Mundo

El ministro del Interior de Pakistán viajó a Irán para entregarle “un mensaje importante” al líder supremo Mojtaba Khamenei

Mohsin Naqvi llegó a Teherán en medio de los esfuerzos de Islamabad para que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo de paz. “Espero que todo salga bien y que la guerra llegue a su fin”, afirmó

Guardar
Google icon
Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, saluda al portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un encuentro en Teherán el pasado mes de mayo (Hamed Malekpour/Iranian Parliament Speaker Office/WANA via REUTERS)
Mohsin Naqvi, ministro del Interior de Pakistán, saluda al portavoz del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, durante un encuentro en Teherán el pasado mes de mayo (Hamed Malekpour/Iranian Parliament Speaker Office/WANA via REUTERS)

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, realizó un viaje a Irán con el objetivo de hacer llegar un mensaje relevante al líder supremo Mojtaba Khamenei. Allí, se reunió además con su homólogo persa, Eskandar Momeni, y anunciaron un acuerdo para elevar el volumen de sus intercambios económicos hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares, según informó la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Además, esta previsto que el ministro Interior de Pakistán dialogue con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

“Agradezco el papel activo del país amigo y hermano de Pakistán en la mediación para la reducción de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Parte de la visita del Ministro del Interior pakistaní está dedicada a cuestiones bilaterales, incluyendo la seguridad fronteriza, la lucha contra las drogas y el combate al terrorismo”, dijo Momeni.

PUBLICIDAD

Mohsin Naqvi afirmó que llegó a Teherán con un mensaje importante para Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Mohsin Naqvi afirmó que llegó a Teherán con un mensaje importante para Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Y en torno a la entrega de la carta, Navqui declaró lo siguiente: “Estoy aquí para entregar una carta especial del Mariscal de Campo General Asim Munir, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, y del Primer Ministro Shahbaz Sharif, al Ayatolá Seyyed Mojtaba Khamenei, Líder Supremo de la Revolución Islámica, sobre la situación actual. Creo que este mensaje es importante. Espero que todo salga bien y que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán llegue a su fin”.

La misiva apunta a reforzar el canal de comunicación entre Islamabad y Teherán, en un contexto en el que Pakistán se posicionó como mediador tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos y el régimen iraní a fines de febrero.

PUBLICIDAD

Por su parte, el jefe del Ejército libanés, Rudolph Haykal, viajó a Pakistán invitado por el mariscal Syed Asim Munir, en un movimiento interpretado como parte de los esfuerzos de mediación impulsados por Islamabad.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, el sur del Líbano registró una escalada de violencia, con Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán, rechazando propuestas de alto el fuego y presionando para que las autoridades libanesas se retiren de las conversaciones.

Líbano se mantuvo como un eje de las discusiones, dado que la exigencia iraní de incluir su territorio en los acuerdos representó uno de los principales puntos de bloqueo.

Abbas Araghchi admitió la falta de avances concretos en los contactos con Washington (EFE)
Abbas Araghchi admitió la falta de avances concretos en los contactos con Washington (EFE)

En paralelo, el comercio de hidrocarburos y el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz reflejaron la tensión, con un aumento de operaciones clandestinas y el precio del petróleo en alza. El régimen de Irán condicionó el avance de las negociaciones a la liberación de USD 24.000 millones en fondos congelados.

El ministro de Exteriores de Irán Abbas Araghchi admitió la falta de avances concretos en los contactos con Washington y describió la dinámica como un intercambio de mensajes a través de intermediarios, sin resultados tangibles. También criticó declaraciones del presidente libanés Michel Aoun, a quien acusó de distorsionar la influencia de Irán en la región, y negó una ocupación de territorio libanés por parte del régimen iraní.

(Con información de CNN y EFE)

Temas Relacionados

PakistánIránRégimen de IránMohsin NaqviMojtaba Khamenei

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios

Los expertos advierten que estas expectativas afectan las oportunidades de ascenso, la productividad y la igualdad en el ámbito laboral

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

El embajador persa en México, Abolfazl Pasandideh, comunicó que futbolistas y cuerpo técnico recibieron la instrucción de cruzar la frontera solo para disputar los encuentros y regresar a territorio mexicano apenas finalicen

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

El jefe del Ejército libanés viajó a Pakistán en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

El viaje se produjo mientras las conversaciones entre Washington y Teherán quedaron frenadas porque Irán exigió que el alto el fuego también abarque al Líbano

El jefe del Ejército libanés viajó a Pakistán en medio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos

El Ejército de Israel bombardeó 150 posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Las FDI indicaron que esos ataques se llevaron a cabo en las últimas 48 horas

El Ejército de Israel bombardeó 150 posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla

Beijing indicó que esa maniobra, que involucra a varias organizaciones marítimas provinciales del país, se lleva a cabo en respuesta a la apertura de conversaciones entre Japón y Filipinas sobre el estatus de esa zona

China aumena la presión sobre Taiwán: el régimen anunció una operación marítima al este de la isla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026

Resultados en la inauguración del Mundial, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022

Caos vial HOY sábado 6 de junio: Lluvias, manifestaciones y otros hechos afectan circulación en la CDMX

Petro señaló a Abelardo de la Espriella de haber sido “amigo político” de Mancuso y lo relacionó con compra de votos: “Sirviente arrodillado”

Shakira anunció a Ed Sheeran como invitado para uno de sus próximos conciertos en Estados Unidos: “Me acaba de confirmar”

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Gobierno en Honduras proyecta inversiones de hasta 2 mil millones de dólares en sectores estratégicos

Por qué decir “no” en el trabajo puede perjudicar más a las mujeres, según diversos estudios

Queso de Nicaragua, ajo de Asia y maíz importado: el viaje silencioso detrás de las pupusas y lo que se come en El Salvador

“Los sueños sí se cumplen”: la historia de Rakele Menjívar, modelo y actriz salvadoreña

Desde el jardín de la muerte: El asesinato de un costarricense destapó la casa de los horrores de Dorothea Puente

ENTRETENIMIENTO

La mansión de Rick Ross de 100 millones de dólares esconde un club privado, casino y un bar tipo bóveda

La mansión de Rick Ross de 100 millones de dólares esconde un club privado, casino y un bar tipo bóveda

Anthony Anderson vuelve a “Scary Movie” y explica por qué dijo que sí al regreso de los Wayans

Detalles del segundo día de la lujosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en la ciudad italiana de Palermo

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto