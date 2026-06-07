La hermana del dictador Kim Jong-un advirtió que el programa nuclear de Corea del Norte “es innegociable”

Kim Yo-jong recorrió un destructor norcoreano y destacó la urgencia de dotar a la marina con armamento nuclear (Reuters)

En la antesala de un encuentro diplomático clave, Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, reafirmó la posición de Corea del Norte sobre su programa nuclear. “Nuestro estatus como potencia nuclear es absolutamente innegociable”, aseguró.

Las declaraciones, difundidas por la agencia estatal norcoreana KCNA, se conocieron antes de la visita oficial del líder del régimen chino, Xi Jinping a Pyongyang, prevista entre el 8 y el 9 de junio. El viaje, el primero de Xi a Corea del Norte en casi siete años, concentró la atención regional por la tensión en la península y el foco internacional sobre las capacidades militares norcoreanas.

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“Por invitación del camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de los Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, el camarada Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la RPDC los días 8 y 9 de junio”, cita el texto de la agencia KCNA.

Corea del Norte aseguró que su estatus como potencia nuclear no se negocia bajo ninguna circunstancia (Reuters)

Por su parte, el gobierno surcoreano manifestó su esperanza de que la próxima visita del líder del régimen chino a Corea del Norte resulte positiva y ayude a promover la paz en la península, donde el conflicto permanece sin resolverse formalmente.

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“El Gobierno espera que los intercambios entre Corea del Norte y China se desarrollen de una manera que contribuya a la paz y la estabilidad en la península coreana, y espera que China desempeñe un papel constructivo al abordar los problemas relacionados con la península coreana”, declaró el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado recogido por la prensa local.

Durante la semana, el dictador Kim Jong-un supervisó personalmente un buque de guerra norcoreano y resaltó la necesidad de desarrollar una marina equipada con armamento nuclear. La visita, realizada el jueves, contó con la presencia de su hija Kim Ju-ae, cuya figura cobró mayor relevancia en los últimos actos oficiales.

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En el recorrido por el destructor Kang Geon, que se encontraba en la fase inicial de pruebas de evaluación, el dictador insistió en que la modernización acelerada de las fuerzas navales resulta fundamental para asegurar la capacidad de disuasión nuclear del país.

Xi Jinping viajará a Corea del Norte la próxima semana (REUTERS/Florence Lo)

Además, señaló que la Armada debe estar preparada para responder con contundencia ante cualquier amenaza, tanto en operaciones submarinas como en superficie, y garantizar así la defensa del Estado frente a posibles adversarios.

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Por otra parte, el dictador norcoreano inspeccionó esta semana una fábrica de municiones y ordenó incrementar dos veces y media la capacidad de producción de misiles en los próximos cinco años.

La agencia estatal norcoreana KCNA anunció que la nueva instalación emplea tecnología avanzada, aunque no reveló su ubicación ni cuándo comenzó a funcionar. Imágenes difundidas por los medios oficiales exhibieron una amplia sala con centrifugadoras, lo que sugiere que la planta se dedica al enriquecimiento de uranio para fines militares.

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La presentación de esta nueva planta responde a los compromisos reiterados de Kim Jong-un de ampliar el programa de armas nucleares, con el argumento de enfrentar amenazas militares que, según el líder norcoreano, provienen principalmente de Estados Unidos.

(Con información de AFP, Europa Press y Reuters)