Autorizan la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en escuelas públicas de Texas

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito validó la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de Texas. (Reuters)

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito respaldó este martes la ley estatal de Texas que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en cada aula de escuelas públicas. La decisión que reaviva el debate nacional sobre la separación entre iglesia y Estado y anticipa eventuales repercusiones legales a escala federal.

La resolución, dada a conocer por el propio tribunal, afirma que la norma no viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos ni representa una imposición de prácticas religiosas, según informó CBS Texas, filial local de CBS News.

En junio de 2025, la Legislatura texana aprobó la Ley del Senado 10 (SB 10), que obliga a escuelas primarias y secundarias públicas a colocar “un cartel o una copia enmarcada de los Diez Mandamientos” en cada aula, con un tamaño mínimo de 41 cm de ancho por 51 cm de alto, tipografía fácilmente legible y en un sitio claramente visible.

La ACLU considera que el fallo judicial contradice la Primera Enmienda y debilita la separación entre iglesia y Estado en Estados Unidos. (Reuters)

Doce meses después de la aprobación legislativa, la decisión judicial ratifica la vigencia de esta medida, pese a las objeciones de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), organización nacional de defensa de derechos civiles, y asociaciones defensoras de la libertad religiosa, que presentaron una demanda en diciembre de 2025 en representación de 18 familias de alumnos de diferentes distritos del estado.

La corte niega que la ley imponga prácticas religiosas en las escuelas

La demanda se sostuvo en la premisa de que la obligación de exhibir los Diez Mandamientos infringe la libertad religiosa de los estudiantes y sus familias, forzándolos a observar y venerar un símbolo religioso impuesto por el Estado en el entorno escolar. No obstante, el tribunal concluyó: “la ley no ordena ni promueve ningún ejercicio o observancia religiosa”, una interpretación central en su fallo, señalado por CBS Texas.

Entre los argumentos destacados, los magistrados indicaron que SB 10 “no ordena a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué creer o cómo adorar”, ni establece impuestos para sostener clérigos, ni obliga a ninguna denominación a realizar funciones cívicas. La sentencia enfatiza: “Estas son las acciones propias de las ‘instituciones de religión’ en la época fundacional. S.B. 10 no realiza ninguna de ellas”.

La Ley del Senado 10 exige carteles visibles y legibles de los Diez Mandamientos en escuelas primarias y secundarias texanas, con medidas mínimas reglamentadas. (Reuters)

El tribunal también desestimó el temor de que las escuelas sean vehículos de adoctrinamiento por medio de los carteles, remarcando que la ley “no autoriza instrucción religiosa ni faculta a los docentes para contradecir las creencias religiosas de los alumnos o sus familias”. Ningún niño resulta obligado a “recitar los Mandamientos, creer en ellos o afirmar su origen divino”.

En palabras del fallo: “Exponer a los niños a lenguaje religioso no basta para que las exhibiciones se conviertan en ‘motores de adoctrinamiento coercitivo’”. La corte subrayó que “la característica de ‘coerción’ de los establecimientos religiosos correspondía, históricamente, a la presión gubernamental para participar en el culto”.

Según el tribunal, el alcance de la ley texana dista de ese parámetro: “Poner un cartel en la pared de un aula está muy lejos” de esa coerción.

Objeciones de las familias y respuesta de la ACLU

La demanda fue presentada ante el tribunal de distrito de San Antonio en nombre de familias distribuidas por todo el estado y con 16 distritos escolares enumerados como demandados, entre ellos siete en el norte texano. El eje de la demanda, según relató la ACLU en un comunicado recogido por CBS Texas, reside en que los promoventes “no desean que sus hijos se vean obligados a observar y venerar una versión estatal de los Diez Mandamientos cada día escolar”.

La sentencia aclara que ningún estudiante debe recitar, creer ni afirmar el origen divino de los Diez Mandamientos en la escuela. (Reuters)

Tras conocerse la resolución, la ACLU argumentó en su escrito: “El fallo del tribunal contradice principios fundamentales de la Primera Enmienda y precedentes vinculantes de la Corte Suprema. La Primera Enmienda protege la separación entre iglesia y Estado, así como la libertad de las familias de elegir cómo, cuándo y si inculcar enseñanzas religiosas a sus hijos. Esta decisión menoscaba esos derechos”.

Argumentos legislativos: defensa del carácter histórico de los Diez Mandamientos

El autor de la ley en el Senado, Phil King, senador republicano por Weatherford, celebró la resolución como una victoria para los valores históricos texanos. En declaraciones recogidas por CBS Texas, King aseguró: “Como he sostenido siempre, pocos documentos han tenido más impacto en la moral, el derecho y la cultura occidentales y estadounidenses que los Diez Mandamientos.

Devolver este documento histórico a las aulas proporcionará claridad moral y permitirá a los alumnos comprender mejor los cimientos de gran parte de la historia y la ley de Estados Unidos. Es un gran día para Texas”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y asociaciones defensoras de la libertad religiosa presentaron una demanda en representación de 18 familias texanas. (Reuters)

La sentencia del Tribunal de Apelaciones podría reabrir el debate ante instancias judiciales superiores. El asunto podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, máximo tribunal del país, lo que daría pie a una revisión federal sobre los límites entre expresión religiosa y laicidad en la educación pública.

De momento, la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas texanas permanece autorizada. Si el caso avanza ante el máximo tribunal nacional, podría sentar doctrina sobre el alcance de la libertad religiosa y la neutralidad estatal en el ámbito escolar en Estados Unidos.