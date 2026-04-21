La Asamblea Legislativa aprueba incorporar fondos a Obras Públicas para equipar cocinas de centros penales

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la incorporación de fondos al presupuesto del MOPT para modernizar centros penales y monitoreo electrónico./(Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la incorporación de USD 1,518.671,87 al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) con el objetivo de financiar la construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados a nivel nacional, así como fortalecer la infraestructura institucional y mejorar el sistema de dispositivos electrónicos para el monitoreo de privados de libertad.

La decisión, respaldada por el Dictamen No. 210 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, responde a una iniciativa presentada por el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

El financiamiento proviene de recursos del Contrato de Préstamo No. 2102, suscrito entre la República de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que autoriza la utilización de hasta USD 71 millones para el “Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.

Según se detalla en la documentación oficial, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia ya ejecutó más de USD 54.3 millones de ese préstamo en años anteriores, cumpliendo con las metas establecidas.

Posteriormente, mediante resolución del Directorio del BCIE en septiembre de 2022, se autorizó la asignación de los fondos restantes al MOPT para continuar con proyectos de modernización penitenciaria.

El monto recientemente incorporado se distribuirá en tres proyectos principales. El primero, con un presupuesto de USD 470,000, está destinado a la construcción y equipamiento de cocinas industriales en los centros penales seleccionados, buscando garantizar condiciones adecuadas para la preparación de alimentos en estos recintos.

El segundo proyecto, con una asignación de USD 78,000, corresponde al fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora MOPT - BCIE 2102, cubriendo costos asociados a servicios de consultoría, auditorías y funcionamiento administrativo hasta diciembre de 2026.

Finalmente, el tercer proyecto contempla USD 970,671,87 para la adquisición y suministro de dispositivos electrónicos, específicamente 776 brazaletes diseñados para el monitoreo de personas privadas de libertad, contribuyendo al control y supervisión externa.

Con 56 votos a favor fue aprobada la incorporación de fondos al Ministerio de Obras Públicas./(Asamblea Legislativa)

La Comisión de Hacienda subrayó en su informe que el MOPT registra una ejecución acumulada y provisión de fondos de más de USD 15.1 millones, reflejando así la disponibilidad presupuestaria para la incorporación de los nuevos recursos. El dictamen detalla que los fondos se canalizarán a través de la Fuente Específica 31404, correspondiente a organismos multilaterales, y serán aplicados en su totalidad a proyectos de inversión pública que deben completarse en diciembre de 2026.

Durante el proceso de análisis, representantes del Ministerio de Hacienda expusieron ante la comisión los argumentos técnicos y financieros que justifican la incorporación presupuestaria. Tras la deliberación, la comisión consideró que la iniciativa cumple con los lineamientos legales y los objetivos programáticos del sistema penitenciario, recomendando su aprobación en favor de la modernización y el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria.

La reforma a la Ley de Presupuesto 2026 entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, permitiendo que los recursos se utilicen de inmediato para avanzar en la mejora de las condiciones de los centros penales y la implementación de tecnologías de monitoreo. El decreto reafirma el compromiso de las autoridades salvadoreñas con la seguridad, la rehabilitación y la dignidad de las personas privadas de libertad, así como con la transparencia en el uso de fondos provenientes de organismos internacionales.

Aprueban fondos para adquirir edificio del TSE

La Asamblea Legislativa de El Salvador también aprobó una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para autorizar la incorporación de más de diez millones de dólares destinados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). El monto exacto, de USD 10,124,100, será utilizado para la compra definitiva del edificio donde actualmente funcionan las oficinas centrales del TSE, conocido como Centro Corporativo 87, ubicado en la colonia Escalón de San Salvador.

Los diputados aprobaron más de 10 millones de dólares para la adquisición del inmueble donde funciona el TSE./ (TSE)

Hasta ahora, la institución ocupaba el inmueble bajo un contrato de arrendamiento con la empresa Alpha Inversiones S.A. de C.V., cuyo plazo vence el 31 de mayo de 2026.

El Ministerio de Hacienda realizó una valoración del inmueble y confirmó la disponibilidad presupuestaria, tras identificar un saldo en el presupuesto especial del evento electoral de 2024, el cual asciende a más de once millones de dólares y puede ser reorientado para esta adquisición.

La compra del edificio responde a la necesidad del TSE de contar con una sede propia y estable de cara a la organización del próximo evento electoral de 2027. La reforma presupuestaria fue impulsada por el presidente de la República y recibió dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, luego de que representantes del Ministerio de Hacienda justificaran la iniciativa ante los diputados.