Celso Gamboa: de la cima judicial al primer costarricense extraditado a EE.UU., la angustia de una madre y las sombras del cartel Caribe

La extradición de Celso Gamboa Sánchez a Estados Unidos ha dejado una profunda huella en su entorno familiar, especialmente en su madre, María Cecilia Sánchez. Foto retomada de CR.Hoy

La extradición de Celso Gamboa Sánchez a Estados Unidos ha dejado una profunda huella en su entorno familiar, especialmente en su madre, María Cecilia Sánchez, detalla una publicación del portal La Teja.cr.

La publicación narra que este martes en que el exmagistrado cumple 50 años, la familia enfrenta una fecha marcada por la ausencia y la incertidumbre.

María Cecilia Sánchez, quien en el pasado fue ministra de Justicia, relató a La Teja el peso emocional que atraviesan. “Claro, imagínese es un tema bastante fuerte”, dijo al referirse al impacto de tener a su hijo lejos y sometido a un proceso judicial fuera del país.

Actualmente, la familia del exmagistrado Gamboa no ha definido planes para visitarlo en Estados Unidos. Según detalló su madre, la falta de información sobre el proceso dificulta tomar cualquier decisión.

“Todavía todo está un poco incierto, no sabemos mucho sobre el rumbo del proceso y si habrá posibilidades de visita pronto, es un momento muy doloroso para nosotros sin duda”, expresó.

Según autoridades norteamericanas, Gamboa, facilitó el traslado de drogas por el continente. Fuente: La Nación

En este contexto, Sánchez señaló que, a pesar de la distancia, logran mantener algún nivel de comunicación con Gamboa. “Sí hay un poco de comunicación”, afirmó, aunque la situación sigue siendo compleja.

Trayectoria profesional de Celso Gamboa

Celso Gamboa nació en abril de 1976 en el barrio El Carmen, en el centro de San José, Costa Rica . Comenzó su carrera profesional en el Poder Judicial en la década de 1990, desempeñándose como asistente de la Fiscalía General, fiscal en Limón y la zona sur, y posteriormente ocupó los cargos de viceministro de Seguridad Pública, director de la DIS y ministro de Seguridad.

Su trayectoria alcanzó su punto más notorio en 2016 cuando fue nombrado magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Gamboa y “Pecho de Rata”, ya en manos de Estados Unidos tras histórica extradición. Cortesía: Imagen realizada con IA

En 2018, la Asamblea Legislativa lo destituyó por cuestionamientos sobre sus vínculos con el empresario Juan Carlos Bolaños en el caso conocido como Cementazo y por un viaje a Panamá en 2017.

El “Caso Cementazo” sacudió a Costa Rica en 2017 al revelarse un esquema de corrupción relacionado con préstamos millonarios otorgados al empresario costarricense Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento procedente de China.

Como consecuencia de la investigación, el magistrado Celso Gamboa quedó asociado al empresario tras evidenciarse diversas interacciones, entre ellas un viaje conjunto a Panamá.

La investigación llevó a la suspensión de Gamboa por parte de la Corte Suprema en octubre de 2017. Posteriormente, la Asamblea Legislativa decidió su destitución en abril de 2018, estableciendo así el antecedente de que, en la historia reciente del país, un magistrado fue destituido por el Congreso tras un proceso de este tipo.

Proceso de extradición y cargos en Estados Unidos

Después de dejar el Poder Judicial, Gamboa trabajó como abogado defensor para varias figuras asociadas al narcotráfico, incluyendo a Edwin López, conocido como “Pecho de Rata”. El lunes 23 de junio de 2025, fue arrestado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud de la DEA.

Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de Costa Rica, sale del tribunal luego de que el poder judicial costarricense autorizara su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y conspiración, en San José, Costa Rica, el 7 de octubre de 2025. REUTERS/Stringer

El viernes 20 de marzo de 2026, Gamboa fue extraditado junto con López, convirtiéndose en el primer costarricense enviado a Estados Unidos bajo estas circunstancias. Ese día, agentes los trasladaron desde el módulo de Máxima Seguridad en La Reforma, Alajuela, hacia el aeropuerto Juan Santamaría, donde abordaron una aeronave de la DEA.

Gamboa enfrenta acusaciones de tráfico internacional de drogas y conspiración. Las autoridades judiciales investigan además posibles vínculos con la estructura criminal conocida como el cartel Caribe, en la que están involucrados los hermanos Picado Grijalba, apodados “Shock” y “Noni”, quienes también son objeto de solicitudes de extradición.