Represión en Irán: el régimen arrestó a más de 3.600 personas por cargos vinculados a la guerra con Estados Unidos e Israel

El régimen iraní detuvo al menos a 3.646 personas desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por acusaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel, en un operativo que abarca desde presunto espionaje hasta la difusión de contenidos y el uso de tecnología para eludir la censura.

La cifra fue reportada por la organización Iran Human Rights (IHR), que advirtió que el número real “probablemente” es más alto debido a las restricciones en el acceso a internet dentro del país.

De acuerdo con la ONG con sede en Noruega, el relevamiento se basa en reportes de medios estatales y en investigaciones propias. El informe detalla que al menos 767 arrestos ocurrieron incluso después del inicio del alto el fuego del 8 de abril, lo que evidencia la continuidad de la ofensiva interna pese a la tregua en el frente externo.

Los cargos atribuidos a los detenidos son amplios y, en muchos casos, de difícil verificación independiente. Según IHR, incluyen “espionaje, comunicación con servicios de inteligencia extranjeros, transmisión de imágenes o coordenadas de lugares sensibles a medios de comunicación con sede en el extranjero, e intento de establecer células operativas o llevar a cabo actividades armadas”.

También se registraron arrestos por el uso y distribución de terminales de internet satelital Starlink, utilizadas para sortear los bloqueos digitales, así como por supuestos vínculos con grupos monárquicos.

La organización Iran Human Rights (IHR) advirtió que el número real de detenidos “probablemente” es más alto debido a las restricciones en el acceso a internet dentro del país (EFE/ Jaime León/Archivo)

Entre los detenidos hay más de un centenar de activistas de la sociedad civil. La ONG señaló que figura la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, arrestada el 2 de abril. Su caso se suma al de la también activista y premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, quien permanece encarcelada desde diciembre, antes del inicio del conflicto y de las protestas registradas en enero.

Mohammadi cumplió 54 años en prisión y, según su fundación, atraviesa un estado de salud “crítico” tras haber sufrido un infarto en marzo.

En paralelo, la justicia del régimen rechazó las versiones sobre la posible ejecución de ocho mujeres, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera clemencia.

“Trump ha sido engañado una vez más por noticias falsas”, indicó el sitio oficial Mizan Online. Según esa versión, algunas de las mujeres fueron liberadas y otras enfrentan cargos que, de confirmarse, implicarían penas de prisión y no la pena capital.

El contexto incluye además ejecuciones recientes. La justicia iraní informó la muerte de dos hombres condenados por presuntos vínculos con el espionaje israelí.

Entre los detenidos hay más de un centenar de activistas de la sociedad civil

“Las sentencias de muerte […] se han ejecutado esta madrugada”, señaló Mizan, que los describió como integrantes de una red asociada al Mossad, la organización de inteligencia del Gobierno de Israel.

Ambos fueron acusados de “moharebeh”, un delito que el régimen define como “librar una guerra contra Dios”, además de colaboración con grupos hostiles.

Estas ejecuciones forman parte de una serie de medidas punitivas implementadas desde el inicio del conflicto regional. Organizaciones de derechos humanos ubican a Irán entre los países con mayor número de ejecuciones a nivel global, en un escenario donde la represión interna se profundiza en paralelo a la confrontación externa.

(Con información de AFP)