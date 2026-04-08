Una propuesta en Texas busca que relatos bíblicos sean lectura obligatoria en escuelas públicas

La Junta Estatal de Educación de Texas evalúa convertir relatos bíblicos en lectura obligatoria para más de 5,4 millones de estudiantes de escuelas públicas.

La Junta Estatal de Educación de Texas evalúa una reforma curricular que convertiría los relatos bíblicos en texto obligatorio para los más de 5,4 millones de estudiantes de escuelas públicas desde preescolar hasta secundaria. El debate, que marca un hito en los intentos de reintroducir la religión en la educación estadounidense, implica decisiones de alcance nacional sobre la separación entre Iglesia y Estado y el perfil ideológico de la enseñanza elemental y media.

La propuesta se lanza en un contexto nacional marcado por el impulso, desde sectores conservadores y bajo la administración de Donald Trump, de ampliar la libertad de expresión religiosa en las aulas y consolidar una narrativa histórica basada en el patriotismo y los orígenes cristianos del país, de acuerdo con CBS News y The New York Times.

En cuanto a los antecedentes en Texas, en 2023, fue el primer estado en autorizar capellanes en escuelas públicas y aprobó una ley para exhibir los Diez Mandamientos en aulas, aunque una demanda judicial obligó a su retirada en dos decenas de distritos. El programa opcional vigente introduce desde hace un año lecciones basadas en la Biblia y textos del Génesis. Las escuelas que adoptan esta modalidad cuentan con fondos adicionales, pero los cambios ahora propuestos serían obligatorios.

El listado obligatorio y sus cifras: más de 200 textos, con presencia bíblica desde primaria

El borrador presentado por la Agencia de Educación de Texas abarca más de 200 títulos e incluye, por primera vez, fragmentos de la Biblia tanto en la enseñanza media como en la básica. Entre los títulos seleccionados figuran obras clásicas, como “El gato en el sombrero” de Dr. Seuss y “La oruga hambrienta” de Eric Carle, discursos históricos como “I Have a Dream” de Martin Luther King Jr., y relatos fundacionales estadounidenses, junto a pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento.

A su vez, el republicano Will Hickman, impulsó una segunda lista que contempla reducir la cantidad de títulos exigidos, pero se introducen textos bíblicos desde los primeros años, tales como el enfrentamiento entre David y Goliat, el Arca de Noé y la parábola del Buen Samaritano, entre otros.

La reforma curricular propone incluir más de 200 títulos, con fragmentos y relatos de la Biblia desde primaria hasta secundaria en Texas.

Críticas por diversidad y enfoque: señalan una agenda centrada en valores cristianos y patriotismo

Las críticas al listado obligatorio van más allá de su contenido religioso. En diálogo con The New York Times, Marisa Pérez-Díaz, integrante demócrata que representa a San Antonio y parte del sur de Texas, indicó: “Hay una enorme falta de representación” y cuestionó la proporción de autores afroamericanos e hispanos en la selección. Aunque la lista incluye textos de Langston Hughes y Frederick Douglass, predominan los autores clásicos anglosajones y los textos vinculados a la tradición judeocristiana.

El enfoque, además, traslada el peso de la enseñanza hacia la historia y símbolos estadounidenses y texanos, así como se minimizan acontecimientos y figuras globales. Nuevos estándares de estudios sociales, aún en consideración, exigen por ejemplo que los alumnos identifiquen la bandera de Texas como emblema de orgullo estatal y estudien la canción “Texas, Our Texas”. En consecuencia, la propuesta busca reforzar una visión denominada “educación clásica”, centrada en las raíces del pensamiento occidental y la tradición cristiana.

Mandy Drogin, investigadora de la organización conservadora Texas Public Policy Foundation, respaldó la iniciativa al afirmar a The New York Times: “Es necesario cierto conocimiento de la historia universal y la enseñanza sobre otras religiones, pero los valores judeocristianos son fundamentales para la historia y la cultura de Estados Unidos. Si no conoces la historia del Buen Samaritano, por ejemplo, te perderás no solo lecciones importantes, sino también un gran significado cultural e histórico para un estadounidense”.

Por el contrario, académicos y asociaciones progresistas advierten sobre la exclusión del enfoque global y la preferencia por una narrativa de “excepcionalismo americano” anclada en la ética cristiana. Brendan Gillis, responsable de enseñanza en la American Historical Association, cuestionó en el medio estadounidense: “¿Queremos que la próxima generación de estudiantes de Texas compita en una economía global sin haber aprendido realmente mucho sobre China?”.

Sectores conservadores impulsan ampliar la enseñanza de valores judeocristianos y el patriotismo estadounidense en el sistema educativo de Texas.

Voces de la sociedad: entre la defensa de valores y la tutela de la diversidad

Según CBS News, durante la sesión de opiniones celebrada el martes, docenas de oradores (padres, docentes, líderes religiosos y alumnos) debatieron la viabilidad de la iniciativa. Diversos testimonios advirtieron que la inclusión de material bíblico podría vulnerar la cláusula de separación entre Iglesia y Estado, mientras que otros señalaron que ampliar la lista de textos dificultaría la cobertura curricular y restringiría la autonomía de los docentes para seleccionar materiales adicionales.

Nathan Irving, pastor de Myrtle Springs y padre de ocho hijos, defendió la iniciativa ante CBS News: “Nuestros hijos necesitan la verdad. Este país y este estado se fundaron sobre una cosmovisión cristiana. Nos guste o no, es cierto”. En contraste, el rabino Josh Fixler sostuvo ante la Junta que la propuesta “es una herramienta de proselitismo que no tiene lugar en nuestras escuelas públicas. Hay una diferencia entre enseñar sobre religión y enseñar religión, y esta lista obligará a los maestros a cruzar esa línea”.

Algunas familias cristianas expresaron inquietud ante la diversidad de creencias en el ámbito escolar. Megan Boyden, madre de tres hijos en Denton, afirmó: “Como madre cristiana, es mi derecho y mi responsabilidad enseñar la religión de nuestra familia. No le corresponde al Estado hacerlo a través de la perspectiva de un maestro que tal vez no comparta mis mismas creencias”.

En el plano pedagógico, Allison Cardwell, docente de estudios sociales y madre de una alumna de cuarto grado, advirtió sobre las posibles limitaciones en la formación cívica: “¿Cómo podemos esperar formar ciudadanos que valoren la libertad, la responsabilidad y los principios sobre los que se fundó este país, si no nos aseguramos de que comprendan realmente esos fundamentos?”.

La responsabilidad de la reforma recae en un organismo compuesto por 15 miembros, con mayoría republicana de 10 a 5, cuya influencia supera el ámbito local. Texas, que agrupa al 11% de la matrícula de escuelas públicas del país, suele marcar tendencias que posteriormente son replicadas por otros sistemas escolares de Estados Unidos. Por este motivo, la votación final, prevista para junio, no solo definirá el modelo educativo estatal a partir de 2030, sino que también podría incidir en el futuro de la educación pública a nivel nacional.