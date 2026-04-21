Los melones cantalupo son retirados en Estados Unidos por riesgo de Salmonella

Empleados de supermercado en Estados Unidos retiran melones cantalupo de los estantes tras una alerta por riesgo de Salmonella, como indican los carteles de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de cartones de melones cantalupo fueron retirados del mercado en Estados Unidos entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por potencial contaminación con Salmonella, según un aviso de la agencia reguladora estadounidense Food and Drug Administration (FDA).

El retiro, efectuado por Ayco Farms, abarcó exactamente 8.302 cajas enviadas a Pensilvania, Florida, California y Nueva York. La alerta fue emitida como medida preventiva ante el riesgo de infecciones severas generadas por el consumo de productos contaminados con Salmonella, tal como indica la clasificación Clase I —la más alta— otorgada por la FDA.

La empresa notificó que el producto afectado incluía varios números de lote: GC26257, GC26270, GC26288 a GC26328, además de los códigos SCX y SGC detallados en el comunicado oficial.

Empleados de supermercado retiran grandes cantidades de melones cantalupo de la sala de ventas debido a una alerta de riesgo de contaminación por Salmonella. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los melones, vendidos bajo la marca Ayco, se empacaron en cajas de cartón corrugado con entre seis y doce frutas, cada una envuelta en bolsas plásticas aptas para alimentos.

Según Ayco Farms, el retiro se inició voluntariamente el 24 de marzo de 2026 en coordinación directa con la FDA, y todos los clientes afectados recibieron notificaciones específicas. La compañía —con sede en Pompano Beach, Florida— informó al diario estadounidense New York Post que no permanecía ningún producto de la partida retirada en el mercado, y que tanto las muestras de fruto como las ambientales, analizadas previamente por inspectores federales, no se detectó Salmonella.

Los melones, vendidos bajo la marca Ayco, se empacaron en cajas de cartón corrugado con entre seis y doce frutas, cada una envuelta en bolsas plásticas aptas para alimentos. Imagen Ilustrativa de Infobae

Detalles del retiro y lotes afectados

El proceso de retiro abarcó 8.302 cajas que se distribuyeron exclusivamente en Pensilvania, Florida, California y Nueva York. Entre los lotes involucrados, figuraron los códigos GC26257, GC26270, GC26288 a GC26328, así como los identificadores SCX y SGC. Cada caja contenía entre seis y doce melones de la marca Ayco, protegidos con embalaje plástico apto para alimentos.

Respuesta de la empresa y resultados de análisis

La empresa Ayco Farms emprendió el retiro voluntariamente el 24 de marzo de 2026, tras colaborar estrechamente con la agencia reguladora estadounidense. Sus voceros aseguraron al New York Post que no permanecía ningún producto de la partida retirada en el mercado al momento de la comunicación, y que los análisis realizados por los inspectores federales y propios de la compañía determinaron que no se detectó Salmonella en las muestras de producto ni en el ambiente de empaque.

Alcance y riesgos para la salud pública

El retiro se limitó al territorio estadounidense y excluyó envíos al exterior o a entidades gubernamentales. De acuerdo con la FDA, la ingestión de Salmonella puede causar infecciones intestinales graves, fiebre, diarrea y, en casos particulares, complicaciones que requieren hospitalización, sobre todo en menores, adultos mayores o personas con inmunidad disminuida.