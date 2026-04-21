Así será la transformación de Michael Fassbender como el patriarca Kennedy para la serie de Netflix

Michael Fassbender se transforma en Joseph Kennedy Sr. en la nueva serie de Netflix, rodando en Liverpool y Londres (REUTERS/Wikimedia Commons)

Michael Fassbender apareció completamente transformado en Joseph P. Kennedy Sr., conocido también como Joe Kennedy Sr., durante el rodaje de Kennedy, la nueva serie histórica de Netflix, según imágenes captadas el lunes 20 de abril en Liverpool, Inglaterra, donde la producción se encuentra actualmente en marcha.

El actor de 49 años, con dos nominaciones al Oscar en su carrera, encarna al poderoso patriarca de la familia Kennedy con un vestuario de época meticulosamente recreado: un gabán de inspiración vintage sobre traje y corbata, anteojos redondos de montura negra y un sombrero borsalino clásico del mismo color.

En una de las escenas captadas, Fassbender aparece sosteniendo una pila de periódicos junto a un puesto de prensa, rodeado de extras ataviados con indumentaria del período.

Joseph Patrick Kennedy fue un empresario, inversor, filántropo y político estadounidense (Wikimedia Commons)

La producción, que comenzó a filmarse recientemente, se desarrolla en distintas locaciones del Reino Unido, entre ellas Londres y Liverpool.

Kennedy tiene como base la obra del historiador Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, y sigue a la familia desde la década de 1930, cuando Joe Sr., su esposa Rose y sus nueve hijos comienzan a captar la atención de toda una nación.

La serie pondrá especial énfasis en el recorrido de Jack, el segundo hijo del matrimonio, quien lucha por salir de la sombra de su hermano mayor.

En ese sentido, Michael Fassbender encabeza un elenco que incluye a Laura Donnelly como Rose Fitzgerald Kennedy, Nick Robinson como Joe Kennedy Jr. y Joshuah Melnick como el joven Jack Kennedy.

La serie se basa en el libro "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956", del historiador Fredrik Logevall (Wikimedia Commons)

El reparto se completa con Lydia Peckham como Rosemary Kennedy, Saura Lightfoot-Leon como Kick Kennedy, Ben Miles como Eddie Moore, Cole Doman como Lem Billings e Imogen Poots como Gloria Swanson.

Detrás de cámaras, la serie cuenta con Sam Shaw —creador de Castle Rock y productor de Masters of Sex— como showrunner y productor ejecutivo.

El director danés Thomas Vinterberg, conocido por Festen, La caza y Otra ronda, también es productor ejecutivo y dirigirá el primer y el último episodio.

Completan el equipo creativo Peter Chernin, Jenno Topping, Kaitlin Dahill por Chernin Entertainment, Eric Roth, el propio Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason y Anna O’Malley.

De izquierda a derecha: Robert Kennedy, John F. Kennedy, Eunice Kennedy, Jean Kennedy (sobre) Joseph P. Kennedy Sr., Rose Fitzgerald Kennedy (detrás de) Patricia Kennedy, Kathleen Kennedy, Joseph P. Kennedy Jr. (detrás de) Rosemary Kennedy. Edward Kennedy todavía no había nacido (Wikimedia Commons)

Netflix lanzó un primer vistazo a “Kennedy”

Unos días atrás, Netflix publicó a través de su portal Tudum una fotografía de Fassbender caracterizado como Joe Kennedy Sr., que ofrece el primer anticipo visual de la serie.

La plataforma describe la producción como una exploración de “las vidas íntimas, amores, rivalidades y tragedias que moldearon la dinastía más icónica de la historia moderna y que contribuyeron a crear el mundo en que vivimos hoy”.

Sam Shaw explicó a Tudum la magnitud del proyecto y los motivos que lo llevaron a abordarlo. “La historia de los Kennedy es lo más cercano que tenemos a la mitología estadounidense: algo entre Shakespeare y The Bold and the Beautiful“, afirmó el showrunner.

Y agregó: “Pero la impresionante y matizada biografía de Fredrik Logevall descorre el velo sobre las ambiciones y las cargas humanas que hay detrás del mito, y revela tanto sobre nuestro momento presente, sobre cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde vamos, como sobre los propios Kennedy”.

Para Shaw, es un honor trabajar en este proyecto. “Estoy encantado de poder explorar esta saga de una familia y un mundo en transición junto a Eric Roth, Thomas Vinterberg y nuestra increíble comunidad de artistas y socios, en un momento en que nuestro pasado se siente urgentemente presente”, indicó.

Así se ve la primera imagen oficial de Fassbender como el patriarca Kennedy en la serie histórica "Kennedy" (Netflix)

Kennedy contará con ocho episodios. Netflix no anunció aún una fecha de estreno oficial para su lanzamiento a nivel global.