El clima extremo regresa a California y pone en alerta a las comunidades del sur por posibles inundaciones y daños materiales

Inundaciones en California generan alerta por tormentas, lluvias intensas y riesgo de deslizamientos en regiones vulnerables (Foto AP/Noah Berger)

Un sistema de tormentas impacta a California con lluvias y vientos de alta intensidad, en el cierre de una temporada húmeda marcada por temperaturas récord y la reducción extraordinaria del manto de nieve en la Sierra Nevada.

Según el Los Angeles Times, esta situación plantea desafíos inmediatos para la seguridad vial y el suministro de agua en el próximo verano.

El manto nival de la Sierra Nevada se encuentra en apenas 20 % de su promedio histórico, lo que representa el segundo peor déficit de nieve registrado en medio siglo, según el Departamento de Recursos Hídricos citado por el diario.

Aunque los embalses del norte del estado están cerca de su capacidad, la pérdida anticipada de nieve amenaza con adelantar la sequía forestal y aumentar el riesgo de incendios, una problemática que los especialistas vinculan al cambio climático.

Entre los efectos de este temporal, se registran lluvias en la mitad norte del estado y nevadas en las zonas elevadas de la Sierra Nevada, además de ráfagas de viento que superan los 100 km/h en varias regiones.

La tormenta lleva ráfagas de viento superiores a 100 km/h en varios puntos de California, complicando el tráfico y la seguridad vial (REUTERS/Arafat Barbakh)

El déficit de nieve y el calor récord han acelerado el deshielo, reduciendo de manera crítica las reservas de agua y anticipando un verano de riesgo para la región.

El temporal: lluvias, vientos y alerta por nieve en las zonas altas

La tormenta, inusual para la segunda mitad de abril, ha traído lluvias a la mitad norte de California y nevadas a las zonas altas de la Sierra Nevada.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé entre 0,25 y 0,85 centímetros de lluvia para áreas como Los Ángeles y Ventura entre las 11 y las 20 horas del martes, mientras que en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo el acumulado podría llegar a 2,5 centímetros.

En las laderas desérticas de las montañas de San Bernardino se registran ráfagas de viento de hasta 105 km/h, con 97 km/h en zonas como Death Valley y San Gorgonio Pass, y 80 km/h en el área de San Gabriel y Antelope Valley.

La situación dificulta el tráfico, especialmente para vehículos de perfil alto, y a estos riesgos se suman tormentas eléctricas con granizo pequeño.

El NWS recomendó interrumpir toda actividad al aire libre ante la presencia de truenos o relámpagos y buscar resguardo en un edificio sólido o un vehículo de techo rígido.

En la Sierra Nevada, una alerta de tormenta invernal rige desde el martes por la mañana hasta la noche del miércoles, con picos de hasta 60 centímetros de nieve y zonas a 1.500 metros de altitud entre 30 y 45 centímetros.

Especialistas advierten que California vive una nueva normalidad hídrica, marcada por la irregularidad de lluvias y la presión sobre sus reservas de agua (REUTERS/Jill Connelly)

En el comunicado oficial, las autoridades advierten que viajar podría ser “muy difícil o imposible” y se prevén demoras importantes.

La probabilidad de precipitaciones en el sur de California, incluyendo Orange, Inland Empire y la costa de San Diego, oscila entre el 20 % y 42 % desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles.

Un año hidrológico extremo y reservas hídricas bajo presión

La sequía sostenida en el oeste de Estados Unidos mantiene bajo presión tanto la red estatal de embalses como el río Colorado, fuente vital para el sur de California.

Desde el 1 de octubre, el centro de Los Ángeles ha recibido 48,23 centímetros de lluvia, superando el promedio normal de 34,38 centímetros, mientras que San Francisco acumula 46,65 centímetros, por debajo del promedio de 54,57 centímetros.

En marzo se registró un calor récord, que superó la media habitual de mayo y aceleró el deshielo en la Sierra Nevada. El científico Peter Gleick, cofundador del Pacific Institute, señaló que los bosques podrían secarse un mes antes de lo esperado, lo que eleva el peligro de incendios forestales.

California enfrenta una 'nueva normalidad' de precipitaciones irregulares y debe gestionar de manera rigurosa sus reservas de agua ante el cambio climático (REUTERS/Arafat Barbakh)

Las grandes represas del río Colorado, el lago Mead y el lago Powell, enfrentan niveles críticos: Powell está al 23 % y Mead al 32 % de su capacidad.

Las autoridades federales han implementado medidas de emergencia para evitar un descenso mayor de Powell, incluyendo la reducción del flujo hacia Mead, cuyas aguas abastecen al sur de California, Nevada y Arizona.

Karla Nemeth, directora del Departamento de Recursos Hídricos, afirmó: “Lo que tenemos en nuestros embalses es todo lo que vamos a recibir. Así, cada californiano debe usar el agua con el máximo cuidado.”

Desde el año 2000, el oeste de Estados Unidos enfrenta una megasequía considerada la más grave en 1.200 años y agravada por el cambio climático, según datos del Los Angeles Times.

Los expertos estiman que los niveles de los lagos Mead y Powell no lograrán recuperarse en lo que resta de nuestras vidas.

Un temporal insuficiente y una “nueva normalidad” hídrica

El temporal suma entre 1,25 y 3,8 centímetros de lluvia en amplias zonas del norte de California y el Valle Central, con posibles acumulados de cinco a siete centímetros en áreas de las estribaciones de la Sierra Nevada, según el NWS.

No obstante, estas lluvias y nevadas tardías no revierten el déficit provocado por el deshielo prematuro y la disminución del manto de nieve.

California, que en el pasado dependía de la Sierra Nevada para almacenar cerca del 30 % de su provisión anual de agua, enfrenta ahora una “nueva normalidad” caracterizada por la irregularidad de las precipitaciones y la necesidad de una gestión más estricta de las reservas, según especialistas del Los Angeles Times.