No es el ébola: otros virus son la principal preocupación sanitaria en el Mundial 2026

Estados Unidos se prepara antre el riesgo de sarampión, gripe y otros virus entre millones de aficionados que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Bill Streicher-Imagn Images).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 activó una vigilancia sanitaria por el riesgo de propagación de sarampión, gripe y otros virus respiratorios y gastrointestinales entre los aficionados que se desplazarán de ciudad en ciudad durante más de un mes para ver los partidos, informaron NBC News y CNBC.

El evento deportivo, que comienza el 11 de junio, será el mayor de la historia de la FIFA y tendrá la participación de 48 equipos. Estados Unidos será sede de 78 partidos y 39 selecciones se concentrarán en campamentos de entrenamiento en el país.

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El sarampión preocupa más que el ébola por su forma de transmisión

El sarampión encabeza la lista de enfermedades y virus que preocupan a las autoridades sanitarias por su facilidad de contagio y por el contexto epidemiológico de la región.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos registró en 2025 más de 2.100 casos confirmados, la cifra anual más alta desde 1991, con reportes en 45 jurisdicciones y 48 brotes, frente a 16 el año anterior, reportó CNBC.

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Andrew Pekosz, virólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, dijo a NBC News: “No me sorprendería que viéramos un brote de sarampión vinculado al Mundial. Las multitudes son un lugar ideal para que se propague el virus del sarampión”.

La erupción cutánea del sarampión puede demorar hasta 14 días en manifestarse. Como el período de incubación puede extenderse hasta tres semanas, algunos aficionados del exterior podrían infectarse durante su estadía en Estados Unidos y regresar con el virus a sus países de origen.

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En consecuencia, las autoridades adoptan distintas medidas en las ciudades sede. El Dr. Marcus Plescia, director de la Junta de Salud del Condado de Fulton, Georgia, que incluye Atlanta, precisó a NBC News que su equipo se preparó durante meses para garantizar un suministro adecuado de vacunas y de inyecciones de inmunoglobulina que pueden, en algunos casos, administrarse después de una exposición.

Los expertos advirtieron pueden ocurrir brotes de sarampión en el Mundial 2026 y algunos aficionados podrían regresar infectados a sus países por el período de incubación (REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports).

El riesgo de propagación del ébola en el Mundial 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó más de 260 casos de ébola e investigan otras 1.100 infecciones posibles en la República Democrática del Congo y Uganda. Hasta el momento, no se han detectado casos en Estados Unidos.

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Pese al brote, el ébola no genera el mismo nivel de preocupación entre las autoridades. No se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada sintomática, lo que reduce la probabilidad de contagio en estadios, fiestas o zonas de reunión de aficionados, señalaron NBC News y CNBC

No obstante, las autoridades federales reforzaron los controles de entrada al país. Los viajeros que hayan estado en Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos deben ingresar por aeropuertos designados en Atlanta, Houston, Nueva York o Washington, donde personal del CDC revisa antecedentes de viaje, síntomas, temperatura y datos de contacto para el seguimiento posterior, detalló CNBC.

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La OMS confirmó más de 260 casos de ébola e investiga otras 1.100 infecciones posibles en la República Democrática del Congo y Uganda (REUTERS/Chris Jones-Imagn Images).

La vigilancia incluye gripe, coronavirus, norovirus, dengue y otras afecciones

De acuerdo con NBC News, la gripe y el COVID-19 atraviesan un período de baja circulación estival en Estados Unidos, pero parte del hemisferio sur está en invierno, lo que eleva la posibilidad de que lleguen visitantes con infecciones por virus respiratorios.

Los médicos también se preparan para enfermedades menos frecuentes en Estados Unidos, como la malaria o el dengue. Algunas ciudades, como Dallas, refuerzan la vigilancia de mosquitos para detectar dengue, chikungunya y zika, además del virus del Nilo Occidental, informó CNBC.

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Otra preocupación son las infecciones gastrointestinales, como norovirus y rotavirus, que pueden propagarse por alimentos contaminados o en mal estado. En algunos sitios, se realizan inspecciones diarias a vendedores temporales y camiones de comida instalados en festivales y eventos comunitarios.

Monika Roy, subdirectora de salud del condado de Santa Clara en California, declaró a CNBC que los departamentos sanitarios trabajan para que los vendedores del Mundial y de los encuentros vinculados al torneo cuenten con los permisos adecuados.

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Por su parte, Houston dispone de un equipo de inspectores sanitarios certificados que pueden intervenir ante cualquier brote de enfermedades de origen alimentario. La ciudad desarrolla campañas de salud pública enfocadas en la prevención de afecciones vinculadas a las altas temperaturas y la humedad característica de la región.

La gripe y el covid atraviesan una baja circulación estival en Estados Unidos, pero el invierno en el hemisferio sur puede favorecer la llegada de visitantes con virus respiratorios (REUTERS/Daniel Cole).

Coordinación y monitoreo sanitario en tiempo real durante el torneo

La infraestructura de vigilancia epidemiológica incorpora múltiples herramientas. Según NBC News, los CDC ultiman un panel de datos para funcionarios sanitarios estatales y locales, con más de 30 empleados dedicados al monitoreo de aguas residuales y unos 170 más en reserva para asistir a los estados ante brotes u otros problemas sanitarios vinculados al torneo.

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En Washington, la Georgetown University y MedStar Health lanzó un Centro de Operaciones de Seguridad Sanitaria para reunir y analizar datos nacionales vinculados a los partidos del Mundial. El sistema integrará detecciones en aguas residuales, historias clínicas electrónicas sin información personal y reportes en tiempo real del personal de emergencia.

De este modo, si se detecta un aumento repentino de personas que acuden a una guardia hospitalaria con síntomas como náuseas, vómitos y diarrea, los equipos podrán analizar esos casos junto con los datos de aguas residuales para identificar si se trata, por ejemplo, de un brote de norovirus.

El equipo también analizará información sobre movilidad para rastrear el desplazamiento de multitudes entre distintas ciudades, elaborará informes de situación periódicos y ofrecerá una sesión informativa diaria accesible al público.

El Centro toma parte en comunicaciones diarias coordinadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde comparte información con representantes de México, Canadá y Estados Unidos, consignó CNBC.