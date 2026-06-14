Así cambiarían los iPhone 11, 12, 13 y 14 con la actualización a iOS 27

La aplicación Fotos también recibirá una actualización importante. REUTERS/Aly Song

La actualización a iOS 27 representa una oportunidad para que quienes conservan modelos como el iPhone 11, 12, 13 y 14 experimenten una mejora concreta en el uso cotidiano de sus dispositivos. Aunque las funciones de IA más avanzadas se reservarán para versiones recientes, la nueva versión del sistema operativo promete optimizar el rendimiento y sumar herramientas de personalización y control, apuntando a extender la vida útil de estos teléfonos.

Mejoras de rendimiento en iOS 27 para iPhone 11, 12, 13 y 14

Con iOS 27, una de las ventajas destacadas será la optimización de la velocidad en los iPhone 11, 12, 13 y 14. Apple asegura que las aplicaciones podrán abrirse hasta un 30% más rápido en estos modelos, lo que supone una diferencia significativa para quienes utilizan dispositivos con más de dos o tres años de uso.

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Cabe señalar que esta mejora se notará sobre todo en el día a día, donde la agilidad en la apertura de apps resulta fundamental para la experiencia general.

La pantalla de bloqueo en iOS 27 permite por primera vez ocultar completamente el reloj y los indicadores de tiempo. (Captura Apple)

La aplicación Fotos también recibirá una actualización importante. Los tiempos de carga serán hasta un 70% más ágiles, lo que beneficiará especialmente a quienes almacenan grandes cantidades de imágenes y vídeos. La navegación por recuerdos, álbumes y galerías será más fluida, aportando comodidad a los usuarios que gestionan archivos multimedia desde el móvil.

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AirDrop, la función para transferir archivos entre dispositivos, también evolucionará. Las transferencias podrán realizarse hasta un 80% más rápido, lo que agilizará el envío de fotos, documentos y otros archivos entre equipos de Apple. Aunque no se especifica cómo se comportará esta mejora según el modelo, se prevé un impacto positivo generalizado para todos los terminales compatibles.

Liquid Glass y ajustes visuales

El nuevo iOS 27 introduce más opciones para personalizar el aspecto del sistema. El lenguaje visual Liquid Glass, implementado en la versión anterior, podría ajustarse con mayor precisión. Los usuarios tendrían la posibilidad de modificar la transparencia del efecto, desde una apariencia casi invisible hasta un tono completamente opaco.

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Las capacidades de Siri basadas en inteligencia artificial avanzada permanecerán exclusivas para los iPhone 15 Pro y versiones posteriores. REUTERS/Ann Wang

Este cambio responde a comentarios de usuarios que no se sentían cómodos con la interfaz translúcida. Ahora, cada persona podría adaptar el diseño del sistema operativo a su gusto, facilitando la lectura y disminuyendo el impacto visual de algunos elementos de la pantalla.

Controles parentales y bienestar digital en iOS 27

Otra de las novedades que llegarían a los iPhone compatibles es la incorporación de herramientas mejoradas de control parental. Los padres podrán establecer límites de tiempo y horarios para el uso de aplicaciones, ayudando a regular el acceso a juegos, redes sociales o cualquier otra app instalada.

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Estas opciones refuerzan el bienestar digital y facilitan la supervisión familiar, permitiendo una gestión más sencilla y flexible del tiempo que los menores pasan frente al dispositivo. El objetivo es ofrecer una experiencia más segura y adaptada a las necesidades de cada familia dentro del ecosistema Apple.

Apple asegura que las aplicaciones podrán abrirse hasta un 30% más rápido en modelos antiguos. REUTERS/Abdul Saboor

Limitaciones en las funciones de inteligencia artificial de Siri

No todas las características de iOS 27 estarán disponibles en los modelos menos recientes. Las capacidades de Siri basadas en inteligencia artificial avanzada permanecerán exclusivas para los iPhone 15 Pro y versiones posteriores.

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Ahora bien, esto implica que quienes utilicen un iPhone 11, 12, 13, 14 o incluso iPhone 15 estándar no podrán acceder a estas funciones.

Pese a esta limitación, la actualización mantiene el soporte para una amplia lista de dispositivos y aporta mejoras tangibles que buscan compensar la falta de acceso a la inteligencia artificial más actualizada.

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Apple anunció las novedades de iOS 27 durante la WWDC, destacando una IA de Siri mucho más capaz, un sistema Liquid Glass mejorado y más.

Modelos de iPhone que recibirán iOS 27

La compatibilidad de iOS 27 abarca todos los modelos que ya podían instalar la versión anterior, es decir, desde el iPhone 11 en adelante. Entre los dispositivos que podrán beneficiarse de las novedades se encuentran las distintas versiones de iPhone 11, iPhone SE de segunda generación y posteriores, iPhone 12, 13 y 14 en sus variantes estándar, mini, Pro y Pro Max, así como los iPhone 15, 16 y 17, incluidos los modelos Air, e y Plus.

Esta decisión de extender la compatibilidad refuerza el compromiso de Apple por alargar la vida útil de sus equipos, permitiendo que los usuarios sigan disfrutando de actualizaciones y mejoras prácticas sin necesidad de renovar su dispositivo cada año.

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