 espectadores, mientras que Estados Unidos estableció récords del torneo con 3.587.538 asistentes acumulados y un promedio de 68.991 por partido.