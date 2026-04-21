Sumergirse en el agua y no salir mojado: así funciona la tecnología que lo hace posible

En redes sociales se viralizó un clip donde se ve al artista saliendo de una tina con lo que parece agua. (Tomado de X /@PhDenLogica)

Sumergirse en agua o un líquido y salir seco puede ser posible gracias al avance de la tecnología. Recientemente se pudo ver cómo el artista de K-Pop Ten en un concierto utilizó una tina con lo que parecía agua, donde se sumegió para luego salir sin una gota de agua o humedad.

No se trata de un aspecto de edición o recreado con inteligencia artificial sino de un compuesto que utiliza cierta tecnología para no dejar humedad o gotas de agua al entrar el contacto con la superficie.

El fluido empleado sería Novec, un agente extintor limpio que ha ganado popularidad en los sistemas de protección contra incendios en espacios como centros de datos.

Qué es el líquido en el que se sumergió el artista de K-Pop

En los videos se logra visualizar como el artista interactúa con el líquido. (Fotocomposición Infobae)

El líquido pertenece a la familia de los halocarbonos. Este agente extintor se caracteriza por ser una cetona fluorada y destaca por su eficacia para extinguir llamas, sobre todo cuando la humedad ambiental supera el 4%.

Novec es ampliamente utilizado en sistemas automáticos de extinción por su capacidad para proteger tanto a las personas como a los aparatos eléctricos.

La composición química de este líquido permite que se evapore casi instantáneamente al contacto con el ambiente, lo que evita que deje residuos o provoque humedad.

Por qué este líquido no moja la ropa ni el cabello

A diferencia del agua, este compuesto posee una estructura molecular que facilita su evaporación rápida al exponerse al aire. Esto significa que, tras sumergirse en él, la ropa y el cabello quedan intactos y secos, porque el líquido desaparece sin dejar rastros visibles ni sensación de humedad.

Este compuesto es útil para apagar incendios relacionados con dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento físico-químico convierte al Novec en un agente seguro para interactuar en situaciones controladas, siempre que se respeten las sugerencias de uso.

El portal MEP Fire aclara que el fluido no resulta tóxico ni genera efectos adversos en seres humanos, lo que explica su uso en centros de datos, hospitales y espacios donde la protección de personas es prioritaria.

Cuáles son las aplicaciones más comunes de este líquido

El compuesto Novec se utiliza principalmente como agente extintor, en instalaciones donde el agua puede resultar perjudicial para los dispositivos o los materiales almacenados.

Su aplicación es muy común en centros de datos o lugares con amplia cantidad de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información de MEP Fire, este líquido se introduce en sistemas automáticos que detectan el aumento de temperatura y liberan el agente en forma de gas para sofocar incendios en segundos.

Entre los espacios donde se implementa con mayor frecuencia están los centros de datos, hospitales, instalaciones industriales, generadoras de energía y laboratorios de telecomunicaciones.

La industria valora su capacidad para suprimir incendios sin comprometer el funcionamiento de dispositivos eléctricos, porque el líquido se evapora por completo y no deja residuos que puedan afectar el rendimiento de los aparatos.

Qué beneficios ofrece frente a otros líquidos extintores

Este compuesto presenta varias ventajas con respecto a otros agentes supresores. En primer lugar, su tiempo de actuación es breve: puede extinguir llamas en apenas 6 a 10 segundos tras ser liberado en el ambiente.

Los extintores tradicionales tienen un impacto negativo superior al Novec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la ausencia de residuos y su nula toxicidad para las personas convierten este compuesto en una opción fiable y segura.

Otra característica relevante es su bajo impacto ambiental. Novec no contribuye al calentamiento global ni destruye la capa de ozono, según la “Garantía Blue-Sky” de 3M.

Cuáles datos adicionales saber de este sistema de protección

El funcionamiento de Novec en sistemas de protección contra incendios implica su almacenamiento en estado líquido, unido con nitrógeno a presión.

Cuando los sensores térmicos detectan una fuente de calor, el sistema libera el agente en el ambiente, donde se transforma en gas y reduce la temperatura de la zona afectada, eliminando el fuego.