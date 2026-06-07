Estados Unidos

Seattle transforma la Space Needle en un balón de fútbol por la Copa Mundial 2026

La ciudad presentó una intervención artística en su monumento más emblemático antes de los seis partidos del torneo que se jugarán en el Lumen Field

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Vista aérea del Space Needle en Seattle, con su cúpula decorada como un balón de fútbol, rodeado por edificios de la ciudad y una masa de agua al fondo
Seattle transformó la Space Needle en un balón de fútbol con una intervención artística por la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Space Needle)

La Space Needle de Seattle cambió su imagen el 5 de junio con una intervención por la Copa Mundial de la FIFA 2026: su azotea fue pintada para que, vista desde arriba, el mirador parezca un balón de fútbol de gran tamaño, visible desde distintos puntos de la ciudad.

La intervención, según informaron la Space Needle y SeattleFWC26, comité organizador local del torneo, buscó instalar un símbolo reconocible antes de los partidos que se disputarán en la ciudad. El canal local FOX 13 Seattle informó que la activación se planteó como una señal de cuenta regresiva y como parte de los preparativos para recibir a los aficionados.

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El trabajo estuvo a cargo de Long Painting Company, empresa de pintura con sede en Seattle. Sus equipos pintaron el techo del monumento a más de 180 metros (590 pies) de altura sobre el Seattle Center, con un diseño personalizado en blanco y negro que imitó los paneles de una pelota de fútbol. La ejecución requirió coordinación en altura y una planificación ajustada a condiciones de viento y clima que pueden cambiar con rapidez en ese punto de la ciudad.

El proceso se registró con imágenes de drones y fotografía time-lapse, un recurso que permite documentar la transformación por etapas y dimensionar el despliegue técnico detrás de una intervención que no se aprecia completa desde la calle.

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En la práctica, ese registro extiende la difusión de la acción: la imagen del “balón” se vuelve un contenido replicable y fácil de compartir, más allá del público que la observa desde la calle.

Además de la pintura, los organizadores locales enmarcaron la iniciativa dentro de un conjunto de anuncios vinculados al torneo. Mencionaron un espectáculo de drones en el Seattle Center que mostrará el marcador en días de partido, una barcaza flotante con un campo de fútbol en el paseo marítimo y la instalación de nuevas estaciones de recarga de botellas de agua y baños públicos en el centro de Seattle.

La televisora local KOMO News incluyó la intervención en la Space Needle dentro de un repaso de proyectos y activaciones relacionadas con el Mundial y señaló que una bandera de la FIFA también se izará en el monumento durante el período de eventos.

La intervención sobre el Seattle Center

SeattleFWC26 y la Space Needle presentaron la activación como parte de la cuenta regresiva hacia los seis partidos del Mundial 2026 en el Lumen Field (Reuters/Kirby Lee-USA TODAY Sports)
SeattleFWC26 y la Space Needle presentaron la activación como parte de la cuenta regresiva hacia los seis partidos del Mundial 2026 en el Lumen Field (Reuters/Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La elección del techo respondió a un criterio de legibilidad: desde el aire, el patrón en blanco y negro se interpreta de inmediato como una pelota de fútbol y no requiere texto, traducción, frases ni consignas. En un torneo global, esa lectura universal facilita la identificación del símbolo, porque el símbolo funciona igual para residentes, turistas y audiencias internacionales.

La Space Needle, por su visibilidad en el horizonte urbano, opera como un punto de referencia. Convertir su azotea en un motivo futbolero transforma un monumento ya conocido en la ciudad en una señal de “modo torneo”.

La ciudad no necesita construir un nuevo escenario para comunicar su rol como sede: usa el ícono existente, lo resignifica de forma temporal y produce una imagen reconocible en segundos.

Esa decisión reduce el riesgo de que la activación quede fechada por un eslogan o una campaña puntual y la ancla, en cambio, en un elemento básico del juego.

Activaciones y servicios vinculados al Mundial

Vista aérea de trabajadores con equipo de seguridad realizando construcción en la cubierta superior de la Aguja Espacial, con la ciudad de Seattle y el agua de fondo
Los organizadores del Mundial 2026 en Seattle sumaron un show de drones, una barcaza con cancha de fútbol y nuevas estaciones de agua y baños públicos en el centro (Space Needle)

Los organizadores locales presentaron la pintura como parte de un paquete que combina acciones visuales con refuerzos de servicios básicos, para generar puntos de encuentro alrededor de los días de partido y atender la mayor demanda en zonas de alta concentración.

El show de drones con marcador, la barcaza con cancha y los refuerzos de servicios urbanos apuntan a ordenar la circulación en áreas de alta concentración y a ofrecer recursos prácticos para un volumen mayor de visitantes.

En conjunto, la intervención en la Space Needle se integra a una estrategia que busca que el evento se viva en el espacio público y no solo dentro del estadio.

Seattle, entre las 16 sedes del torneo 2026

Seattle forma parte de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y recibirá seis partidos en junio y julio (Reuters/Kirby Lee-USA TODAY Sports)
Seattle forma parte de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y recibirá seis partidos en junio y julio (Reuters/Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Seattle fue seleccionada entre las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. La ciudad recibirá 6 partidos en junio y julio, con la llegada prevista de cientos de miles de aficionados.

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