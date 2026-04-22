Milagros aéreos: un piloto de 19 años sobrevivió a un accidente aéreo en Pensilvania

Un piloto de 19 años logró salir ileso de un accidente aéreo el sábado pasado y generó alarma en el aeropuerto de Van Sant en el condado de Buks, Pensilvania. Foto: Facebook / Martin County Sheriff's Office

Un piloto de 19 años logró salir ileso de un accidente aéreo el sábado pasado, lo que generó alarma en el aeropuerto de Van Sant, en el condado de Buks, Pensilvania, según la revista estadounidense People. El piloto fue identificado como Anders Brock-Utne, de 19 años y residente de Dallas, Texas. Según confirmó la oficina del sheriff, había alquilado la avioneta monomotor en Melbourne, Florida, para acumular horas de vuelo.

De acuerdo con la información recabada, una de las llamadas de emergencia provino del propio Brock-Utne y la otra del centro de control en Palm Beach, detalló el sheriff John Budensiek, de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, a la filial local de NBC, WPTV. Luego de rentar la aeronave, voló hasta Fort Lauderdale, donde aterrizó y luego volvió a despegar, según explicó Budensiek a WPTV.

Un piloto de 19 años logró salir ileso de un accidente aéreo el sábado pasado, lo que generó alarma en el aeropuerto de Van Sant, en el condado de Buks, Pensilvania, según la revista estadounidense People. Foto: wflx.com

Así fue el accidente aéreo

La aeronave experimentó una falla mecánica en pleno vuelo y terminó volcada cuando el piloto intentaba aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Van Sant. De acuerdo con voceros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, no se reportaron víctimas ni daños fuera de los sufridos por la propia avioneta.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 h (hora local de Pensilvania), cuando la avioneta perdió potencia poco después de despegar. El personal de emergencia local acudió al lugar tras recibir la alerta y confirmó que el piloto se encontraba a salvo.

Según People, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos abrió de inmediato una investigación para determinar el motivo de la falla. Las autoridades buscan esclarecer si el problema fue causado por un fallo técnico o por factores externos anteriores al siniestro.

Investigación de la Administración Federal de Aviación

De acuerdo con Budensiek, el joven piloto finalmente divisó una pista de aterrizaje rural y un sendero que discurría a lo largo del canal en la Reserva Hungryland. Cuando Brock-Utne intentaba aterrizar, el avión impactó contra el suelo justo antes de la carretera y volcó.

El rescate y estado de salud del piloto

Tras el incidente, Brock-Utne fue evaluado por el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach y no necesitó ser trasladado a un hospital por las lesiones sufridas, según informó WFLX. Funcionarios señalaron a People que, tras el accidente, el piloto logró abandonar la nave por sus propios medios y no necesitó atención médica.

No se identificaron personas afectadas en tierra ni se reportaron daños adicionales. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos continúa con la revisión de datos técnicos y testimonios, mientras la avioneta permanece bajo resguardo.