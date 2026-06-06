Estados Unidos

Tiroteo cerca de un festival en Toledo, Ohio: reportan que hay varios heridos

Los agentes acudieron al lugar tras una llamada por un herido alrededor de las 17:37, hallaron a múltiples lesionados por disparos y los trasladaron a hospitales para tratamiento, sin detallar su condición

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La Policía local busca al responsable y pidió evitar la zona mientras investigan. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales.

Diversas personas fueron baleadas cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio. La Policía de Toledo informó que busca al sospechoso o a los sospechosos y que las víctimas fueron trasladadas a hospitales para recibir tratamiento, reportaron BBC News, CNN y ABC News.

Los agentes acudieron al lugar tras un aviso por una persona herida de bala alrededor de las 17:37 hora local y encontraron a “múltiples víctimas de disparos”, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Toledo citado por ABC News. La fuerza indicó que “muchas víctimas” fueron llevadas a centros médicos, sin precisar su estado, según BBC News y CNN.

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La investigación abarca ahora la zona de Delaware Avenue y Robinwood Avenue. Las autoridades solicitan a quienes residen o transitan por el lugar que no se acerquen, ya que se mantendrá una importante presencia policial mientras los agentes avanzan con la búsqueda y los equipos de investigación procuran establecer los detalles del hecho.

Quienes tengan información pueden enviar un mensaje de texto o llamar a Crime Stoppers al 419-255-1111, de acuerdo con ABC News.

El Old West End Festival se presenta como un evento de dos días en un distrito histórico, con música en vivo, mercados de comida, jardín de cerveza, recorridos por casas y compras, informó BBC News.

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