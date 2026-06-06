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La mansión de Rick Ross de 100 millones de dólares esconde un club privado, casino y un bar tipo bóveda

El rapero abre las puertas de su residencia remodelada en Miami y detalla cómo mezcló piedra, arte a medida y obsesión por el detalle, con un espacio de casino exclusivo y vistas al océano como sello personal

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Rick Ross recibe a Architectural Digest para recorrer su megamansión en Star Island, Miami. Diseñada por Kai Williamson de Studio 7 Design Group.

Recibir en la entrada de la mansión de Rick Ross en Star Island significa ingresar a un universo de exclusividad y diseño único, según describió el propio artista durante un recorrido para Architectural Digest.

Con el océano como telón de fondo y una mezcla de lujo arquitectónico, arte y referencias personales, Ross muestra una residencia recientemente remodelada y hace públicos espacios que hasta ahora permanecían inéditos.

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Vestidor moderno con estantes llenos de zapatillas y ropa. Percheros con prendas. Una isla central con una caja de accesorios
El interior prioriza superficies únicas y elementos hechos a medida en paredes y pisos. (Video Youtube /Architectural Digest)

La mansión de Rick Ross en Star Island, Miami, destaca por su lujo personalizado, con suelos de mármol, estanques con peces koi, un club privado con casino, bar personalizado en forma de bóveda y vistas privilegiadas al mar.

El diseño, realizado en colaboración con el equipo de Studio Seven y la diseñadora Kai, integra obras de arte exclusivas y un centro de bienestar de última generación. Cada espacio refleja la pasión de Ross por la exclusividad y su estilo de vida.

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Propiedad frente al mar con piscina azul, jacuzzi, tumbonas, sombrillas blancas y un yate amarrado. Al fondo, rascacielos y el mar bajo un cielo claro
Los exteriores conectan piscina, jardines y vistas privilegiadas al océano y a la actividad náutica de Star Island. (Video Youtube /Architectural Digest)

“En cuanto cruzas la puerta, la entrada te deja sin aliento. Los suelos de mármol, todo está hecho en piedra. El estanque de peces koi, ¿alguna vez has visto peces koi nadando a través del mármol? Pues aquí puedes”, explica Ross al mostrar la entrada principal de su casa en el video publicado por el medio citado.

Detalla además las columnas de piedra y los acabados en polvo de mármol: “Lo llamamos marbelini”. Ross agradece al equipo de Studio Seven y a la diseñadora Kai por haber hecho posible la renovación según sus deseos: “Agregamos 560 metros cuadrados más a la casa original. Todo lo que imaginé, Kai lo hizo realidad”.

Una entrada de lujo con grandes ventanales, una escalera de mármol y vidrio, y un candelabro esférico blanco colgante. Se ven palmeras y autos afuera
La entrada combina estanques con peces koi y acabados en polvo de mármol llamados marbelini. (Video Youtube /Architectural Digest)

El club privado y el bar de la mansión de Rick Ross

Atravesando el vestíbulo, Ross conduce a los espectadores hacia su club privado y casino, llamado Le Serpent. “Bienvenidos a Le Serpent. Hay una sola regla: la casa siempre gana”, comenta Ross, quien se ríe mientras relata el ambiente exclusivo y los juegos de dados. “Aquí tienes que apostar, y si apuestas, apuesta grande”.

Nada en el espacio es convencional, afirma el artista: “Nada es estándar. Todo es único, todo personalizado, desde los suelos hasta las paredes. Aquí ves el brillo”.

Un salón moderno con paredes de lamas de madera curvas, sofás circulares rojos y una pantalla de video grande. Grandes ventanales muestran árboles
La decoración incorpora obras exclusivas y una pieza comisionada al artista Solomon Adufah. (Video Youtube /Architectural Digest)

Antes de señalar el bar cubierto en oro, diseñado como una bóveda, aclara: “Cuando estoy detrás del bar, no me llaman Rick Ross, me llaman Lord Vader. Este lugar es de otro nivel. Nunca se ha hecho algo así”, afirma Ross, según recoge el medio.

A quienes preguntan sobre supuestos símbolos y teorías en torno al club y a la mansión, Ross responde: “A todos los que creen en conspiraciones, no voy a decepcionarlos. Envía capturas a tus amigos y habla de todo el sacrificio detrás de esta mansión de USD 100 millones en Star Island”.

Un gran mural negro en una pared blanca muestra el nombre 'RICK RO$$', álbumes y muchos discos plateados, con '40,500,000 RIAA CERTIFICATIONS' abajo
Los discos colgados funcionan como una galería personal de logros, integrada al diseño interior de la mansión y pensada para recordar el recorrido artístico de Rick Ross sin romper la estética de lujo del ambiente. (Video Youtube /Architectural Digest)

Centro de bienestar y espacios personales

En otra sección de la casa, Ross presenta su centro de bienestar, equipado con tecnología de última generación. “Este es el centro de bienestar, también conocido como gimnasio. Sabemos que la salud es riqueza. El equipamiento tiene el estilo de Christian Dior, es algo exclusivo, techno gym”, señala.

Explica que incluye máquinas como la de remo y la cinta de correr, aunque admite en tono jocoso: “¿He hecho ejercicio aquí? Claro que no, pero planeo empezar, te lo prometo”.

Dormitorio moderno con cama grande, ropa de cama blanca y manta de piel sintética. La pared tiene un mural abstracto y paneles de madera clara. Mesita de noche gris flotante
El cuarto principal se abre al océano con una vista directa al horizonte, una paleta de tonos azules y texturas suaves, y un diseño pensado para que la suite se sienta como extensión del mar dentro de la casa. (Video Youtube /Architectural Digest)

El ambiente de lujo se extiende a las salas de estar, donde Ross invita a “tomar una copa y hablar de grandes negocios”. Los detalles, como lámparas de perlas y mobiliario exclusivo, refuerzan la atmósfera diferencial.

Arte, diseño y el valor de la vista al océano

La dimensión artística destaca en la decoración de la residencia. “Aquí hay una placa personalizada celebrando mi esfuerzo. Cada mañana veo lo que quiero al despertar”, comparte Ross, rodeado de muebles y áreas de descanso pensadas para el máximo confort. Hace especial mención a una obra comisionada al artista Solomon Adufah, a la que califica de “celestial”.

Un salón moderno y luminoso con sofás curvos crema, sillones, una mesa de centro ovalada con objetos, y grandes ventanales con vistas al mar y edificios
Las salas de estar se plantean como espacios para reuniones, conversación y decisiones de negocios. (Video Youtube /Architectural Digest)

Para Ross, los detalles son esenciales. “No importa la marca, sino cómo lo luces. Aquí ves bolsos, gafas de sol, fragancias: diferentes estilos, pero todo es cuestión de actitud”, señaló.

La suite principal está diseñada con vistas al mar y al horizonte, incorpora tonos azules, alfombras y tiene acceso directo al océano.

Espacios exteriores y la vida frente al mar

Interior de un gimnasio con grandes ventanales, suelo de madera clara, bicicleta elíptica, saco de boxeo, máquina de remo y estante con mancuernas
El gimnasio, presentado como centro de bienestar, reúne tecnología de última generación y equipamiento de estética de lujo, integrado al concepto de la casa donde la exclusividad también llega al entrenamiento y a la salud como prioridad. (Video Youtube /Architectural Digest)

El recorrido culmina en los espacios exteriores. “Vistas sobre vistas”, describe Ross al mostrar la zona de la pileta y los jardines, enmarcados por el entorno marítimo y la actividad náutica propia de Star Island. “Ves motos de agua, yates, cruceros pasando. Todo gira en torno al agua y aquí no hay nada igual”.

“El número 37 de Star Island tiene una regla: siempre saludamos a quienes pasan”, agrega, manteniendo el tono distendido. Para Ross, la fusión de mar, mobiliario, arte y música convierte la vida diaria en este enclave en una experiencia única.

Hombre con barba y gafas de sol sonriendo y sosteniendo una espada con una serpiente, detrás de una barra dorada con estantes llenos de botellas
La espada se exhibe como una pieza decorativa de carácter simbólico, integrada al relato de poder y puesta en escena que Rick Ross construye en su mansión, entre objetos curados y guiños a su estética personal. (Video Youtube /Architectural Digest)

La visión de Rick Ross, compartida para Architectural Digest, revela cómo se conjugan exclusividad, arte y entorno natural en su hogar. Cada espacio, desde el interior hasta los exteriores, refleja un estilo de vida marcado por la distinción y la conexión con el océano, donde el amanecer y el paisaje redefinen la experiencia cotidiana.

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