El interés religioso crece entre los jóvenes estadounidenses varones

Un cambio en las creencias y prácticas religiosas redefine el panorama espiritual entre los jóvenes en Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria)

La proporción de jóvenes estadounidenses, especialmente hombres menores de 30 años, que consideran la religión como un aspecto “muy importante” en sus vidas experimentó un crecimiento sustancial en el último periodo, tendencia que además se refleja en un aumento sostenido en la asistencia a cultos religiosos.

Estos resultados, difundidos por la organización de encuestas Gallup y citados por la cadena estadounidense Fox News, apuntan a un revés en el patrón habitual de religiosidad por género y a un renacimiento especialmente visible entre la llamada Generación Z.

Los adolescentes y adultos jóvenes muestran nuevas formas de vincularse con la fe, desafiando las tendencias de las generaciones previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La religiosidad masculina joven alcanza niveles elevados

El dato más relevante de la consultora Gallup reside en el salto porcentual registrado entre los hombres menores de 30 años: el 42% de los entrevistados en 2025 considera que la religión es “muy importante”, mientras que en 2023 esa proporción era del 28%.

En contraste, la cifra en mujeres de la misma franja etaria se mantiene estable en torno al 30%, lo que confirma la brecha de género invertida, ya que tradicionalmente la religiosidad había sido mayor entre mujeres en todas las edades.

El estudio de la reconocida empresa de encuestas Gallup señala: “La proporción de jóvenes hombres que afirman que la religión es muy importante es ahora similar a la de los hombres de 30 a 49 años y solo ligeramente inferior a la de los hombres mayores”.

Las mujeres de 18 a 29 años conforman, según Gallup, el grupo femenino menos vinculado a la religión: solo el 29% atribuye gran importancia a la fe, cifra que se ubica 18 puntos por debajo de las mujeres de 30 a 49 años y es menos de la mitad de la reportada por las mujeres de mayor edad.

El interés por la religión crece con fuerza entre los varones menores de 30 años, revirtiendo patrones históricos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repunte en la asistencia a servicios religiosos y polarización política

El crecimiento no solo es declarativo. El porcentaje de hombres menores de 30 años que señalan acudir a un culto religioso al menos una vez al mes aumentó de 33% en 2023 a 40% en 2025.

Este avance resulta especialmente marcado entre los jóvenes identificados políticamente como republicanos, donde la participación religiosa mensual subió del 40% en 2019 al 52% en 2025, aunque todavía permanece por debajo del 60% en 2007 para ese mismo grupo.

La encuesta de Gallup, citada por Fox News, también describe que el comportamiento es diferente en los jóvenes demócratas: en el año 2000, el 40% asistía mensualmente a servicios religiosos, pero en la medición más reciente la cifra descendió al 26%.

Gallup subraya que la tendencia alcista afecta sobre todo a los jóvenes con afiliación republicana, mientras que entre los demócratas se mantiene el descenso iniciado hace más de dos décadas.

La participación en ceremonias religiosas aumenta entre los jóvenes, especialmente entre quienes se identifican con posiciones conservadoras (Reuters)

Un cambio generacional medido en miles de entrevistas

La investigación, basada en 4.015 entrevistas a adultos en Estados Unidos, incluyendo 295 hombres y 145 mujeres menores de 30 años para la sección sobre la importancia de la religión, y en más de 26.000 encuestados para los datos de asistencia (1.905 hombres y 832 mujeres menores de 30), otorga robustez estadística a la observación del fenómeno social.

De acuerdo con la información de Gallup recogida por Fox News, el rediseño de la vida espiritual juvenil en los jóvenes estadounidenses tiene su correlato más visible en el giro de los hombres menores de 30 años, mientras que en las franjas femeninas persiste una tendencia de menor involucramiento, profundizando una brecha generacional y de género.