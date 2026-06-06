Tiger Woods está por terminar su rehabilitación en Suiza y se prepara para enfrentar a la justicia en Florida

Tiger Woods prevé terminar a fines de junio su rehabilitación en Suiza tras el accidente vial del 27 de marzo en Jupiter Island, Florida (EFE/EPA/ROBERT PERRY)

El golfista Tiger Woods prevé completar a fines de junio su programa de rehabilitación de tres meses en un centro de tratamiento en Suiza, tras el vuelco que sufrió el 27 de marzo en Jupiter Island, Florida, y mientras avanza un expediente judicial en el condado de Martin.

People informó, a partir de fuentes cercanas al deportista, que Woods transita el tramo final del tratamiento y prevé completar a fines de junio su programa de rehabilitación de tres meses en Suiza.

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La revista señaló que el jugador busca estabilizar su vida cotidiana con el foco puesto en la recuperación física y en ordenar el manejo del dolor, un punto que su entorno considera determinante para sostener una rutina de acondicionamiento y, más adelante, planificar un regreso al golf competitivo.

People consignó ese cronograma a partir de fuentes cercanas al deportista, mientras Woods se prepara para afrontar las próximas instancias del proceso judicial en Florida.

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La información sobre el proceso de rehabilitación en Suiza tuvo eco en otros medios de Estados Unidos que siguieron el caso sin acceso a detalles médicos.

En mayo, Fox News informó que Woods fue visto al arribar a Florida tras varias semanas en el exterior, con fotografías tomadas a su descenso de un vuelo privado en el aeropuerto internacional de Palm Beach. Esa cobertura instaló la posibilidad de una interrupción breve del programa, aunque publicaciones posteriores ubicaron al deportista nuevamente en Europa para continuar con el tratamiento.

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El calendario judicial del caso

El golfista Tiger Woods deberá comparecer ante la justicia de Florida el 7 de julio en el expediente judicial del condado de Martin (Martin County Sheriff's Office)

El expediente judicial avanzó con fechas concretas. Woods se declaró inocente y la próxima audiencia quedó programada para el 7 de julio, según información basada en documentos judiciales y registros del caso citados por CBS12 News, una televisora local que reconstruyó la secuencia del procedimiento y el contenido de la declaración jurada incorporada al expediente.

Ese calendario define el horizonte inmediato del deportista: la finalización prevista del programa hacia fines de junio y, poco después, una nueva presentación en tribunales.

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El accidente del 27 de marzo y la reconstrucción del hecho

La reconstrucción del accidente en Jupiter Island indica que Tiger Woods conducía un Land Rover y volcó tras chocar con un tráiler cuando intentó rebasar a una camioneta (Captura de video)

El siniestro vial ocurrió el 27 de marzo alrededor de las 14h sobre South Beach Road, en Jupiter Island, según la reconstrucción difundida por CBS12 News a partir de una declaración jurada de causa probable.

De acuerdo con esa documentación, Woods conducía un Land Rover y chocó con un tráiler cuando intentó rebasar a una camioneta. El impacto derivó en el vuelco del vehículo y activó la intervención policial en el lugar.

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La investigación incorporó las observaciones de los agentes y el procedimiento posterior. Los informes citados por la prensa señalan que el test de alcoholemia no arrojó alcohol, pero el caso siguió bajo la sospecha de conducción bajo los efectos de sustancias.

En la práctica, esa diferencia pasó a ser eje de la cobertura del episodio: el expediente no se limitó a la posibilidad de consumo de alcohol, sino a la eventual presencia de otros componentes que pudieran explicar el estado del conductor al momento del choque.

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La negativa a la prueba de orina y el hallazgo de hidrocodona

El test de alcoholemia de Tiger Woods no detectó alcohol, pero la investigación siguió bajo sospecha de conducción bajo los efectos de sustancias

Según CBS12 News, los agentes solicitaron un análisis complementario y Woods se negó a un examen de orina. Ese episodio derivó en una acusación adicional por rechazo a una prueba legal durante una investigación por conducción bajo los efectos de sustancias.

En el marco de una causa de estas características, ese punto forma parte del material que la fiscalía puede usar para sostener su hipótesis porque forma parte del material que la fiscalía puede usar para sostener su hipótesis, mientras que la defensa suele concentrarse en los márgenes del procedimiento y en la solidez de los indicios.

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El mismo reporte indicó que durante el registro los agentes encontraron dos pastillas blancas en la ropa del deportista, que luego fueron identificadas como hidrocodona, un analgésico narcótico. El dato quedó incorporado al expediente y fue reproducido por la prensa al detallar el contenido de la declaración jurada y los documentos del caso.

En esa línea, CBS12 News también consignó que la secuencia del accidente y del procedimiento se apoyó en elementos del reporte policial, incluyendo la descripción de la maniobra previa al choque.

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Vanessa Trump y el mensaje en Instagram

Vanessa Trump, pareja de Tiger Woods, informó en Instagram que recibió un diagnóstico de cáncer de mama y que se mantuvo “concentrada y esperanzada” (Tiger Woods y Vanessa Trump)

El frente personal también se volvió parte de la historia por la situación de Vanessa Trump, pareja de Woods, quien informó en mayo que recibió un diagnóstico de cáncer de mama. Trump lo comunicó a través de Instagram y escribió que se mantenía “concentrada y esperanzada”, además de señalar que se sometió a un procedimiento médico “a comienzos de esa semana”, según reprodujo Fox News al citar el mensaje publicado en redes.

La publicación de Trump ocurrió mientras persistían las versiones sobre el itinerario de Woods entre Florida y Europa. En ese marco, la cobertura mediática combinó dos planos: por un lado, la evolución del proceso judicial en el condado de Martin; por otro, la expectativa sobre el cierre del programa de rehabilitación en Suiza.

En ambos casos, la información pública disponible se apoya en documentos judiciales citados por la prensa local y en fuentes atribuidas por medios de alcance nacional.