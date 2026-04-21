Los precios del petróleo subieron y Wall Street cerró a la baja por la tensión en Medio Oriente

Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de abril de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Los precios del petróleo subieron el martes, impulsados por la creciente incertidumbre sobre la posible reanudación de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. El Brent del mar del Norte para entrega en junio cerró con un avance del 3,14% hasta 98,48 dólares, mientras que el West Texas Intermediate para entrega en mayo ganó un 2,81% hasta 92,13 dólares por barril. Analistas como John Kilduff, de Again Capital, advirtieron que la esperanza de prolongar la tregua “se desvanece rápidamente, hora tras hora” y que el regreso a un escenario de conflicto parece inevitable.

El contexto en Medio Oriente, con negociaciones de paz estancadas y la fecha límite de la tregua en disputa, ha elevado la volatilidad en los mercados. Según Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece decidido a alcanzar un acuerdo con Irán, dado que la guerra y los precios elevados de la gasolina afectan negativamente la percepción de los votantes estadounidenses. Sin embargo, la falta de confirmación sobre la llegada de delegaciones a Pakistán, donde están previstas las conversaciones, alimenta la confusión. Para los iraníes, la tregua expira a la medianoche GMT del martes, mientras que Trump sostiene que terminará un día más tarde.

El mercado considera que si no se alcanza un acuerdo, los precios del petróleo podrían superar nuevamente los 100 dólares, mientras que una extensión del alto el fuego podría estabilizarlos entre 90 y 95 dólares por barril. Las reservas estratégicas de petróleo de varios países han sido utilizadas para afrontar la crisis, limitando así sus márgenes de maniobra futuros. Además, la posibilidad de que Teherán decida atacar nuevas infraestructuras energéticas mantiene la atención sobre la producción mundial.

La jornada también estuvo marcada por el comportamiento negativo en Wall Street, donde los principales índices bursátiles cerraron a la baja tras un inicio de la sesión con ganancias. El S&P 500 perdió 45,09 puntos (0,63%) hasta 7.064,05 unidades, el Nasdaq Composite retrocedió 144,08 puntos (0,59%) hasta 24.260,31 unidades, y el Dow Jones Industrial Average cayó 292,59 puntos (0,59%) hasta 49.148,64 unidades. La suspensión del viaje del vicepresidente estadounidense JD Vance a Pakistán fue interpretada como un revés para las negociaciones, incrementando la aversión al riesgo de los inversores.

El temor a una reanudación del conflicto en Medio Oriente fue determinante para la caída de las bolsas estadounidenses pese a algunos reportes positivos de resultados empresariales. Según Thomas Martin, de GLOBALT Investments, persiste la incógnita sobre el desenlace de la crisis con Irán, lo que genera escepticismo entre los actores del mercado. La volatilidad reciente contrasta con los movimientos más extremos observados al inicio de la guerra, cuando el Brent llegó a superar los 119 dólares y el S&P 500 cayó casi un 10% respecto a su máximo anterior.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Walsheim, cerca de Landau, en el suroeste de Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años subió al 4,31%, impulsado por datos mejores de lo esperado en las ventas minoristas estadounidenses de marzo, que se vieron favorecidas por el incremento de los precios de la gasolina durante el conflicto. A pesar de la presión geopolítica, algunos valores destacados como UnitedHealth Group y Quest Diagnostics lograron avances tras presentar resultados trimestrales superiores a lo esperado y mejorar sus previsiones para el resto del año.

El optimismo en torno a la inteligencia artificial y los sólidos resultados empresariales contribuyó a limitar las pérdidas de Wall Street, aunque estas noticias quedaron en segundo plano debido a la caída de Apple tras el anuncio de la próxima salida de Tim Cook como CEO y el descenso significativo de Tractor Supply por debajo de las expectativas de ingresos.

En síntesis, la jornada estuvo marcada por la volatilidad generada por la incertidumbre en torno a la tregua entre Estados Unidos e Irán, lo que llevó a un alza en los precios del petróleo y a una caída en los principales índices bursátiles estadounidenses, en un contexto global que permanece atento a la evolución de las negociaciones y al posible impacto sobre el suministro energético y las expectativas económicas.

(Con información de AP, EFE, AFP y Reuters)