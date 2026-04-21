El éxodo en Nueva York pone en jaque a los servicios públicos

El informe de la Citizens Budget Commission destaca un éxodo de decenas de miles de personas de Nueva York desde 2022, con impacto directo en la sostenibilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2022, decenas de miles de personas han abandonado Nueva York, encendiendo el debate sobre el futuro de la ciudad y la sostenibilidad de sus servicios.

De acuerdo con el informe más reciente de la organización independiente de análisis presupuestario Citizens Budget Commission (CBC), difundido por el portal de noticias local Gothamist, expertos en políticas públicas advierten que este éxodo poblacional, impulsado tanto por los altos niveles de vida como por el deterioro de la confianza en los servicios municipales, podría intensificarse si las autoridades optan por aumentar impuestos en vez de recortar el gasto.

Nueva York registró en 2025 una disminución notable en la llegada de inmigrantes, con solo 66.000 nuevos residentes extranjeros frente a los 220.000 de 2024, según Andrew Rein, presidente de la CBC.

Este descenso, que se atribuye a políticas migratorias federales, rompió el equilibrio que durante décadas logró compensar la salida constante de neoyorquinos nativos, provocando la primera caída demográfica sostenida en años recientes.

En el mismo periodo, la ciudad perdió casi 69.000 habitantes hacia tres condados del sur de Florida —Palm Beach, Miami-Dade y Broward—, mientras solo 25.881 personas de esas áreas se asentaron en Nueva York, lo que representa un saldo migratorio neto negativo y una reducción de USD 3.300 millones en ingresos brutos ajustados, detalló Rein.

La administración del alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul buscan aumentar ingresos fiscales a través de un impuesto especial a segundas residencias, estimado en USD 500 millones anuales. (Reuters)

Los más afectados: educación y calidad de vida

Durante el ciclo lectivo 2024-25, el sistema público de Nueva York contaba con 800.000 estudiantes matriculados, una disminución respecto de los 958.000 de una década atrás.

Esta tendencia de desconfianza en los servicios locales fue destacada por Ana Champeny, vicepresidenta de investigación de la CBC, al portal Gothamist: “Vemos estudiantes y familias votando con los pies, tanto dejando la ciudad como abandonando las escuelas públicas.”

Paralelamente, la inscripción en escuelas charter subió de 84.000 a 147.000 en el mismo periodo, mientras que la matriculación en los colegios privados experimentó una reducción.

El declive más marcado en la educación pública corresponde a barrios específicos: la inscripción cayó 36 % en Bedford-Stuyvesant y 35 % en Canarsie/East Flatbush. Zonas como Central Harlem, Mott Haven, Morris Heights y East Tremont evidenciaron disminuciones similares.

Este patrón territorial también se observa en el perfil de quienes emigran: los neoyorquinos hispanos fueron quienes más abandonaron la ciudad entre 2022 y 2024. Inicialmente, la emigración tras la pandemia afectó especialmente a los residentes con mayores ingresos; en la actualidad, la salida abarca a todos los niveles socioeconómicos en proporciones equivalentes.

El flujo migratorio hacia condados suburbanos como Nassau y Westchester, además de destinos como California, Austin y Atlanta, desafía el futuro de la base fiscal y los servicios de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate fiscal: recortes o impuestos

La administración del alcalde Zohran Mamdani ha defendido políticas de gasto e intervenciones como la universalización del cuidado infantil, el congelamiento de alquileres en viviendas reguladas, el acceso gratuito a autobuses urbanos y la reducción del costo de los víveres.

Además, propuso establecer un impuesto especial para las segundas residencias de los más adinerados, una iniciativa apoyada por la gobernadora Kathy Hochul, quien estima que podría aportar hasta USD 500 millones adicionales cada año.

Sin embargo, la CBC advierte que la carga tributaria actual en el Estado de Nueva York, USD 12.495 por habitante, ya es la más alta del país, superando ampliamente al segundo lugar, Dakota del Norte, con USD 9.784, y al promedio nacional de USD 7.009.

Rein subrayó a Gothamist: “La pregunta es si obtenemos el valor correspondiente.” La organización recomienda priorizar una reorganización del gasto y la mejora de los servicios públicos antes que aumentar la carga tributaria, como vía para restaurar la confianza ciudadana y frenar la emigración.

Principales destinos y magnitud del éxodo

Entre 2019 y 2023, los suburbios de Nueva York —especialmente los condados de Nassau y Westchester— recibieron la mayor cantidad de residentes que dejaron los cinco distritos urbanos. También se identifica un flujo financiero y demográfico relevante hacia el sur de California, Austin, Houston, Atlanta y el sur de Florida.

Palm Beach, junto con Los ángeles y Austin, se estableció como destino preferido de los residentes con mayor patrimonio que optan por dejar la ciudad, de acuerdo con el análisis publicado por Gothamist.

La expansión de esta tendencia ha erosionado la base fiscal local y plantea desafíos clave para el futuro de Nueva York, hoy enfrentada a la necesidad de repensar su modelo de sostenibilidad sin ahuyentar aún más a su población ni debilitar los servicios en los que basa su atractivo metropolitano.