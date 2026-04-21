Más de 500 armas de fuego ilegales fueron incautadas durante una orden de registro en el condado de Riverside

El operativo en Riverside permitió la incautación de más de 500 armas de fuego ilegales en una vivienda del condado

Un operativo reciente llevó a la incautación de más de 500 armas de fuego ilegales en una vivienda del condado de Riverside, en California, marcando uno de los decomisos más grandes registrados en la región en los últimos años. Las autoridades confirmaron que entre las armas encontradas había rifles, escopetas y pistolas, todas almacenadas en el mismo domicilio. Este hallazgo se produjo durante la ejecución de una orden de registro relacionada con la investigación de la venta ilegal de armas en la zona, lo que ha puesto en alerta a las autoridades locales sobre el alcance del tráfico de armamento en la comunidad.

El descubrimiento de tal cantidad de armas de fuego en una sola residencia subraya la magnitud del problema de la circulación ilegal de armamento en el condado de Riverside. Las autoridades, al dar a conocer el operativo, señalaron que la variedad de armas incautadas incluye modelos de distintos calibres y características. Si bien no se reveló públicamente la procedencia exacta de cada arma, la cantidad sugiere un esquema sostenido de acopio y posible distribución, en un contexto donde la proliferación de armas representa un desafío para la seguridad pública local.

Durante el operativo, los agentes que participaron en la acción detallaron que el decomiso no solo se centró en la cantidad, sino en la diversidad de armamento recuperado. Entre los objetos asegurados se encontraron armas con números de serie alterados, lo que dificulta su rastreo y constituye una violación adicional a las leyes estatales y federales. Este detalle recalca la intención de evitar la trazabilidad de las armas, un elemento común en el tráfico ilegal y que complica las investigaciones posteriores sobre el destino y uso potencial de dicho material.

La incautación fue posible gracias a una investigación iniciada a principios de abril, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside recibió información sobre la presunta venta ilegal de armas de fuego en la zona de Homeland. A partir de esos datos, el caso fue tomado por el Grupo de Trabajo Regional contra Pandillas del Condado de Riverside junto con agentes de la Estación del Sheriff de Perris. Los investigadores siguieron diversas líneas de indagación que los llevaron a solicitar y obtener la correspondiente orden de registro para inspeccionar una vivienda ubicada en la cuadra 26000 de Sultanas Road, en Homeland.

Las armas decomisadas incluían rifles, escopetas y pistolas, de distintos calibres y características, almacenadas en un solo domicilio

La ejecución de la orden de registro se realizó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de operativos, en los que se prioriza la seguridad de los agentes y de los vecinos. Al ingresar en la vivienda, los oficiales encontraron una cantidad inesperadamente alta de armas de fuego, distribuidas en distintos espacios del domicilio. La operación se llevó a cabo sin que se reportaran incidentes violentos ni resistencia significativa en el lugar, según informaron las autoridades a través de un comunicado oficial.

El comunicado de prensa difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside enfatizó que la investigación surgió ante la preocupación por la venta y posible distribución de armas ilegales, un fenómeno que puede estar relacionado con actividades delictivas más amplias, incluyendo el accionar de pandillas y organizaciones criminales. El grupo de trabajo que participó en la investigación y la ejecución del allanamiento está especializado en la lucha contra la proliferación de armas y el crimen organizado en la región, lo que permitió coordinar una intervención eficiente y segura.

Durante el registro de la vivienda, los agentes arrestaron a Maria Force, una mujer de 45 años residente de Homeland, quien se encontraba en el lugar. De acuerdo con la información oficial, Force fue detenida bajo sospecha de varios delitos relacionados con la posesión y venta de armas de fuego. Entre los cargos que se le imputan figuran la venta ilegal de armas de fuego, la venta de armas con números de serie alterados, hurto mayor de armas de fuego y posesión de un arma de fuego oculta. Las autoridades señalaron que estos cargos reflejan la gravedad de las acciones detectadas y la variedad de infracciones legales involucradas en el caso.

La detención de Maria Force constituye un paso clave en el desarrollo de la investigación, ya que podría aportar información adicional sobre la posible existencia de una red de distribución o sobre otros involucrados en el caso. Las autoridades no descartaron que haya más arrestos en el futuro, dependiendo de los resultados de las diligencias en curso y de la información que pueda surgir a partir de los elementos incautados y los interrogatorios realizados.

En cuanto al estado de la investigación, la Oficina del Sheriff manifestó que las indagaciones siguen activas y que no se difundieron más detalles para no entorpecer el trabajo de los investigadores. El comunicado oficial remarcó que esta investigación está en curso y que no hay información adicional disponible en este momento, lo que indica que las autoridades manejan con cautela los datos recabados para preservar la integridad del proceso judicial y evitar alertar a posibles implicados.

Se hizo un llamado a la comunidad solicitando la colaboración de cualquier persona que disponga de información relevante sobre el caso o sobre actividades similares en la región. Las autoridades pidieron que quienes tengan datos se comuniquen de manera confidencial con los agentes a través del número 951-210-1000, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y prevenir la circulación de armas ilegales en el condado de Riverside.