Estados Unidos

La policía cerró la investigación sobre la muerte de Hulk Hogan: murió por causas naturales

La familia pidió prorrogar el plazo de prescripción en octubre de 2025 ante sospechas de negligencia médica. Un segundo informe forense concluyó que no hubo “contribuciones traumáticas o toxicológicas terminales razonables”

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El exluchador se había sometido a una cirugía de fusión espinal semaans antes de su muerte y tenía antecedentes de operación cardíaca y leucemia linfocítica crónica (REUTERS/Carlos Barria).
El exluchador se había sometido a una cirugía de fusión espinal semaans antes de su muerte y tenía antecedentes de operación cardíaca y leucemia linfocítica crónica (REUTERS/Carlos Barria).

La Policía de Clearwater, Florida, concluyó que el exluchador Terry Bollea, conocido como Hulk Hogan, murió por un infarto agudo de miocardio el 24 de julio de 2025. Esa definición cerró la investigación sobre su fallecimiento a los 71 años y descartó cualquier indicio de delito, reportaron NBC News y Entertainment Weekly.

El informe final, de 70 a 72 páginas, incorporó registros médicos, grabaciones de vigilancia dentro de la vivienda, transcripciones de la llamada al 911, imágenes de cámaras corporales y entrevistas a varios testigos.

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De acuerdo con el Departamento de Policía de Clearwater, la muerte fue “exclusivamente por una enfermedad natural concluyente, sin contribuciones traumáticas ni toxicológicas terminales razonables”.

La respuesta al 911 y los intentos de reanimación

Los agentes respondieron primero a una llamada una “posible emergencia médica” a las 9:51 del 24 de julio en la casa de Bollea, en Eldorado Avenue. En la llamada al 911, su esposa, Sky Daily Hogan, dijo: “Mi esposo… no parece estar respirando”, informó NBC News.

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Un oficial acudió a la vivienda hacia las 10:21. Allí le practicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al hospital Morgan Plant, donde fue declarado muerto a las 11:17.

El reporte policial indicó que en la residencia también estaban la asistente de salud domiciliaria Dana Swinton y el terapeuta ocupacional Justin McCamey cuando Bollea dejó de respirar. Ambos junto a su esposa intentaron practicarle RCP antes de la llegada de los bomberos.

Uno de los testimonios incluidos en el expediente señaló que llamaron a un bombero para ayudar a mover el cuerpo de Bollea fuera de la vivienda, mientras otros miembros del Departamento de Bomberos de Clearwater ya realizaban maniobras de salvamento.

Posteriormente, Daily Hogan dijo a la policía que su esposo se sometió a una cirugía de fusión espinal en el cuello unas seis semanas antes de morir. A su vez, en sus antecedentes figuraban una operación cardíaca y un diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, por la que recibió una semana de quimioterapia, de acuerdo con NBC News.

El terapeuta ocupacional, que llevaba solo dos semanas trabajando con Bollea y había llegado unos 10 minutos antes del episodio, declaró a la policía: “La salud del señor Bollea ha sido muy mala desde la cirugía”. McCamey afirmó que el exluchador se sometió a entre 20-30 cirugías de rodilla, cadera y espalda a lo largo de los años, según NBC News y Entertainment Weekly.

Sky Daily Hogan llamó al 911 desde la casa de Clearwater al advertir que su esposo no respiraba (REUTERS/Brendan McDermid).
Sky Daily Hogan llamó al 911 desde la casa de Clearwater al advertir que su esposo no respiraba (REUTERS/Brendan McDermid).

La policía descartó conducta criminal y cerró el caso

La familia del excampeón de la WWE expresó dudas sobre las circunstancias de la muerte. Por ese motivo, no procedió a la cremación: quería asegurarse primero de que todas las preguntas sobre la atención médica recibieran respuesta, precisó Entertainment Weekly.

Tal como indicó Page Six, la autopsia practicada en julio de 2025 determinó que Hogan murió por un infarto agudo de miocardio. En octubre, su familia presentó una petición para extender el plazo de prescripción a fin de completar una investigación vinculada con posibles demandas por negligencia médica.

En la nueva autopsia, la dependencia explicó que debió “abordar, cuestionar o validar” varias inquietudes sobre el caso y que los investigadores entrevistaron a múltiples testigos y revisaron distintas grabaciones para responder las preguntas centrales de la pesquisa, detalló NBC News.

El informe final sobre Hulk Hogan reunió registros médicos, grabaciones de vigilancia, transcripciones del 911, cámaras corporales y entrevistas a testigos (REUTERS/Mike Segar).
El informe final sobre Hulk Hogan reunió registros médicos, grabaciones de vigilancia, transcripciones del 911, cámaras corporales y entrevistas a testigos (REUTERS/Mike Segar).

Por consiguiente, la autopsia no halló prueba de conducta criminal. El reporte señaló: “Durante el transcurso de la investigación, no se ha encontrado evidencia que indique ningún delito relacionado con su muerte. Este caso se dará por cerrado y se considerará resuelto, sin que exista ningún delito”.

Asimismo, el departamento de policía expresó su gratitud a la familia Hogan: “Su disposición a permitir que nuestros investigadores tuvieran acceso a información muy personal, en un momento en que estaban de luto y sufriendo, fue de gran ayuda”.

Hulk Hogan fue una de las figuras más reconocidas de la lucha libre profesional y uno de los hombres que llevó ese espectáculo al gran público. Su personaje, la costumbre de romperse la camiseta y el fenómeno cultural conocido como “Hulkamania” marcaron para siempre la cultura de la lucha libre.

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