El verano más caluroso en Japón deja una huella en el lenguaje: qué significa kokushobi

Japón oficializa el término ‘kokushobi’ para identificar días de calor extremo con temperaturas de 40 ℃ o más - (Reuters)

Japón adoptó un nuevo término oficial, “kokushobi”, para designar los días de calor extremo, con el objetivo de advertir a la población sobre jornadas en las que la temperatura alcance los 40 ℃ o más. La decisión, anunciada por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), responde al aumento de episodios de calor récord que experimentó el país y será implementada en todo el territorio desde el verano de 2026.

El país del sol naciente creó la denominación “kokushobi”, que significa “día de calor extremo” o “día de calor cruel”, para clasificar oficialmente las jornadas en las que el termómetro marque 40 ℃ o más.

La iniciativa surge tras una consulta pública nacional en la que participaron 478.000 personas mediante una encuesta en línea, donde se eligió entre 13 propuestas posibles. El término seleccionado busca alertar sobre los graves riesgos asociados a las olas de calor y representa una respuesta institucional frente al impacto del cambio climático.

La Agencia Meteorológica de Japón incorpora ‘kokushobi’ a los mecanismos de alerta a partir del verano de 2026 en todo el país - EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

El “nuevo término oficial” definirá a partir de ahora los días en los que la temperatura supere los 40 ℃, un fenómeno que se volvió más habitual en Japón.

De acuerdo con Mainichi Japan y BBC, la implementación de “kokushobi” abarcará todo el país y pretende reforzar los sistemas de alerta meteorológica durante periodos de temperaturas extremas.

El verano más caluroso de Japón y la urgencia de nuevas alertas

La creación de esta nueva categoría se produce después de que Japón registrara el verano más cálido desde que existen datos históricos. Según la BBC, la temperatura media durante el verano de 2025 fue 2,36 ℃ superior a lo habitual. De acuerdo con los registros de la JMA, ciudades como Isesaki alcanzaron 41,8 ℃, el valor más alto jamás documentado en Japón.

La consulta nacional involucró a 478.000 personas, de las cuales más de 200.000 eligieron el término ‘kokushobi’ - EFE/ Kimimasa Mayama

Desde el inicio de las estadísticas, el país tuvo 108 días en los que la temperatura llegó a 40 ℃ o más, y de esos, 41 ocurrieron entre 2023 y 2025, según The Yomiuri Shimbun.

Tokio contabilizó 25 días con temperaturas superiores a 35 ℃, mientras que el promedio era de solo 4,5 días, y en Kioto el número llegó a 52 jornadas por encima de ese nivel. Las autoridades japonesas atribuyen esta tendencia al cambio climático, lo que impulsó la creación de nuevas categorías y alertas para mejorar la prevención.

Medios como AFP señalan que la introducción de “kokushobi” busca fomentar una reacción más rápida y consciente por parte de la ciudadanía ante posibles olas de calor, subrayando la importancia de la precaución.

Japón registró el verano más caluroso de su historia, con temperaturas medias 2,36 ℃ superiores a las habituales en 2025 - EFE/FRANCK ROBICHON

Cómo se eligió el término kokushobi y su impacto social

El proceso de selección del nombre involucró una encuesta nacional en línea efectuada entre febrero y marzo de 2026. De acuerdo con medios locales, cerca de 478.000 personas participaron y 202.954 votaron por “kokushobi”, una cifra que triplicó la cantidad obtenida por la segunda opción, “día súper extremadamente caluroso”.

Entre las alternativas presentadas figuraban términos como “día de sauna”, “día de quedarse en casa” y “día hirviente”, pero ninguno alcanzó el respaldo de la favorita. La consulta evidenció la preferencia de la sociedad japonesa por un término que reflejara claramente la peligrosidad de estas temperaturas.

En ciudades como Isesaki se registraron máximos históricos de 41,8 ℃, evidenciando el impacto del cambio climático en Japón - (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo)

BBC destaca que la Japan Weather Association (Asociación Meteorológica de Japón) ya empleaba “kokushobi” desde 2022, aunque este uso no era oficial hasta ahora.

La oficialización de “kokushobi” es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede influir en la adaptación del lenguaje frente a los desafíos del cambio climático.

La adaptación del lenguaje climático en Japón

El japonés dispone de términos específicos para distintos rangos de calor: “natsubi” para días con al menos 25 ℃, “manatsubi” para otros de 30 ℃ o más y “moshobi” para jornadas a partir de 35 ℃. Esta tradición refleja la adaptación del lenguaje a la gravedad de las temperaturas y a los riesgos asociados.

La oficialización de ‘kokushobi’ ejemplifica cómo la sociedad japonesa participa en la gestión climática y la adaptación del lenguaje - EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Hasta ahora, no existía una denominación precisa para los días con 40 ℃ o más, de acuerdo con medios locales. Con la incorporación de “kokushobi”, Japón reconoce institucionalmente el desafío creciente del calor extremo y mejora los instrumentos para informar y prevenir.

La JMA añadirá “kokushobi” a su sistema oficial de alertas y pronósticos durante el verano de 2026, con la meta de comunicar a la población, de manera directa y comprensible, el aumento de riesgos durante eventos de calor intenso.