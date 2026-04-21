‘Cómo entrenar a tu dragón 2’: miembro de la producción pierde los dedos en un grave accidente durante el rodaje

Un técnico de efectos especiales resultó herido durante producción de 'Cómo entrenar a tu dragón 2' en el Reino Unido. (Universal Pictures)

Un integrante del equipo técnico de la producción de la secuela en acción real de Cómo entrenar a tu dragón 2, desarrollada por Universal Pictures, sufrió una lesión grave tras un accidente ocurrido fuera del set en el Reino Unido a principios de este mes, según información difundida por TMZ.

De acuerdo con el reporte, la persona afectada trabajaba como técnico de efectos especiales y resultó herida en un taller vinculado a la producción ubicado en Sky Studios Elstree, donde actualmente se lleva a cabo el rodaje de la película.

El incidente involucró el uso de una sierra, herramienta empleada en labores de construcción y preparación de utilería. El trabajador sufrió la amputación de varios dedos de una mano.

Tras el accidente, fue sometido a una intervención quirúrgica con el objetivo de reimplantar las extremidades afectadas; sin embargo, los procedimientos médicos no lograron restablecer los dedos, por lo que la lesión se considera permanente.

Tras ser atendido, las lesiones del miembro del equipo de efectos especiales se convirtieron en permanentes. (Captura de video)

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre cómo ocurrió el incidente ni las condiciones en las que se desarrollaba la actividad en el momento del accidente.

Tampoco se han emitido posicionamientos oficiales por parte del equipo de producción respecto al estado del trabajador o a posibles medidas adoptadas tras lo ocurrido.

La película es dirigida por Dean DeBlois, quien ha estado al frente de todas las entregas animadas de la franquicia Cómo entrenar a tu dragón, así como de la primera adaptación en acción real estrenada previamente.

El rodaje de esta secuela comenzó en febrero de 2026 en los Sky Studios Elstree, marcando un cambio de locación respecto a la primera entrega live-action, que fue filmada en Titanic Studios, en Belfast.

El rodaje de la secuela comenzó en febrero de 2026. (Captura de video)

El elenco principal incluye a Mason Thames, acompañado por Nico Parker, Gabriel Howell, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Nick Frost y Gerard Butler, quienes retoman sus papeles de la entrega anterior.

A ellos se suma Cate Blanchett, quien interpreta a Valka, personaje al que ya había dado voz en las versiones animadas. Entre las nuevas incorporaciones al reparto figuran Ólafur Darri Ólafsson y Phil Dunster.

La producción está a cargo de Marc Platt Productions y mantiene, por ahora, su fecha de estreno prevista para el 11 de junio de 2027. No se ha informado si el accidente ha generado modificaciones en el calendario de filmación.

El estreno de "Cómo entrenar a tu dragón 2" se tiene previsto para junio de 2027. (Captura de video)

Aunque las circunstancias específicas del incidente no han sido aclaradas, el caso se da en un contexto en el que organizaciones del sector audiovisual en el Reino Unido han manifestado preocupaciones relacionadas con la seguridad laboral.

En 2025, el sindicato Bectu emitió un comunicado conjunto con la asociación de productores Pact en el que se abordaban riesgos asociados a las condiciones de trabajo en producciones de cine y televisión.

Según dichas organizaciones, algunas problemáticas identificadas están vinculadas a la extensión de las jornadas laborales más allá de los periodos de descanso establecidos contractualmente, una práctica conocida como “broken turnaround”.

Este concepto hace referencia a la reducción del tiempo de descanso entre jornadas consecutivas de trabajo.

Los trabajadores del sector audiovisual en el Reino Unido han denunciado faltas en cuanto a las medidas de seguridad de los estudios. (REUTERS/Phil Noble)

En el comunicado, el secretario nacional de Bectu, Spencer Macdonald, señaló que la disminución de los periodos de descanso puede afectar la capacidad de los trabajadores para desempeñar sus funciones de manera segura y eficaz.

Asimismo, indicó que reportes recibidos por el sindicato incluyen menciones a agotamiento, incidentes, situaciones de riesgo y afectaciones a la salud mental entre trabajadores del sector audiovisual.