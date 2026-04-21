El gobernador DeSantis autorizó financiamiento estatal para desarrollo de vertipuertos en Florida

Florida impulsa el desarrollo de vertipuertos para vehículos aéreos eVTOL a través de la aprobación de la Ley HB 1093 (Lilum)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis puso en marcha el financiamiento estatal para el desarrollo de vertipuertos, infraestructura esencial para el futuro despliegue de vehículos aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), según informaron medios regionales como NBC Miami y Florida Politics.

La medida, que busca transformar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular, fue promulgada la noche del lunes 20 de abril con la firma de la ley HB 1093 y permite que el Estado asuma el costo total de estos proyectos en ausencia de fondos federales, o hasta el 80% del tramo no cubierto cuando exista apoyo federal.

La iniciativa, aprobada de forma unánime en la Legislatura, establece que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) tendrá la facultad de financiar integralmente la creación de vertipuertos públicos si el gobierno federal no aporta recursos, explicó CL Tampa.

De contar con fondos federales, la participación estatal cubrirá hasta cuatro quintas partes de la parte restante, lo que posibilita recursos significativos para acelerar la implementación de estas plataformas. Esta legislación entrará en vigor el 1 de julio, marcando el inicio del nuevo año fiscal.

La nueva legislación permite al Departamento de Transporte de Florida financiar hasta el 100% de los vertipuertos públicos en ausencia de fondos federales (Ron DeSantis/X)

Esta ley representa un paso decisivo en la agenda de innovación estatal, dado a que transforma a los vertipuertos y sus sistemas de carga en proyectos oficialmente elegibles para asociaciones público-privadas, de acuerdo con lo destacado por Florida Politics.

Un análisis técnico legislativo, citado por Orlando Weekly, aclaró que la norma “autoriza, pero no obliga necesariamente, la asignación de fondos adicionales dentro del programa de trabajo del FDOT u otros recursos existentes”.

Los vertipuertos están concebidos como nodos estratégicos para aviones eléctricos de corto alcance capaces de transportar personas y microcargas, una tecnología que combina características de helicópteros y aviones convencionales. Actualmente, existen únicamente prototipos listos para entrenamiento, como modelos de dos plazas completamente eléctricos.

La autoridad ejecutiva y legislativa celebró el potencial transformador del proyecto. Leonard Spencer, representante demócrata de Gotha y patrocinador principal de la ley, definió a la iniciativa: “Un proyecto de infraestructura orientado al futuro, diseñado para garantizar que Florida mantenga el liderazgo nacional en aeroespacial y aviación”.

Spencer añadió: “HB 1093 trata de posicionar a Florida no solo frente a las necesidades de transporte actuales, sino también para la economía del mañana, impulsando la innovación y la creación de empleos bien remunerados en nuestro estado”.

El centro experimental SunTrax en Polk lidera el desarrollo y prueba de la red de autopistas aéreas para aeronaves eléctricas VTOL en Florida (Lilum)

Florida definió el corredor Tampa-Orlando como zona prioritaria: proyección operativa en 2027-2028

Autoridades del FDOT sostuvieron ante Florida Politics que los vertipuertos podrían comenzar a operar a partir de 2027 o 2028 en la región, siendo el corredor de la Interstate 4 —que conecta Tampa y Orlando— el primer tramo priorizado para el despliegue de este sistema aéreo. Estos centros también servirán para el transporte de carga ligera y misiones de gestión de emergencias.

En marzo, el gobierno federal seleccionó al FDOT como uno de los ocho organismos en un programa piloto para la Movilidad Aérea Avanzada y aeronaves eVTOL eléctricas, lo que refuerza el carácter pionero de Florida en esta tecnología, tal como reseñó Florida Politics.

Impulso institucional con desarrollo normativo, alianzas internacionales y pruebas

La nueva ley representa la culminación de una política trazada hace más de un año, cuando DeSantis y el secretario de Transporte Jared Perdue visitaron el Paris Air Show y conocieron prototipos de aeronaves VTOL —el nombre técnico para estos vehículos eléctricos con despegue y aterrizaje vertical—.

Esa experiencia, reconoció DeSantis en octubre, transformó su interés inicial en convicción para impulsar esta tecnología desde las instituciones estatales. “Creo que lo que estamos haciendo tiene mucho sentido, porque, en la medida en que la industria quiera innovar, va a desear hacerlo en conjunto con SunTrax”, expresó DeSantis.

El centro de pruebas SunTrax, ubicado en el condado de Polk, ha sido designado para experimentar y desarrollar la red de “autopistas aéreas” que articularán el sistema de vertipuertos.

Durante el anuncio de SunTrax, el secretario Perdue planteó que la premisa estatal es fomentar el éxito privado “acelerando el paso al mercado, eliminando la burocracia y permitiendo que operen rápidamente y sean rentables”.

Una de las novedades legislativas fue la adaptación de la normativa para incluir avances de movilidad aérea en el plan anual de trabajo del departamento, así como la elaboración conjunta de estrategias con el Departamento de Comercio para identificar “corredores de necesidad y oportunidades de crecimiento industrial”, según informó Orlando Weekly.

El corredor Tampa-Orlando en la Interstate 4 fue priorizado como la primera zona para operar vertipuertos a partir de 2027-2028 (Lilum)

Florida eliminó cláusulas polémicas y concretó la alianza

El diseño definitivo de la ley excluyó algunas de las disposiciones controvertidas originales, entre ellas la protección legal para operadores de vertipuertos que les eximía de responsabilidades por muerte o daños materiales salvo en casos de “negligencia grave o mala conducta intencionada”, una propuesta que despertó inquietud en el debate en Tallahassee, según reveló Florida Politics.

Al concretarse la ley, Florida sentó las bases para una nueva modalidad de transporte urbano y regional, fomentando el desarrollo empresarial y la proyección internacional del estado en el sector aeroespacial.

Las autoridades remarcaron que la legislación no determina una cifra específica de inversión, pero abre las puertas a recursos estatales siempre que el avance tecnológico y la participación privada así lo requieran.

Esta ley permite que el Departamento de Transporte de Florida financie hasta el 100% del costo de los vertipuertos públicos cuando no existan fondos federales, o hasta el 80% en presencia de estos. La medida, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, marca el inicio de una nueva etapa regulatoria e institucional para el despliegue de la movilidad aérea avanzada en el estado.