‘Practical Magic 2′: la verdadera razón por la que Aidan Quinn no aparecerá en la secuela

La magia continúa. #HechizoDeAmor llega a los cines este 10 de septiembre. Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, Hechizo de Amor: La magia continúa nos devuelve a un mundo envuelto en travesuras a la luz de la luna y una poderosa magia ancestral. En este evento cinematográfico imperdible, lleno de diversión, misticismo y caos, las hermanas Owens deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas.

El lanzamiento del tráiler oficial de Practical Magic 2 (Hechizo de amor), el 20 de abril de 2026, desató una ola de nostalgia entre los fanáticos de la película original. Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como las hermanas Sally y Gillian Owens en una secuela que llega 28 años después del filme que se convirtió en un clásico de culto.

Sin embargo, entre la emoción del reencuentro, una ausencia no pasó desapercibida: la del actor Aidan Quinn, quien en 1998 interpretó al carismático investigador Gary Hallet, el hombre que logró robarle el corazón a Sally pese a la maldición que pesa sobre todas las mujeres de la familia Owens.

La pregunta que muchos se hicieron al ver el tráiler —¿dónde está Gary?— ya tenía respuesta desde febrero y la dio el propio Quinn.

Gary Hallet, el gran amor de Sally, no aparece en el avance oficial de la secuela.(Warner Bros)

Fue en una entrevista con la emisora irlandesa SPIN 1038, en febrero de 2026, donde el actor reveló por primera vez que no formaría parte de la secuela. La razón no fue un conflicto creativo ni un desacuerdo con la producción.

“No me lo pidieron; hubiera dicho que sí, pero simplemente no me lo pidieron; por supuesto que hubiera aceptado”, declaró el actor cuando le consultaron si aparecería en la continuación.

A pesar de la noticia, Quinn no guardó rencor y habló con afecto sobre su experiencia en el rodaje original. “Fueron fantásticas trabajando. Sabes, la mayoría de mis escenas fueron con Sandy, pero las dos fueron fenomenales. La pasamos muy bien”, recogió Entertainment Weekly.

¿La maldición cumplió su promesa?

En Practical Magic (1998), la maldición de los Owens establece que todo hombre del que se enamore una mujer de esa familia está condenado a morir. Sally ya había sufrido esa pérdida antes de conocer a Gary, cuando falleció su esposo y padre de sus hijas.

“No me lo pidieron”, reveló Aidan Quinn sobre su ausencia en la película.(Créditos: Warner Bros)

Pese a ese dolor, al final de la primera película, Sally y Gary se entregan al amor que, de hecho, ella misma había invocado de niña a través de un hechizo llamado Amas Veritas. Pero la magia, al parecer, no habría sido suficiente para vencer al destino.

Al presentar Practical Magic 2 en CinemaCon, el pasado 14 de abril, Sandra Bullock confirmó que su personaje ha vuelto a estar soltera. “Y si conocen la película original, probablemente puedan adivinar por qué”, le dijo a la audiencia, según citó Entertainment Weekly.

Practical Magic 2 retoma la historia de Sally y Gillian en su hogar frente al mar en Massachusetts, aunque esta vez con nuevas complejidades familiares. Un personaje misterioso, interpretado por Lee Pace, llega al pueblo y desencadena una nueva aventura para las hermanas. En CinemaCon, Kidman adelantó que las protagonistas siguen disfrutando de sus “margaritas de medianoche” y sus saltos desde el techo, pero que el pasado las persigue. “Tenemos nuestros destinos, y tenemos a la familia”, señaló la actriz, según People.

Las hermanas Owens deben lidiar con su destino mientras protegen a su familia. (Universal Pictures)

Warner Bros. no ha revelado una sinopsis completa y se ha limitado a anunciar el regreso con un escueto “la magia vuelve”. Lo que sí se sabe es que la película fue concebida con genuino entusiasmo por sus protagonistas.

Fue la propia Kidman quien anunció la secuela en una entrevista con People en 2024, asegurando que ella y Bullock “encontraron la manera” de volver al universo de la historia original.

El reparto confirmado

La secuela recupera a figuras queridas del original y suma nuevos nombres. Stockard Channing, de 82 años, y Dianne Wiest, de 78, retoman sus papeles como las excéntricas tías Frances y Jet, quienes criaron a las hermanas Owens. A ellas se suman las jóvenes Joey King y Maisie Williams como las hijas de Sally, y los actores Xolo Maridueña y Solly McLeod en roles aún no detallados.

Sally ahora es madre de dos hijas adolescentes, clave en la nueva trama.(Universal Pictures)

Detrás de las cámaras, la dirección recae en Susanne Bier, cineasta danesa que ya había trabajado con Kidman en la miniserie The Perfect Couple y con Bullock en Bird Box. El guion es obra de Akiva Goldman —quien coescribió el original— junto a Georgia Pitchett, conocida por su trabajo en Succession. Ambas protagonistas figuran también como productoras del proyecto.

Para Bullock, este regreso tiene un peso especial: es su primera aparición en pantalla grande desde 2022, año en que protagonizó The Lost City y Bullet Train.

Practical Magic 2 llegará a los cines el 11 de septiembre de 2026.