El ministro del Interior de Pakistán viajó a Irán para entregarle “un mensaje importante” al líder supremo Mojtaba Khamenei

Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, saluda al portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un encuentro en Teherán el pasado mes de mayo (Hamed Malekpour/Iranian Parliament Speaker Office/WANA via REUTERS)

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, realizó un viaje a Irán con el objetivo de hacer llegar un mensaje relevante al líder supremo Mojtaba Khamenei. Allí, se reunió además con su homólogo persa, Eskandar Momeni, y anunciaron un acuerdo para elevar el volumen de sus intercambios económicos hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares, según informó la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Además, esta previsto que el ministro Interior de Pakistán dialogue con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

“Agradezco el papel activo del país amigo y hermano de Pakistán en la mediación para la reducción de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Parte de la visita del Ministro del Interior pakistaní está dedicada a cuestiones bilaterales, incluyendo la seguridad fronteriza, la lucha contra las drogas y el combate al terrorismo”, dijo Momeni.

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Mohsin Naqvi afirmó que llegó a Teherán con un mensaje importante para Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Y en torno a la entrega de la carta, Navqui declaró lo siguiente: “Estoy aquí para entregar una carta especial del Mariscal de Campo General Asim Munir, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, y del Primer Ministro Shahbaz Sharif, al Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica, sobre la situación actual. Creo que este mensaje es importante. Espero que todo salga bien y que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán llegue a su fin”.

La misiva apunta a reforzar el canal de comunicación entre Islamabad y Teherán, en un contexto en el que Pakistán se posicionó como mediador tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos y el régimen iraní a fines de febrero.

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Por su parte, el jefe del Ejército libanés, Rudolph Haykal, viajó a Pakistán invitado por el mariscal Syed Asim Munir, en un movimiento interpretado como parte de los esfuerzos de mediación impulsados por Islamabad.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, el sur del Líbano registró una escalada de violencia, con Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán, rechazando propuestas de alto el fuego y presionando para que las autoridades libanesas se retiren de las conversaciones.

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Líbano se mantuvo como un eje de las discusiones, dado que la exigencia iraní de incluir su territorio en los acuerdos representó uno de los principales puntos de bloqueo.

Abbas Araghchi admitió la falta de avances concretos en los contactos con Washington (EFE)

En paralelo, el comercio de hidrocarburos y el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz reflejaron la tensión, con un aumento de operaciones clandestinas y el precio del petróleo en alza. El régimen de Irán condicionó el avance de las negociaciones a la liberación de USD 24.000 millones en fondos congelados.

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El ministro de Exteriores de Irán Abbas Araghchi admitió la falta de avances concretos en los contactos con Washington y describió la dinámica como un intercambio de mensajes a través de intermediarios, sin resultados tangibles. También criticó declaraciones del presidente libanés Michel Aoun, a quien acusó de distorsionar la influencia de Irán en la región, y negó una ocupación de territorio libanés por parte del régimen iraní.

(Con información de CNN y EFE)