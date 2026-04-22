Un autobús choca contra vehículos y destruye el comedor al aire libre de un restaurante en Manhattan

El video de seguridad muestra cómo un autobús de la MTA choca contra la terraza de un restaurante en la Primera Avenida, arrolla varios autos estacionados y provoca el vuelco de uno de ellos en medio de la intersección (Big John's Moving).

Un autobús de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) protagonizó un accidente que involucró a varios vehículos estacionados y la destrucción de una estructura de un comedor al aire libre en el Upper East Side, Manhattan, durante la madrugada del martes. El hecho se registró poco antes de las 3:45 a.m., cuando el autobús, identificado como parte de la línea M15, circulaba por la Primera Avenida a la altura de la calle 83 Este, informó ABC 7 NY.

De acuerdo con reportes de la Policía de Nueva York (NYPD), la conductora del autobús, una mujer cuya identidad no fue revelada, perdió el control del vehículo al desplazarse hacia el norte. La unidad primero se abalanzó sobre una estructura de madera utilizada como terraza para un restaurante, arrasó con el mobiliario y dejó escombros dispersos sobre la acera y la calzada.

Esta estructura, perteneciente al bistró francés A.O.C. East, había sido reinstalada recientemente para la temporada de primavera, de acuerdo con Upper East Site.

Un autobús de la MTA destruyó un comedor al aire libre recién instalado de un restaurante en el Upper East Side (Captura de video: ABC 7).

Daños materiales y registro de la escena

El autobús impactó al menos dos autos estacionados, uno de los cuales, un crossover naranja, terminó volcado sobre su costado en medio de la intersección. A su vez, un taxi resultó completamente volteado y una camioneta fue empujada hasta el centro del cruce.

El accidente también afectó objetos urbanos como maceteros, botes de basura y un parquímetro. Tras el choque, la unidad quedó parcialmente sobre la acera, con visibles daños en el parabrisas y el mensaje “Sin servicio” encendido, detalló Upper East Site.

Dentro del autobús se encontraba un solo pasajero al momento del hecho. Según Patch, esta persona sufrió lesiones menores y fue atendida en el lugar, mientras que la conductora resultó ilesa.

Un testigo presencial, residente del edificio frente a la zona del choque, relató a ABC 7 NY que el estruendo la despertó abruptamente y lo comparó con el sonido de un trueno: “No sé qué hora era, pero estaba durmiendo y pensé que era un trueno. Me quedé acostada un segundo pensando: ‘Ah, bueno. Da igual’. Pero luego pensé: ‘No, necesito saber qué está pasando’, así que me asomé a la ventana”. Por consiguiente, observó la magnitud de los daños y la presencia del autobús sobre la acera.

La conductora del autobús cruzó varios semáforos en rojo antes de perder el control, según las cámaras de seguridad analizadas por la NYPD (Captura de video: ABC 7).

Investigación policial y consecuencias para la operadora

La Policía de Nueva York (NYPD) analiza imágenes de cámaras urbanas y registros de la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) con el objetivo de esclarecer las causas del accidente. La investigación sigue abierta para establecer responsabilidades y evaluar posibles medidas adicionales de seguridad en la zona.

Una de las hipótesis que tienen las autoridades es que la conductora del autobús pudo haberse quedado dormida antes del accidente, ya que las cámaras de seguridad registraron que el vehículo cruzó varios semáforos en rojo antes de perder el control. Un portavoz de la MTA confirmó que la operadora fue retirada de sus funciones de manera preventiva.

El accidente en Manhattan causó graves daños materiales y volcó varios vehículos, aunque sólo se reportaron lesiones menores en la pasajera del autobús y el conductora (Captura de video: ABC 7).

Reacciones en el vecindario y antecedentes

Vecinos del área expresaron su preocupación por la seguridad en la zona, dado que, según Upper East Site, la Primera Avenida ha registrado incidentes similares previamente. En julio de 2024, un autobús de la misma línea colisionó con un taxi, atropelló a un ciclista y terminó sobre la acera tras impactar contra un árbol, lo que dejó cuatro personas heridas.

Por su parte, el restaurante afectado, A.O.C. East, anunció que trabajará en la reconstrucción de su terraza y su cofundador expresó alivio a Upper East Site porque el siniestro no tuvo víctimas graves: “¡Me alegra nadie haya resultado herido!”. Hasta el momento, no se ha informado si la MTA compensará a los propietarios del restaurante o de los vehículos dañados.