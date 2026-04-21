Amazon invertirá USD 5.000 millones adicionales en Anthropic tras nuevo acuerdo de inteligencia artificial

Amazon anuncia inversión adicional de USD 5.000 millones en Anthropic, fortaleciendo su posición en infraestructura de inteligencia artificial junto a AWS (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Amazon anunció una inversión adicional de USD 5.000 millones en Anthropic, la empresa emergente de inteligencia artificial, como parte de un acuerdo estratégico de 10 años que involucra a Amazon Web Services (AWS).

El convenio, presentado a través de un comunicado oficial este lunes, establece que la colaboración total entre ambas compañías podría alcanzar un valor superior a USD 100.000 millones.

La alianza estipula que Anthropic alquilará hasta 5 gigavatios (GW) de capacidad de servidores y procesadores a AWS. Esta potencia permitirá a la firma ejecutar sus modelos de lenguaje sobre los chips Trainium, desarrollados internamente por Amazon, que buscan posicionarse como una alternativa directa a las soluciones gráficas de Nvidia en infraestructura tecnológica para inteligencia artificial.

Andy Jassy, director ejecutivo de la multinacional, indicó: “el progreso que hemos hecho en innovación de hardware de inteligencia artificial”.

El acuerdo entre Anthropic y Amazon Web Services responde a la creciente demanda de infraestructura avanzada para inteligencia artificial, y consolida a AWS como proveedor estratégico para grandes desarrolladores de modelos generativos.

El uso de chips Trainium evidencia el interés de Amazon en competir directamente con Nvidia, empresa líder en unidades de procesamiento gráfico (GPU) para inteligencia artificial, al ofrecer alternativas eficientes y escalables a nivel industrial.

Según el informe publicado, Amazon ha participado en al menos tres rondas de financiación de Anthropic desde 2023. La tecnológica fundada por Jeff Bezos contempla la posibilidad de incrementar su inversión hasta USD 20.000 millones a largo plazo, dependiendo de la evolución del mercado y de los resultados obtenidos por la start-up.

La firma de inteligencia artificial Anthropic, fundada en 2021 por exintegrantes de OpenAI, registró un crecimiento acelerado en el mercado global. En febrero, la compañía captó USD 30.000 millones en una ronda de financiación, lo que llevó su valoración hasta USD 380.000 millones.

Este ritmo de expansión se refleja también en el aumento de ingresos anualizados, que pasaron de USD 1.000 millones al cierre de 2024 a superar los USD 30.000 millones actuales, de acuerdo con datos internos citados por la empresa. La directiva evalúa una posible oferta pública inicial (OPI) en los próximos meses, lo que marcaría un nuevo hito en el sector.

El acuerdo firmado este lunes 3 de junio posiciona a Amazon como uno de los principales actores en el desarrollo y suministro de infraestructura para empresas de inteligencia artificial avanzada.

La estrategia de la tecnológica está orientada a integrar más profundamente los servicios de AWS en el ecosistema de Anthropic, permitiendo a la start-up acceder a recursos de cómputo de última generación y optimizar la eficiencia en el entrenamiento de modelos lingüísticos.

El impacto del acuerdo en la industria de la inteligencia artificial

El acuerdo estratégico con Anthropic permitirá a la empresa acceder a hasta 5 gigavatios de capacidad de cómputo sobre chips Trainium de Amazon, optimizando el desarrollo de modelos lingüísticos de IA (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La inversión de USD 5.000 millones adicionales y el acceso a 5 GW de capacidad de procesamiento representan un cambio en la escala operativa disponible para desarrolladores de modelos de lenguaje profundo.

Según especialistas en infraestructura tecnológica consultados por el portal tecnológico estadounidense TechCrunch, la magnitud de la infraestructura contratada por Anthropic equivale al consumo energético de ciudades medianas y supera la capacidad operativa de la mayoría de laboratorios independientes de inteligencia artificial.

La colaboración también refuerza la tendencia de integración vertical en el segmento de IA, donde grandes proveedores de servicios en la nube como Amazon, Microsoft y Google buscan asociarse con desarrolladores líderes para garantizar acceso prioritario a innovaciones y consolidar su posición en la cadena de valor tecnológica.

En este contexto, la apuesta de Amazon por los chips Trainium refleja una estrategia de diferenciación frente a la dependencia histórica del sector en las GPU de Nvidia.

El acuerdo entre Anthropic y AWS se produce en un entorno de competencia creciente, donde el desarrollo de modelos generativos y aplicaciones avanzadas de procesamiento de lenguaje natural exige infraestructuras más potentes y flexibles.

Un informe reciente de la revista tecnológica estadounidense Wired indica que la capacidad de escalar rápidamente el entrenamiento de modelos es clave para mantener la competitividad y acelerar la innovación en inteligencia artificial.

Perspectivas y desafíos para Anthropic

Desafíos clave para Anthropic incluyen la diversificación de financiamiento, la gestión de dependencia con proveedores como AWS y el compromiso con la ética en el desarrollo de IA avanzada (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

El crecimiento de Anthropic en el sector de la inteligencia artificial ha llamado la atención por su rapidez. La empresa, fundada por exdirectivos de OpenAI y especializada en el desarrollo de modelos de lenguaje éticos y transparentes, ha captado el interés de inversores institucionales y grandes tecnológicas.

Su modelo estándar, Claude, compite actualmente con alternativas de OpenAI y Google DeepMind en tareas de comprensión y generación de texto.

La perspectiva de una próxima salida a bolsa agrega presión sobre la gestión de la start-up, que busca consolidar su posición en un mercado dominado por gigantes con vastos recursos y acceso preferencial a infraestructura de cómputo.

De acuerdo con datos de la consultora británica especializada en inteligencia artificial, Oxford Insights, la valorización de Anthropic y su ritmo de crecimiento anual la sitúan entre las cinco empresas más prometedoras del segmento global de inteligencia artificial generativa.

Entre los desafíos que enfrenta Anthropic destacan la necesidad de diversificar fuentes de financiamiento, gestionar los riesgos asociados a la dependencia de proveedores clave como AWS y garantizar la ética y transparencia en el desarrollo de modelos avanzados.

La colaboración con Amazon implica ventajas en escala y acceso a hardware de última generación, pero también exige compromisos a largo plazo y una gestión rigurosa de la gobernanza tecnológica.

Contexto competitivo y proyecciones del sector

El acuerdo Amazon-Anthropic responde a la competencia global por liderazgo en infraestructura de IA, ante rivales como Microsoft y Google, y el auge del cómputo escalable (Captura de video)

La operación entre Amazon y Anthropic se inscribe en una carrera global por el liderazgo en infraestructura de inteligencia artificial. Empresas como Microsoft, mediante su alianza con OpenAI, y Google, a través del desarrollo de sus propios chips y plataformas en la nube, han intensificado sus inversiones para captar clientes estratégicos y asegurar la relevancia de sus servicios en un mercado en rápida evolución.

Proyecciones de la firma de análisis estadounidense Gartner señalan que la demanda mundial de capacidad de cómputo para aplicaciones de inteligencia artificial podría duplicarse en los próximos tres años, impulsada por la expansión de modelos generativos y aplicaciones empresariales.

En este escenario, acuerdos como el alcanzado entre Amazon y Anthropic configuran un nuevo estándar para la colaboración entre proveedores de servicios en la nube y empresas especializadas en IA, al tiempo que redefinen los equilibrios de poder en la industria tecnológica global.