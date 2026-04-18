Impactante video: un paracaidista chocó contra la pantalla gigante de un estadio en pleno show

Rescatistas auxiliaron a un hombre que quedó atrapado en el marcador tras un accidente con paracaídas durante el partido de primavera en Virginia Tech. El incidente generó momentos de tensión en el estadio. (X: @yakubbsmonster)

Un incidente marcó la ceremonia previa al partido de primavera en el estadio Lane de Virginia Tech el sábado 18 de abril de 2026, cuando un paracaidista con bandera estadounidense quedó suspendido sobre el marcador tras verse arrastrado por fuertes ráfagas de viento.

Este hecho obligó a retrasar el inicio del partido hasta las 16:10, según informó WDBJ7, el canal local de noticias.

Tres paracaidistas participaron en una exhibición programada antes del partido. Uno aterrizó en el campo principal; otro fue desplazado por el viento hasta un campo de entrenamiento adyacente, de acuerdo con un comunicado oficial de Virginia Tech.

El tercer integrante, quien portaba la bandera estadounidense, fue desviado hacia la esquina superior derecha de la pantalla gigante del estadio y quedó colgado, lo que provocó un daño en la estructura tecnológica.

La rápida intervención de los equipos de rescate permitió bajar al paracaidista en un lapso de 15 minutos, tras un primer intento fallido.

El portavoz universitario Mark Owczarsk detalló que el afectado no sufrió heridas y fue atendido en el lugar por personal médico. Virginia Tech confirmó que la condición del hombre era estable y que no requirió traslado a un centro hospitalario.

La secuencia, presenciada por miles de asistentes que aguardaban el inicio del encuentro, fue registrada en tiempo real por medios locales y difundida en redes sociales.

El retraso en el inicio del partido fue consecuencia de la necesidad de despejar la zona y asegurar la seguridad tanto del paracaidista como de los espectadores.

El accidente tuvo como causa principal las condiciones meteorológicas adversas, en particular ráfagas de viento que superaron los valores habituales para este tipo de exhibiciones.

Según el comunicado de Virginia Tech, la maniobra había sido ensayada previamente, pero variaciones repentinas en la velocidad y dirección del viento alteraron la trayectoria prevista.

El estadio Lane, con capacidad para más de 65.000 espectadores y sede de los Hokies de Virginia Tech, ha sido escenario de numerosas ceremonias y eventos deportivos en los últimos años, sin registrar incidentes de esta naturaleza en su historial reciente. La universidad mantiene protocolos de seguridad para actividades de alto riesgo, los cuales se activaron de inmediato tras el percance.

Detalles sobre la operación de rescate y el estado del paracaidista

El paracaidista quedó colgado en el marcador del estadio Lane tras ser desviado por fuertes ráfagas de viento durante la ceremonia previa al partido de Virginia Tech (X: @yakubbsmonster)

La operación de rescate se desarrolló con la participación de equipos especializados, incluyendo bomberos, que utilizaron grúas y arneses para asegurar al paracaidista y evitar daños mayores en la estructura tecnológica del estadio. El procedimiento se extendió durante aproximadamente 15 minutos y contó con la supervisión de personal de emergencias y representantes de la organización del evento.

El portavoz Mark Owczarsk indicó luego de la evaluación inicial: “La persona fue asistida en el lugar y su estado es seguro”, reforzando así la decisión de no trasladarlo a un hospital. Virginia Tech reiteró su compromiso con la seguridad de participantes y público, y anunció una revisión de los procedimientos para exhibiciones futuras.

Impacto en la organización y reacciones tras el incidente

Autoridades de Virginia Tech anunciaron una revisión de los protocolos de seguridad y colaborarán con servicios meteorológicos en futuros eventos aéreos (X: @yakubbsmonster)

El retraso en el comienzo del partido generó inquietud entre los asistentes, pero la rápida resolución y la ausencia de heridos graves permitieron que el evento continuara con normalidad. Las autoridades universitarias informaron que, tras realizar inspecciones de seguridad, se autorizó la reanudación de las actividades previstas para la jornada.

El episodio fue ampliamente difundido por medios locales como WDBJ7 y motivó comentarios en redes sociales acerca de la importancia de prever variaciones meteorológicas en exhibiciones aéreas.

La comunidad universitaria de Virginia Tech expresó alivio al confirmar que el paracaidista estaba fuera de peligro y que los daños materiales no afectaron la continuidad del evento.

Precedentes y medidas de seguridad en eventos deportivos

Los saltos en paracaídas forman parte de la tradición en partidos de primavera y ceremonias universitarias en Estados Unidos, pero requieren condiciones climáticas favorables y un estricto control de riesgos.

Según especialistas en seguridad aérea consultados por medios locales, las ráfagas de viento de más de 25 km/h (15,5 mph) pueden comprometer la seguridad de los saltos, por lo cual se recomienda el monitoreo en tiempo real antes de autorizar la maniobra.

La universidad anunció la revisión de los protocolos para próximas exhibiciones y el mantenimiento de la colaboración con autoridades meteorológicas para reducir el riesgo de incidentes similares. Por el momento, el estadio Lane sigue adelante con su agenda deportiva sin modificaciones y la estructura dañada será reparada en los próximos días, según informaron los responsables técnicos del recinto.